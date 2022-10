Jupiler Pro League 1A Le Topper entre Anderlecht et le Club de Bruges en tête d’affiche de la 12e journée

Anderlecht's Mario Stroeykens celebrates after scoring during a soccer match between KV Mechelen and RSC Anderlecht, Sunday 09 October 2022 in Mechelen, on day 11 of the 2022-2023 'Jupiler Pro League' first division of the Belgian championship. BELGA PHOTO JASPER JACOBS (Photo by JASPER JACOBS / BELGA MAG / Belga via AFP) (Photo by JASPER JACOBS/BELGA MAG/AFP via Getty Images)