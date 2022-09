FIFA 23 sort ce vendredi: quels sont les meilleurs joueurs belges et du championnat belge du jeu ?

Le célèbre jeu vidéo de football sort ce vendredi pour la dernière fois puisqu’EA Sports, l’éditeur du jeu et la FIFA arrêteront leur collaboration après cet opus. FIFA deviendra EA Sports FC à partir de l’an prochain, mais en attendant quels sont les meilleurs joueurs de ce cru 2023.

Il ne faudra plus dire FIFA mais EA Sports FC en 2023. Mais en attendant la célèbre simulation de football la plus arcade, diront certaines mauvaises langues, sort pour la dernière fois sous son appellation actuelle ce 30 septembre. Pour cette dernière collaboration entre le studio de jeux vidéos canadien EA Sports et la FIFA, on nous promet l’opus le plus complet de l’histoire de la franchise. L’ajout de contenus, dans les prochaines semaines et prochains mois, dédiés aux Coupes du monde masculine et féminine devrait étoffer l’offre au maximum. Car pour le reste, le nombre de championnats jouables reste identique, à la différence notable que les compétitions japonaise et mexicaine cèdent leur place à des championnats féminins. Une première dans l’histoire du jeu qui avait introduit les sélections féminines pour la première fois en 2015.

La FA WSL (championnat anglais) et la D1 Arkema (championnat français) seront donc présentes dans le jeu avec la majorité de leurs joueuses fidèlement reproduites. On peut d’ailleurs regretter que les développeurs du jeu aient un peu oublié certains de leurs confrères masculins (évoluant dans les mêmes clubs) lors des sessions de scans destinées à modéliser les joueuses. On ne dit pas ça par sexisme, mais tout simplement pour une question de contenu plus complet.

Cette mise en avant du foot féminin permet aux Red Flames d’avoir leur première joueuse fidèlement représentée dans le jeu: Justine Havermaet. Cette dernière évolue à Reading en WSL. Pas de trace en revanche de Janice Cayman, alors qu’elle défend les couleurs de l’Olympique Lyonnais, le club phare du football féminin. On espère que cette lacune sera comblée par une mise à jour dans les prochaines semaines.

En attendant, malgré cette augmentation nécessaire de l’offre de football féminin dans le jeu, les équipes masculines devraient encore être les plus souvent utilisées au moment de prendre les manettes. Quels sont d’ailleurs les dix meilleurs joueurs de ce FIFA 23 ?

Mbappé, De Bruyne, Messi, Courtois et les autres

Au niveau mondial, ils sont tout simplement cinq à disposer de la meilleure note, à savoir un 91. Une première, car les dernières années, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se disputaient cette place de roi du football virtuel en se l’échangeant en fonction de la qualité de leur saison précédente. Cette année, l’Argentin fait encore partie du quintette de tête en compagnie de Kylian Mbappé, joueur jaquette de FIFA pour la troisième année consécutive, Robert Lewandowski, Karim Benzema (le probable futur Ballon d’or) et notre compatriote Kevin De Bruyne. C’est une première pour la Belgique puisque même lorsqu’il fut sur la jaquette de FIFA en 2020, Eden Hazard n’était pas le joueur le mieux noté.

Après ces cinq joueurs à 91, on en retrouve cinq autres à 90: Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Manuel Neuer, Cristiano Ronaldo et encore un Belge, Thibaut Courtois.

Au niveau belge, De Bruyne et Courtois sont logiquement premier et deuxième. Romelu Lukaku occupe la troisième place avec une note à 86 et Yannick Carrasco la quatrième, avec une évaluation à 85. Plus surprenant, la cinquième place de Dries Mertens noté 84, tout comme Youri Tielemans, Koen Casteels et Eden Hazard, dont la note chute lourdement au vu de son faible temps de jeu au Real Madrid. Des cotations qui n’auront certainement pas les faveurs de tout le monde. Toby Alderweireld avec son 82 et Jan Vertonghen avec son 81 complètent le top 10.

🎮 EA a dévoilé les notes des meilleurs joueurs de Jupiler Pro League dans FUT 23



🥇 Toby Alderweireld – 82

🥈 Jan Vertonghen – 81

🥉 Simon Mignolet – 80



📸 Futbin pic.twitter.com/OtHqMhTMqg — Ma Pro League (@MaProLeague) September 19, 2022

Les deux Diables rouges, revenus au pays cet été, occupent les deux premières places des joueurs les mieux cotés en Jupiler Pro League. Le podium est complété par Simon Mignolet évalué à 80. C’est d’ailleurs la même note qui est attribué à Hans Vanaken.

A la cinquième place, on retrouve un autre Brugeois Clinton Mata avec 79, tout comme le Soulier d’or (ou dort vu ses prestations actuelles) Paul Onuachu. Mats Rits et Noa Lang occupent la septième place avec 78. Au neuvième rang figure Jean Butez, le dernier rempart de l’Antwerp alors que la dixième position est occupée par neuf joueurs différents: Hendrik van Crombrugge, Wesley Hoedt, Radja Nainggolan, Brandon Mechele, Casper Nielsen, Dedryck Boyata, Andreas Skov Olsen, Roman Yaremchuk et Tarik Tissoudali.

A vous désormais de voir si vous préférez la réalité virtuelle à celle du rectangle vert.