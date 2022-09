Les news de D1A: Jan Vertonghen le dernier gros coup d’Anderlecht, du mouvement au Standard et un nouvel entraîneur à Courtrai

Chaque jour, nous reviendrons sur les informations importantes dans les coulisses des clubs de D1A et D1B. Aujourd’hui, voici des nouvelles venues d’Anderlecht, du Standard, de Courtrai, d’OHL et de l’Antwerp.

Jan Vertonghen, un troisième défenseur diabolique de retour au pays ?

On vous l’a déjà expliqué précédemment, mais l’avenir de Jan Vertonghen s’est assombri à Benfica, alors qu’il entre dans sa dernière année de contrat. Indiscutable au sein de la défense lisboète la saison dernière, le joueur le plus sélectionné de l’histoire nationale belge a perdu sa place depuis l’arrivée du nouvel entraîneur Roger Schmidt qui préfère d’autres profils de défenseurs.

Du coup, afin de s’assurer du temps de jeu avant la Coupe du monde, Vertonghen doit trouver une solution d’ici la fin du mercato estival. Il fut question de pistes au FC Copenhague et au FC Bruges, mais elles n’ont finalement mené à rien. Hier encore, en début de journée, l’on pensait que l’ancien joueur de Tottenham et de l’Ajax devrait terminer son contrat en bordure de Tage. Morato s’est en effet blessé pour une période entre 4 et 6 semaines et cela aurait pu retenir l’Anversois. Mais en début de soirée, le journaliste local Bruno Andrade annonçait qu’Anderlecht était entré dans la danse pour la venue de Vertonghen. Les Diabos vermelhos auraient aussi trouvé un remplaçant dans le viseur pour l’infortuné Morata, ce qui faciliterait les choses.

De saída do Benfica, Vertonghen está a negociar com o Anderlecht. Conversas estão avançadas. Maiorca também está de olho, mas, para já, não é a primeira opção do central belga — Bruno Andrade (@brunoandrd) August 31, 2022

Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Le deal pourrait être d’ailleurs conclu dans les prochaines heures puisque les négociations seraient déjà assez bien avancées. Divers médias affirment que Jan Vertonghen devrait signer un contrat de 2 ans avec le club bruxellois et qu’il arriverait dès ce jeudi. L’homme aux 136 matches disputés pour la Belgique devrait donc être le troisième défenseur central à revenir au pays cet été. Avant lui, Toby Alderweireld s’était engagé avec l’Antwerp et Dedryck Boyata avec le FC Bruges.

Il y a encore deux semaines, on pensait qu’Anderlecht ne sortirait le chéquier que pour Joshua Zirkzee. Finalement, l’attaquant néerlandais s’est engagé en début de semaine avec Bologne. Depuis, les Mauves ont concentré ce budget sur deux positions qui posaient aussi problème: le milieu défensif, où Adrien Trebel, est blessé pour des longs mois, et la défense centrale, où un gaucher était recherché. Pour la première, la solution se nomme Amadou Diawara. Un milieu de terrain défensif guinéen de 25 ans qui débarque de l’AS Roma, le vainqueur de la première édition de la Conference League. Sa venue a d’ailleurs été annoncée ce mercredi soir. Pour la seconde, ce devrait donc être Vertonghen.

La prestation décevante de Wesley Hoedt ce dimanche à l’Union et un Hannes Delcroix qui ne présente pas toujours des garanties physiques suffisantes ont sans doute incité la direction anderlechtoise et Felice Mazzu à se dire que le jeu en valait la chandelle. Surtout vu le lourd calendrier qui attend le club, engagé en Conference League.

A Benfica, Jan Vertonghen aura disputé 89 rencontres en deux ans. Avant cela, il avait défendu pendant 8 ans les couleurs de Tottenham (315 matches) et 5 celles de l’Ajax (220 matches).

Reste à voir si après ce nouveau transfert, Anderlecht essaiera encore de se renforcer en attaque ou s’il continuera avec un Benito Raman qui aimerait bien changer d’air et n’a toujours pas convaincu depuis sa venue voici douze mois. Dans le sens des départs, Anderlecht laisse Kristoffer Olsson filer au FC Midtjylland. L’international suédois dont le crédit n’a cessé de baisser à Saint-Guidon a été loué pour une saison et option d’achat de 4 millions d’euros a été incluse dans le deal. L’arrivée de Diawara venait de boucher son horizon sportif à Bruxelles.

Cela bouge à Sclessin

Un départ et une arrivée du côté du Standard. Mercredi soir, les Rouches annonçaient avoir trouvé leur milieu de terrain central après le refus du Norvégien Patrick Berg qui a préféré quitter Lens pour retourner dans son ancien club Bodo/Glimt. Il s’agit de l’Italien Filippo Melegoni qui débarque de Genoa, un club qui se trouve dans la galaxie des nouveaux propriétaires du club liégeois : 777 Partners. Le milieu de terrain n’entrait pas dans les plans d’Alexandre Blessin alors que les Rossoblu ont été rétrogradés en Serie B cette année. Melegoni venait pourtant d’être acquis à titre définitif cet été après avoir été loué pendant deux saisons à l’Atalanta Bergame, le club de sa ville natale. Le nouveau joueur du Standard n’a cependant pratiquement jamais joué par la Dea qui l’avait déjà prêté au Delfino Pescara avant l’envoyer à Genoa. Agé de 23 ans, ce joueur d’1m88 a évolué au sein de tous les équipes d’âge de l’Italie jusqu’aux espoirs. Il n’a jamais été repris avec la Nazionale.

