La forteresse unioniste, la solidité défensive retrouvée d’Anderlecht et les déplacements ratés du Standard: quelques chiffres à retenir de la 24e journée de Pro League

La saison de Pro League 2022-23 vivait son 24e épisode ce week-end. Mais que faut-il retenir des rencontres disputées sur les pelouses du Royaume ? On vous résume tout en quelques statistiques et faits marquants. Ce lundi, l’on évoquera aussi la forme étincelante de Joseph Paintsil, la panne offensive de l’Antwerp, le retour réussi de Vakoun Bayo à Charleroi, la forme ascendante de Nikola Storm, ainsi que le parfum de fête retrouvé au stade du Pairay de Seraing.

L’invincible Union, épisode 16

25

Une quatrième victoire de rang, toutes compétitions confondues et quatre buts. Voilà le bilan de l’Union ce dimanche. Les vice-champions de Belgique et leurs partisans ont pu dire au revoir à Dante Vanzeir qui partira pour une aventure américaine dans les prochaines semaines. Les Apaches semblent toujours bien armés pour rester le dernier grain de sel dans les roues du leader Genk sur sa route vers un titre de champion. Cela fait désormais 16 rencontres que la RUSG n’a plus subi de revers dans notre compétition. Le dernier remonte au 11 septembre, contre Genk justement. La dernière défaite tout court remonte au 3 novembre contre l’Union Berlin, en Europa League, alors que les Saint-Gillois étaient déjà assurés de la qualification et de la première place du groupe.

En revanche, pour trouver trace d’une victoire au Parc Duden avec quatre buts en championnat, il faut remonter un peu plus loin dans le temps. En Coupe, l’Union en avait passé autant à La Gantoise en quart de finale et dans la compétition nationale, il y a eu les six buts à Ostende. Mais sur ses terres, l’Union n’avait plus fait trembler par quatre fois les filets adverses en Pro League depuis le 6 novembre 2021 et la venue de Charleroi. On ne tiendra pas compte du 5-0 contre le Beerschot en avril dernier puisqu’il s’agissait d’un score de forfait en raisons des débordements provoqués par les supporters anversois. Cela faisait donc 25 matches qu’on avait plus vu quatre réalisartions en faveur des locaux sur le tableau marquoir du stade Joseph Marien. A l’époque, les Unionistes avaient même battu en deux mois le Standard, Seraing et Charleroi, chaque fois en secouant leurs filets à quatre reprises.

Onuachu parti ? Pas de problème, Paintsil, Tresor et son remplaçant prennent la relève

8

C’est le nombre de fois au cours desquelles Joseph Paintsil a été décisif en 2023. Le Ghanéen réalise la meilleure saison de sa carrière et de très loin. Preuve qu’il faut parfois se montrer patient avec certains joueurs pour les laisser démontrer tout leur potentiel.

Arrivé pour 3 millions dans le Limbourg en 2018, Paintsil a vu sa valeur marchande grimper en flèche ces dernières semaines puisqu’elle est de 4,5 millions d’euros aujourd’hui après avoir fortement baissé lors des exercices précédents. Cette courbe ascendante devrait logiquement se poursuivre dans les prochains mois, surtout au vu de son début d’année 2023 tout simplement canon.

Joseph Paintsil n’en finit plus d’être décisif en 2023. (Photo by KURT DESPLENTER/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

En cinq sorties en championnat, l’ailier droit a tout simplement été décisif à 8 reprises, soit 4 buts et autant d’assists. Soit plus que l’ancien meilleur buteur parti à Southampton, Paul Onuachu et le meilleur fournisseur de caviar de la Pro League, Mike Trésor, qui a encore donné un 16e assist ce week-end. Ensemble, les deux hommes n’ont été impliqués que 7 fois dans des buts du l’autoritaire leader du championnat: 3 buts pour le désormais attaquant de Southampton et 1 but et 3 passe décisive pour l’ailier gauche belge. Autant dire que Genk ne s’est certainement pas déforcé au cours de l’hiver, surtout que le remplaçant du grand Paul, Tolu Arokodare a déjà fait parler la poudre 21 minutes après ses premiers pas en Belgique sur la pelouse de Gand.

