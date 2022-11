Genk augmente encore son avantage après sa victoire contre Anderlecht, La Gantoise se rapproche du top 4

L’autoritaire leader de la compétition s’est offert une dernière victoire pour la route avant la trêve de la Coupe du monde. Les Limbourgeois comptent désormais dix points d’avance sur son nouveau dauphin, l’Union Saint-Gilloise. La Gantoise s’est largement imposée sur la pelouse de Courtrai.

Bien que réduit à dix dès la 74e minute, le Racing Genk a décroché une dixième victoire d’affilée, 0-2 à Anderlecht, dimanche en Jupiler Pro League. Grâce à des buts de Paul Onuachu (19e) et de Gerardo Arteaga (53e), qui a été renvoyé aux vestiaires à un quart d’heure du terme, le club limbourgeois caracole toujours en tête du classement après 17 journées avec 46 points (sur 51 possibles), dix d’avance sur l’Union Saint-Gilloise (2e) et 26 sur Anderlecht (11e).

A Anderlecht, Robin Veldman a titularisé Noah Sadiki au latéral droit à la place d’Amir Murillo et a préféré Kristian Arnstad de retour de suspension à Théo Leoni. Enfin, le Néerlandais a tablé sur l’association entre Adrien Trebel et Yari Verschaeren au milieu. Pas de surprise du côté de Wouter Vrancken, qui a compté une fois de plus sur les assists de Mike Trésor et les buts d’Onuachu. Le coach des leaders avait bien vu même s’il a dû patienter un peu plus longtemps, puisque de coup d’envoi a été retardé d’un quart d’heure à cause de problèmes de circulation autour du Parc Astrid. Arteaga dont l’envoi a été bloqué par Zeno Debast et Bilal El Khanous, sur le rebond, ont réservé la première frayeur à la défense mauve (2e). Les Racingmen étaient bien en place et après avoir manqué une première occasion (17e), Onuachu a ouvert la marque sur une combinaison qui était la copie de l’action précédente: ouverture d’El Khannous pour Daniel Munoz, passe à Onuachu, qui se débarrasse de Debast (19e, 0-1). Anderlecht a réagi mais Mark McKenzie a intercepté d’un tacle une passe de Francis Amuzu en direction de Fabio Silva (21e). Genk gérait bien son match et ne s’est pas laissé déconcentrer par l’interruption momentanée de la rencontre suite à l’allumage de fumigènes (41e).

Pendant la pause, Jan Vertonghen, toujours blessé, a pris le temps d’approcher les fans, qui ont déclenché le feu d’artifice et d’effectuer quelques selfies. Mais ce geste du recordman des sélections chez les Diables Rouges n’a pas attendri Arteaga, qui a plongé Anderlecht dans les problèmes (53e, 0-2). Genk maîtrisait facilement son sujet quand Arteaga a été exclu pour avoir expédié Fabio Silva au sol (74e). Même à dix, le Racing était plus dangereux qu’Anderlecht et Joseph Paintsil a tenté une frappe croisée que Hendrik Van Crombrugge a eu du mal à neutraliser (79e). À l’issue du premier tour de la compétition, Anderlecht n’a battu qu’une seule équipe du top 10 (Saint-Trond) et récolté à peine 20 points sur 51.

Andrew Hjulsager a marqué le premier des trois buts gantois. (Photo by KURT DESPLENTER/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

La dernière rencontre de la Jupiler Pro League avant la trêve imposée par la Coupe du monde au Qatar, a vu la victoire de La Gantoise 0-4 sur la pelouse de Courtrai. Avec un bilan de dix points sur douze pour terminer cette première moitié de saison, les Buffalos confortent leur 5e place au classement. Avec 30 points ils ne sont plus qu’à une victoire (trois points) de la 4e place désormais dévolue au Club de Bruges. Courtrai reste 17e et relégable avec 12 points.

Après une entame dominée par Gand, le KVK a commencé à sortir et sur un centre de D’Haene, il a fallu une intervention de Torunarigha pour éviter l’ouverture du score. Alors que la rencontre s’équilibrait, Courtrai subissait un coup du sort logique à la 20e minute quand une agression de Kristof D’Haene sur la cheville de Matisse Samoise valut une carte rouge au capitaine des Kerels obligés de jouer à dix les septante dernières minutes. Blessé, Samoise devait, lui, céder sa place à Alessio Castro-Montes quelques minutes plus tard (25e). Les Gantois ne durent pas trop attendre pour concrétiser cet avantage au marquoir. Castro-Montes trouvait Andrew Hjulsager, oublié dans le rectangle, qui réglait la mire dans la lucarne droite (0-1, 33e). Dessoleil sauvait encore le domaine courtraisien sur un centre tendu de Salah (36e). Ce n’était que partie remise pour Ibrahim Salah, qui effaçait Dessoleil d’une feinte avant de placer une frappe enroulée magnifique dans la lucarne gauche de Ilic impuissant (0-2, 40e).

Au début de la seconde mi-temps, Courtrai reprit espoir quand Sven Kums était à son tour expulsé directement par l’arbitre Bert Put pour un tacle deux jambes en avant sur Tanaka. A dix contre dix, les Kerels croyaient pouvoir revenir dans le coup et Gueye alerta même Nardi (66e). Mais Gand resta cncentré. Après un tir de Cuypers sur le poteau, à la 69e, Laurent Depoitre, monté au jeu cinq minutes plus tôt, faisait 0-3 et deux minutes plus tard, Salah signait son doublé (0-4, 72e).