Dans le sens des départs, le Standard a dit au revoir à Moussa Sissako. Le Franco-Malien formé au PSG était arrivé en bord de Meuse voici deux ans, mais n’est jamais parvenu à faire son trou. Cette saison, il avait été relégué dans le noyau B car il n’entrait pas dans les plans du nouvel entraîneur Ronny Deila. Une solution a donc été trouvé avec une rupture à l’amiable. Sissako est désormais libre de s’engager avec qui il veut.

Moussa Sissako a rompu son contrat avec le Standard. (Photo by BRUNO FAHY / BELGA MAG / Belga via AFP) (Photo by BRUNO FAHY/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Toujours pas de fumée blanche dans le dossier de Stipe Perica. L’attaquant croate veut toujours revenir en Belgique, lui qui a déjà connu une expérience à Mouscron dans notre pays. Les négociations continuent cependant dans le bon sens entre le Standard et le Maccabi Tel Aviv. La situation pourrait donc se décanter rapidement et les Liégeois mettraient ainsi la main sur leur priorité numéro 1 en attaque.

Enfin, le nouvel ailier israélien Osher Davida a été présenté à la presse ce mercredi. Les Rouches auraient dépensé 1,6 millions d’euros pour ce joueur qui évoluait à l’Hapoel Tel Aviv où il a disputé 81 duels (11 buts et 6 assists). « C’est un grand club et pour moi, c’est un rêve d’être ici. Je veux grandir au Standard pour qu’il soit un tremplin dans ma carrière. Si je joue bien ici, alors je sais que je pourrai rejoindre un jour un très grand championnat. Je rêve de l’Espagne et du Real Madrid, que je supporte depuis tout petit. », a déclaré celui qui compte aussi 11 sélections avec l’équipe U21 d’Israël.

Le commandant Custo va succéder à Karim Belhocine

Karim Belhocine a été remercié à Courtrai, ce mardi. Il a payé ainsi au prix fort le triste bilan de 4 points sur 18 de sa formation. Le KVK n’a pas traîné en route et aurait déjà trouvé son remplaçant. Celui-ci n’est pas un inconnu de notre compétition. Selon Het Laatste Nieuws, l’heureux élu serait Adnan Custovic et le club flandrien a confirmé l’information en le nommant ce jeudi matin.

Le Franco-Bosnien, qui a évolué pendant neuf ans en Belgique comme joueur (Mouscron, La Gantoise, Germinal Beerschot et RFC Tournai) est devenu l’adjoint d’Yves Vanderhaeghe au stade des Eperons d’or lors de la saison 2014-15 après avoir rangé ses crampons. Il a ensuite suivi son coach principal à Ostende avant de prendre sa relève après son licenciement. Lors de la saison 2017-18, il a dirigé les Côtiers à 36 reprises pour un bilan de 15 succès, 11 défaites et 10 partages. Après cela, il s’est assis sur le banc de Waasland-Beveren où son bilan fut beaucoup moins glorieux (8 victoires, 16 revers et 6 matches). Après avoir été adjoint en équipe nationale bosnienne, Custovic avait intégré le staff d’Ivan Leko au Shanghai SIPG au début de l’année 2021 et avait arrêté la collaboration au début de l’année civile.

Adnan Custovic devrait revenir en Belgique dans un club où il a déjà été l’adjoint d’Yves Vanderhaeghe. (Photo by JOHAN EYCKENS/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Reste à voir si l’adjoint de Vanderhaeghe au stade des Eperons d’or obtiendra plus de résultats positifs que Belhocine qui fut celui d’Hein Vanhaezebrouck.

Le meilleur passeur du championnat prolonge à OHL

Personne ne connaissait Louis Patris au début de la saison. Depuis, le jeune défenseur central a déposé sa carte de visite et son sens de la dernière passe sur les pelouses de Pro League. Auteur de cinq assists en six apparitions, Patris occupe actuellement la tête du classement devant un autre défenseur, Daniel Munoz, et compte aussi un but à son compteur.

Formé dans le club universitaire, le joueur de 21 ans a donc prolongé son bail à Den Dreef jusqu’en 2027. OHL réalise un joli début de saison puisqu’il occupe la 4e place provisoire.

Fischer va-t-il retrouver Brian Priske ?

Selon la presse danoise et tchèque, le Sparta Prague pourrait se renforcer dans les prochaines heures avec Viktor Fischer. Le Danois pourrait ainsi retrouver son ancien entraîneur à l’Antwerp, Brian Priske, qui a rejoint le club tchèque quelques heures après son renvoi du matricule 1. Ce dernier était d’ailleurs à l’initiative du recrutement de son compatriote qui avait été formé et avait joué à l’Ajax avant de poursuivre sa carrière à Middlesbrough, Mayence et au FC Copenhague.

Fischer ne figure plus dans les plans de jeu de Mark van Bommel, notamment à cause de ses nombreuses blessures. L’élimination européenne oblige aussi le Great Old à se séparer de certains éléments devenus excédentaires. La saison dernière, le joueur de 28 ans avait pris part à 28 rencontres, marqué 3 fois et délivré 8 passes décisives.