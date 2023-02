Joseph Paintsil et Karel Geraerts, joueur et coach du mois de janvier

L’ailier du Racing et l’entraîneur de l’Union sont les premiers lauréats de l’année 2023.

Il n’a fallu que 250 minutes à Joseph Paintsil pour être décisif à six reprises lors des rencontres de Pro League en janvier, avec deux buts et quatre passes décisives au compteur. Des chiffres exceptionnels, dans la continuité de la saison exceptionnelle du Ghanéen depuis qu’il a croisé la route de Wouter Vrancken. En vingt apparitions en championnat, Paintsil facture effectivement dix buts et douze passes décisives.

Un bilan qui lui permet de devancer Vincent Janssen et Gustaf Nilsson sur le podium du joueur du mois, mais néanmoins insuffisant pour permettre à son entraîneur de remporter un troisième titre d’entraîneur du mois en quatre possibilités cette saison. Vrancken est doublé par son dauphin au classement, un Karel Geraerts qui multiplie les résultats positifs à la tête de l’Union. Les Saint-Gillois, invaincus depuis vingt matches en Belgique toutes compétitions confondues, ont marqué les esprits en janvier.

LE PALMARÈS DE LA SAISON

JOUEUR DU MOIS

Juillet-août 2022 : Ferran Jutgla

Septembre 2022 : Toby Alderweireld

Octobre 2022 : Mike Trésor

Novembre et décembre n’ont pas été attribués à cause de la Coupe du monde

Janvier 2023 : Joseph Paintsil

COACH DU MOIS

Juillet-août 2022 : Wouter Vrancken

Septembre 2022 : Ronny Deila

Octobre 2022 : Wouter Vrancken

Novembre et décembre n’ont pas été attribués à cause de la Coupe du monde

Janvier 2023 : Karel Geraerts