Panne offensive anversoise

270

On ne l’avait pas vraiment vu venir au vu du début d’année tonitruant des Vincent Janssen, Arbnor Muja, Calvin Stengs ou Michel-Ange Balikwisha, mais l’Antwerp connaît depuis quelques semaines une grosse baisse de régime sur le plan offensif. Cela fait en effet trois rencontres consécutive que le matricule 1 n’a plus fait trembler les filets. Deux en championnat et une en Coupe de Belgique. Si les clubs bruxellois avaient réduit au mutisme les éléments offensifs anversois, les défenseurs du FC Bruges ont fait pareil ce dimanche, notamment grâce à un Brandon Mechele impérial et élu homme du match. Il faudra cependant que l’Antwerp retrouve plus d’inspiration prochainement s’il ne veut pas encore perdre du terrain en championnat et passer à côté de la perspective d’un trophée en cas d’élimination en 1/2 finale de la Coupe.

Vincent Janssen a buté sur un très solide Brandon Mechele. BELGA PHOTO BRUNO FAHY

12

S’il faut voir le côté vide du verre, voyons son côté rempli. Ce dimanche, Jean Butez, aidé par sa défense organisée par Toby Alderweireld, a préservé ses filets inviolés en Jupiler Pro League pour la 12e fois de la saison et pour la 4e fois en 2023 sur les six sorties effectuées en championnat. Mais cela ne suffit pas encor pour être la défense la plus imperméable de l’élite puisque dans ce secteur aussi, le Racing Genk est juste devant (22 buts contre vs 23). Maarten Vandevoordt et ses arrières se sont cependant montrés moins efficaces pour tenir le zéro puisqu’ils n’y sont parvenus que 7 fois.

Le Standard toujours aussi inoffensif hors de ses bases

5

Un point, c’est mieux que rien, surtout sur la pelouse d’un Cercle Bruges qui restait sur un 14 sur 18 au Jan Breydel stadion. Cependant, ce résultat traduit les difficultés récurrentes du Standard dès qu’il doit évoluer loin de Sclessin. Les Rouches n’ont remporté aucun de leurs cinq derniers déplacements, concédant deux défaites et partageant à trois reprises. Le dernier succès remonte au 29 octobre sur la pelouse de Zulte Waregem. Mais globalement, le bilan du Standard hors de Sclessin est plutôt faible. Les Rouches n’affichent que le 10e bilan de la Jupiler Pro League alors qu’ils sont la 4e meilleure équipe du pays lorsqu’ils évoluent devant leurs partisans.

Le Standard a pris un point au Cercle mais ne s’est plus imposé en déplacement depuis le 29 octobre. (Photo by Maarten Straetemans/Isosport)

Un Anderlecht plus structuré défensivement

4

Depuis l’arrivée de Brian Riemer à sa tête, Anderlecht a retrouvé beaucoup plus de certitudes dans sa ligne arrière. Le Danois profite de l’association entre le grand talent qui monte, Zeno Debast et un Jan Vertonghen, totalement libéré depuis la Coupe du monde. Entre les perches, Bart Verbruggen a pris le relais d’un Hendrik Van Crombrugge qui n’a pas pu être vendu lors du dernier mercato et démontre toutes ses qualités. Le Néerlandais a ainsi préservé ses filets pour la troisième fois consécutive. C’est la quatrième fois depuis l’arrivée de Riemer (en 7 matches) qu’Anderlecht tient le 0 derrière en championnat.

Et de trois, Bart Verbruggen a de nouveau préservé ses filets inviolés. (Photo by LAURIE DIEFFEMBACQ/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Cette saison, Anderlecht n’avait jamais préservé ses filets inviolés deux fois d’affilée en championnat, même s’il y a eu une période en début de saison où les Mauves y étaient parvenus à quatre reprises, avec trois matches de barrages de Conference League (Paide et le barrage contre Young Boys). Pour trouver trace d’une série de trois clean-sheets consécutives en Pro League, il faut remonter au 6 mars 2022 contre Ostende. Avant cela, les Bruxellois avaient aussi tenu le zéro derrière contre OHL et Genk.

