La fin du Ninja: les chemins de l’Antwerp et de Radja Nainggolan se séparent

Arrivé en grande pompe dans la ville portuaire voici deux saisons, Radja Nainggolan n’a pas réussi son retour dans sa ville natale. Il laisse derrière lui un bilan sportif peu convaincant et pas mal de frasques au volant, le tout dans une fumée de cigarette électronique. Désormais, son avenir pourrait s’écrire en Major League Soccer à l’Inter Miami à moins qu’il ne décide de revenir une nouvelle fois dans son club de coeur, Cagliari, englué en deuxième division italienne.

Tout avait pourtant commencé comme un « match » parfait lorsque Radja Nainggolan a été présenté à l’Antwerp à l’été 2021. Celui qui avait porté la liquette des Diables Rouges à 30 reprises était le nouveau grand nom que le président Paul Gheysens sortait de son chapeau. Et pour un salaire exubérant, à la hauteur du CV du Ninja, bien sûr.

Mais dans les mois qui ont suivi, Nainggolan n’a jamais pu apporter ce que l’on espérait de lui du côté du Bosuil. Il était clairement moins en forme que lors de ses jours de gloire avec l’AS Roma, notamment à cause de ses frasques en dehors des terrains. A un certain âge, les excès finissent toujours par se payer. Souvenez-vous, de la fois où il a roulé trop vite dans le centre d’Anvers et où il a dû rendre son permis de conduire pour un certain temps. C’était à peine 10 jours après sa présentation officielle au Great Old.

Il y a aussi eu l’incident avec le président après que le toit du Bosuil se soit effondré lors d’une tempête. Nainggolan s’est un peu moqué du constructeur du stade qui est l’entreprise de… Paul Gheysens. Sur le terrain, Nainggolan n’est pas parvenu à faire oublier ses faux pas. La chute s’est poursuivie cette saison avec comme goutte d’eau qui a fait déborder le vase, cette fumée de cigarette électronique sur le banc à Sclessin. Un comportement totalement interdit qui lui vaudra d’ailleurs un fameux avertissement.

Six buts et cinq assists en 55 rencontres, c’est le bilan bien maigre de Radja Nainggolan à l’Antwerp. (Photo by Rene Nijhuis/Orange Pictures/BSR Agency/Getty Images)

« Son histoire était écrite »

Après avoir d’abord été exclu du noyau A, la séparation entre les deux parties s’est officialisée ce mardi soir. L’ancien Diable Rouge aura porté le maillot du matricule 1 à 55 reprises en une année et demi. Il n’aura inscrit que six buts et délivré que cinq passes décisives. Un bilan bien insuffisant pour un joueur de son standing et qui était surtout payé rubis sur l’ongle.

« Il ne pouvait plus jouer ici », a déclaré le président anversois Gheysens à Sporza. « C’était impossible dans ce groupe. Cela ne signifie pas que nous nous séparons en mauvais termes. Nous avons tout réglé à l’amiable », affirmait-il encore.

« Vous avez des joueurs comme Modric qui sont encore en forme à 37 ans et vous en avez d’autres pour qui ce n’est plus possible à partir de 30 ans. Radja se trouve entre les deux », a ajouté Paul Gheysens en égratignant le style de vie pas toujours très professionnel de son ancien Ninja. « Je pense que son histoire est écrite, en dépit de son talent. Sur le plan disciplinaire, il n’est plus en mesure de vivre comme un athlète de haut niveau », a-t-il conclu.