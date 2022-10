L’Antwerp remporte une large victoire face à Ostende et met la pression sur Genk

Jeudi soir, l’Antwerp a remporté la victoire contre Ostende, 3-0, pour le compte de la 13e journée de Jupiler Pro League. Les buts de De Laet (3e), Ekkelenkamp (53e) et Frey (79e) ont permis au Great Old de décrocher les trois points et revenir à un point de Genk.

Dans les premiers instants, l’Antwerp a pris les commandes via Ritchie De Laet (1-0, 3e). Le défenseur s’est retrouvé à la réception d’une passe de Janssen aux vingt mètres et a décoché un coup de canon dans la lucarne de Philips. Il n’y en a eu que pour l’Antwerp et pour De Laet qui a cru doubler la mise, mais dont le deuxième but a été annulé pour un hors-jeu de Janssen (19e).

Outre deux tentatives de ce dernier (23e et 38e), la première mi-temps n’a plus livré d’occasion nette pour aucune des deux équipes. Les Anversois ont donc pris le chemin des vestiaires avec l’avantage.

Il n’a fallu que quelques minutes en deuxième période pour que l’Antwerp ne double son avance: Vincent Janssen s’est retrouvé aux abords de la surface ostendaise et s’y est pris à deux fois pour centrer vers le deuxième poteau et vers Ekkelenkamp, qui a bien tendu sa jambe pour marquer (2-0, 53e).

Le coup de grâce a été infligé par Michael Frey (3-0, 79e), monté au jeu une dizaine de minutes plus tôt. L’attaquant suisse a été au bout d’une action collective mal repoussée par la défense ostendaise pour envoyer le ballon au fond des filets depuis l’entrée des six mètres.

Avec cette victoire, l’Antwerp (33 points) revient à 1 point du leader, Genk. Ostende recule à la 17e place avec seulement 11 points, à égalité avec Seraing et Courtrai et devant Zulte Waregem (8 points).