Seraing n’écrira (heureusement) pas l’histoire

17

La série s’arrêtera donc à 17. Ce week-end, Seraing a mis fin à sa disette au Pairay en renouant avec la victoire contre OHL. En inscrivant le deuxième but des siens, Christophe Lepoint a mis fin à une attente de plus d’un an. La dernière fois que les supporters serésiens avaient pu célébrer la prise des trois points remontait au 26 janvier 2022. Une éternité.

Grâce à Christophe Lepoint, c’est de nouveau la fête au Pairay. BELGA PHOTO JOHAN EYCKENS

Malines, victime préférée de Vakoun Bayo mais bête noire de Charleroi

3

Après avoir passé six mois peu concluants à Watford, Vakoun Bayo est revenu au pays noir dans les derniers jours de la fenêtre hivernale des transferts. Son dernier match zébré avait eu lieu le 14 mai dernier contre le FC Malines et c’était justement les mêmes Sang et Or qu’il retrouvait ce week-end. Manifestement, un adversaire qui semble convenir à l’Ivorien, double buteur l’an dernier et passeur décisif ce dimanche. Il aura donc été décisif par trois fois contre le KaVé sur les deux derniers duels où il était présent sur la pelouse.

7

Charleroi a ramené un point de son déplacement derrière les Casernes. C’est la septième fois consécutive que les Zèbres rentrent sans victoire de leurs déplacements à Malines. La dernière fois remonte au 16 avril 2016 lorsque la bande à Felice Mazzu s’était imposée 2-3 grâce à des buts de Jérémy Perbet, Dieumerci Ndongala et Sotiris Ninis, auxquels avait répondu, mais trop tard, le futur Soulier d’or de l’époque, Sofiane Hanni, avec un doublé. Toutefois le bilan des Carolos en terres malinoises n’est cependant pas totalement négatif puisqu’ils n’ont perdu que deux de ces sept derniers duels et ramené le partage à cinq reprises.

Charleroi a partagé sur la pelouse d’un Malines qui peut compter sur le retour en forme de Nikola Storm (Photo by VIRGINIE LEFOUR/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

La tempête Storm est de retour

3

Contre Charleroi, la tempête Nikola Storm a de nouveau frappé en signant une réalisation et en délivrant une passe décisive. C’est la troisième fois en quatre matches que l’ailier malinois affiche un tel bilan. Décevant en début de saison, sans doute en raison d’un transfert estival qui n’a pu se concrétiser, Storm semble désormais avoir laissé toutes ces considérations derrière lui pour redevenir l’homme clé du KaVé.

Plus belge la vie à La Gantoise, Seraing et Ostende seraient toujours dans le rouge

54

Pour terminer ces chiffres du week-end, tentons un exercice en établissant le classement de la Pro League si l’on ne prenait en compte que les buts marqués par des joueurs belges. Cette nouvelle hiérachie chauvine placerait La Gantoise en tête avec 54 points. Les Buffalos devanceraient l’Union avec 39 points et Malines avec 37. Le KaVé a, comme les Gantois, pu compter sur 22 roses plantées dans les parterres de Pro League par des jardiniers made in Belgium.

Parmi les autres équipes phares de la compétition, l’on retrouverait Anderlecht quatrième de ce classement particulier, alors que Genk n’occuperait que la sixième place, le Standard la neuvième, le FC Bruges la dixième et l’Antwerp la onzième.

Le bilan des joueurs belges d’Ostende est le plus mauvais de la Pro League. Le Cercle fait à peine mieux puisqu’il ne serait que 16e en tenant compte que des buts marqués par nos compatriotes. (Photo by Isosport/MB Media/Getty Images)

A l’autre extrémité de ce classement, l’on retrouve aux deux dernières places, Seraing et Ostende, comme dans le classement actuel. Les Côtiers n’ont eu que deux réalisations tombées de pieds belges cette saison, les Métallos seulement quatre. Preuve que la qualité des joueurs présents dans ces effectifs est trop faible, aussi bien pour les Belges que les étrangers. De quoi en tirer certaines conclusions pour leurs dirigeants.