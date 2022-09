Les news de D1A: Chadli à Westerlo, un joueur de Fulham en vue pour le Standard, un râteau pour l’Antwerp et l’avenir de Storm

Chaque jour, nous reviendrons sur les informations importantes dans les coulisses des clubs de D1A et D1B. Aujourd’hui, voici des nouvelles venues de Westerlo, du Standard, de l’Antwerp et de Malines.

Nacer Chadli, un nouveau diable de retour au pays

La semaine dernière, la possibilité d’un retour de Nacer Chadli sur les pelouses de Jupiler Pro League avait été évoquée. Le nom du Diable rouge circulait notamment du côté de Charleroi qui suivait attentivement sa situation du côté d’Istanbul Basaksehir, le tombeur de l’Antwerp lors des barrages de la Conference League.

C’est finalement à Westerlo, que l’inoubliable héros de ce 1/8e de finale de Coupe du monde 2018 contre le Japon devrait s’engager les deux prochaines années. On le sait, le navire campinois flotte désormais depuis trois saisons sous pavillon turc. Oktay Ercan le propriétaire, directeur général d’une entreprise qui produit du matériel militaire, est parvenu à ramener le club en Pro League et aimerait l’y stabiliser avant de viser plus, à savoir l’Europe voir le titre.

Nacer Chadli devrait porter un deuxième maillot différent en Jupiler Pro League après celui d’Anderlecht lors de la saison 2019-2°. (Photo by Vincent Van Doornick/Isosport/MB Media/Getty Images)

Pour mener à bien ses ambitions, il souhaite lancer un signal avec le recrutement de Chadli et a dû faire jouer ses relations turques pour faciliter l’opération. Le journaliste David Van den Broeck, qui travaille pour Het Laatste Nieuws et Gazet van Antwerpen, affirme sur ses réseaux sociaux que le Diable rouge est attendu dès ce début de semaine pour passer sa visite médicale après qu’un accord ait été trouvé entre les deux clubs. Nacer Chadli devrait parapher un contrat de deux saisons.

Reste à voir désormais s’il pourra être épargné par les soucis physiques et être aussi performant qu’il le fut lors de son premier retour en Pro League, à Anderlecht. A l’époque, quand il était opérationnel, il avait disputé 19 rencontres, marqué à 8 reprises et délivré 5 passes décisives. Westerlo serait certainement ravi de pouvoir compter sur un joueur capable d’un tel rendement.

Marlon Fossey va-t-il porter la tunique du Standard ?

A quelques heures de la fermeture du mercato en Belgique, le Standard aimerait bien attirer un dernier renfort défensif. Et selon Le Soir, celui-ci pourrait se nommer Marlon Fossey.

Agé de 24 ans, ce défenseur évolue à Fulham, qui a retrouvé la Premier League cette saison. Les dirigeants des deux clubs seraient, selon le quotidien, bien avancés dans les négociations, même si Ronny Deila a balayé la question d’un revers de la main lorsqu’il a été interrogé sur la possibilité de ce transfert au cours de la conférence de presse suivant le match gagné contre Ostende.

Marlon Fossey, un latéral droit pour le Standard ? (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)

Marlon Fossey est un défenseur latéral droit américain, capable d’évoluer à gauche si nécessaire. Né à Los Angeles, il a rapidement traversé l’Atlantique pour rejoindre les équipes de jeune de Fulham. Il n’y a jamais percé et a connu des prêts à Shrewsbury et à Bolton la saison dernière. Il a disputé 16 matches avec les Wanderers, au cours desquels il a marqué une fois et donné 5 assists. Des statistiques plutôt intéressantes qui ont du taper dans l’oeil de Fergal Harkin. Marlon Fossey entre dans sa dernière année de contrat avec les Cottagers et sa venue à Sclessin devrait donc être à titre définitif.

Bamba Dieng refuse un transfert à l’Antwerp

Si vous avez suivi ce jeudi, heure par heure, la dernière journée du mercato dans les grands championnats européens, vous avez sûrement déjà entendu parler de Bamba Dieng. Le joueur de l’OM a tour à tour failli signer à Lorient, Leeds United puis l’OGC Nice, mais aucune de ces pistes n’a finalement abouti.

Les Merlus avaient proposé 10 millions d’euros, mais Marseille a dans un premier temps cédé aux avances de Leeds qui proposait le même montant assorti de meilleurs bonus. Dans la soirée, Dieng a pensé qu’il restait finalement dans le sud de la France, à Nice, qui a offert 12 millions d’euros. A 23h30, dernier rebondissement puisque les Aiglons annoncent que le transfert n’aura pas lieu en raison d’un problème au genou apparu lors de la visite médicale.

Bamba Dieng n’avait pas envie de rejoindre l’Antwerp. (Photo by John Berry/Getty Images)

Privé de possibilité de partir dans un autre club français ou au sein d’une formation évoluant dans l’une des cinq grandes compétitions, Bamba Dieng a reçu un coup de fil de Marc Overmars et Paul Gheysens, prêts à saisir l’opportunité. Les hommes forts de l’Antwerp étaient disposés à offrir 7 millions d’euros pour celui qui n’est plus qu’un troisième ou quatrième choix aux yeux d’Igor Tudor.

Mais de négociations, il ne sera finalement pas question puisque l’attaquant a tout simplement refusé la proposition du Great Old, selon les informations de nos confrères de L’Equipe. Dieng ne goûtait pas à une expérience dans la ville portuaire et est manifestement déterminé à rester au stade Vélodrome où son contrat court jusqu’en 2024.

Et tant pis, s’il doit rester sur le banc et ne même pas rêver de Ligue des Champions puisque son entraîneur ne l’a pas inscrit dans la liste de ses joueurs qui disputeront la prestigieuse compétition.

Où soufflera la tempête Storm ?

Alors qu’il était annoncé partant certain au début de l’été, Nikola Storm se trouve toujours derrière les casernes malinoises. Sa situation pourrait cependant changer dans les prochaines heures puisque trois clubs de D1A pourraient lancer une dernière offensive pour s’attacher ses services alors que le mercato belge referme ses portes demain soir.

Genk a perdu Junya Ito, parti pour le Stade Reims et Luca Oyen s’est blessé très gravement et sera éloigné des terrains pour quelques mois. De plus, il pourrait retrouver dans le Limbourg un coach qui le connaît comme sa poche en la personne de Wouter Vrancken.

Storm peut-il retrouver Preciado d’ici la fermeture du mercato d’été en Belgique ? (Photo by Jeroen Meuwsen/BSR Agency/Getty Images)

L’autre club intéressé serait l’Antwerp, en quête d’un ailier supplémentaire après la blessure de Michel-Ange Balikwisha. Après le refus de Bamba Dieng, Storm pourrait être une alternative pour Mark van Bommel qui a déjà indiqué plusieurs fois ces derniers jours qu’un renfort était nécessaire pour cette position.

Enfin, La Gantoise n’a toujours pas remplacé Tarik Tissoudali, gravement blessé aux ligaments croisés du genou et qui devrait être absent pratiquement toute la saison. Storm a un profil différent mais qui pourrait coller aux exigences d’Hein Vanhaezebrouck pour ce poste. Rappelons que Malines n’est pas spécialement disposé à faire de cadeaux aux candidats acheteurs, sachant que son joueur est encore lié jusqu’en 2026 derrière les casernes.