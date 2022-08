Les news de D1A: transfert record en vue pour le FC Bruges avec Yaremchuk, encore un refus pour le Standard et une offre repoussée pour Siebe Van der Heyden

Chaque jour, nous reviendrons sur les informations importantes dans les coulisses des clubs de D1A et D1B. Aujourd’hui, voici des nouvelles venues du FC Bruges, du Standard, de Seraing et de l’Union Saint-Gilloise.

Yaremchuk va battre tous les records

Serhou Guirassy, Rasmus Hojlund, Maxi Gomez. Les rumeurs concernant l’arrivée d’un nouvel attaquant de pointe au FC Bruges ont été nombreuses ces dernières semaines. Les Blauw en Zwart pourraient cependant enfin réaliser leur « gros coup » du mercato dans un secteur où Ferran Jutgla est pourtant déjà impliqué dans 54% des buts de son équipe.

Et alors qu’il fut à un moment question du transfert d’un ancien « grand » nom de notre Jupiler Pro League, Sander Berge, pour une somme avoisinant les 20 millions d’euros, c’est un autre ancien animateur de notre compétition qui devrait revenir poser ses valises en Venise du Nord dans les prochains jours.

Roman Yaremchuk, l’ancien attaquant ukrainien de La Gantoise, qui avait rejoint Benfica la saison dernière pour un montant de 17 millions d’euros est actuellement en Belgique où il doit passer sa visite médicale et régler les derniers détails d’un contrat qui le lierait jusqu’en 2026 avec le club champion de Belgique. Pour rapatrier Yaremchuk, le FC Bruges dépenserait… 19 millions d’euros. L’Ukrainien deviendrait ainsi le transfert entrant le plus cher de l’histoire du football belge, bien loin devant les 12 millions de Zinho Vanheusden (Inter vers Standard) et les 10 de Nicolae Stanciu (Steaua Bucarest vers Anderlecht).

Roman Yaremchuk, c’est forcément un profil d’attaquant très complet et qui surtout, n’aurait pas besoin de trop de temps pour se réadapter à notre compétition. A La Gantoise, il a fait trembler les filets à 61 reprises en 152 apparitions.

Son bilan à Benfica était un peu moins brillant puisqu’il n’a marqué que 9 fois en 48 apparitions sous la liquette des Águias. Il a cependant donné aussi 7 passes décisives et trois de ses buts sont tombés en Ligue des Champions, contre le Dynamo Kiev, l’Ajax et surtout Liverpool en quart de finale de la compétition.

Cette saison, malgré le départ de l’un de ses concurrents, Darwin Nunez, pour Liverpool et l’arrivée de Roger Schmidt sur le banc, il n’a pas obtenu de place de titulaire. Il n’a ainsi joué que 48 minutes en championnat et 82 lors des matches des préliminaires de la Ligue des Champions.

Le FC Bruges aura bien besoin d’un attaquant de cette qualité pour espérer aller loin dans son groupe de Ligue des Champions. Mais est-ce que cela sera suffisant pour atteindre le 2e tour ou même terminer troisième et espérer ensuite un beau parcours en Europa League ? Et surtout, l’investissement sera-t-il rentable, sachant que Yaremchuk ira sur ses 27 printemps en novembre prochain et ne sera peut-être pas revendu beaucoup plus cher ?

Patrick Berg refuse le Standard

Si le Standard a repris sa marche en avant en l’emportant sur la pelouse de Courtrai, il continue à faire du surplace sur le marché des transferts. Malgré l’arrivée d’un nouveau directeur sportif, Fergal Harkin, débarquant du grand Manchester City, le club mosan continue de se prendre des râteaux sur le mercato.

Le dernier refus en date vient de Patrick Berg. Cet international norvégien qui avait rejoint le RC Lens l’hiver dernier peut déjà quitter le Nord de la France étant donné qu’il ne trouve pas sa place dans le onze de Franck Haise.

Patrick Berg de Lens préfère rentrer dans son pays natal que de rejoindre le Standard. (Photo by Jean Catuffe/Getty Images)

Feyenoord était aussi sur le coup, mais finalement Berg aurait préféré rentrer au pays dans son ancien club, Bodo Glimt (d’où provient d’ailleurs le nouvel attaquant de l’Union Victor Boniface). Le milieu de terrain fait donc le choix de la sécurité mais aussi de l’Europa League, puisque l’équipe qui avait sanctionné le futur vainqueur de la Conference League, l’AS Roma, sur un score de 6-1 l’année dernière, défiera Arsenal, le PSV et le FC Zürich.

Des défis bien plus attrayants que les cadors de notre Pro League manifestement.

Ibrahima Cissé (ex-Seraing) va rebondir en Turquie

L’un des hommes du maintien de Seraing en D1A la saison dernière n’a pas été prolongé au Pairay pour cette saison. Ibrahima Cissé va cependant retrouver de l’embauche dans les prochains jours en… D2 turque. Arrivé chez les Métallos en octobre 2020, le milieu de terrain n’avait pas beaucoup aidé ceux-ci à retrouver la D1A en raison d’une blessure au ménisque qui l’avait écarté quasiment toute la saison.

Mais il avait permis à Seraing d’assurer sinon maintien parmi l’élite la saison dernière et avait pris part à 35 rencontres. Malgré ces états de service, les deux parties n’avaient pas prolongé une collaboration qui arrivait à son terme le 30 juin dernier.

Ibrahima Cisse va se relancer à Göztepe en D2 turque (Photo by BRUNO FAHY/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

C’est donc à Götzepe qu’il va tenter de relancer sa carrière. Cissé devrait signer un contrat d’une saison, plus une année en option. Le milieu défensif tentera d’aider sa nouvelle formation à retrouver une Süper Lig qu’elle vient de quitter. I

l retrouvera aussi une vieille connaissance de notre compétition puisque le défenseur belgo-bosnien Dino Arslanagic, passé par le Standard, La Gantoise ou l’Antwerp, évolue au sein du club basé à Izmir.

La Liga convoite Siebe Van der Heyden

Le kop unioniste devra-t-il bientôt faire ses adieux à l’un de ses chouchous ? Siebe Van Der Heyden susciterait l’intérêt de Mallorca, actuel 7e de Liga. Le club des Baléares aurait formulé une offre de 2 millions d’euros pour le Diable rouge et celle-ci aurait été refusée par les Bruxellois, selon les informations d’Het Nieuwsblad.

Le vice-champion de Belgique attend un montant plus important pour son défenseur afin d’entamer d’éventuelles négocations. On verra dans les prochains jours si la formation de Majorque reviendra à l’assaut avec une proposition plus intéressante.

Siebe Van Der Heyden est suivi par Majorque, club de Liga espagnole. (Photo by LAURIE DIEFFEMBACQ / BELGA MAG / Belga via AFP) (Photo by LAURIE DIEFFEMBACQ/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Siebe Van Der Heyden, qui avait charrié son ancien coach Felice Mazzu en imitant sa danse de victoire après le derby bruxellois de ce dimanche, n’a pas exprimé d’intention de partir.

Malgré son amour pour le public du Parc Duden, rien ne dit cependant qu’il ne sera pas tenté par un défi à l’étranger, sous peine de passer à côté de cette possibilité comme ce sera sans doute le cas pour un Hans Vanaken.