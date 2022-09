Ferran Jutgla est votre joueur du mois d’août

L’Espagnol du Club devance un duo de Limbourgeois. Genk se console avec le titre de coach du mois pour Wouter Vrancken

Prenant en compte les six premières journées de la saison, et donc également un morceau de mois de juillet, le premier trophée mensuel de l’exercice 2022-2023 atterrit entre les mains de Ferran Jutgla. Il faut dire que l’Espagnol, arrivé du Barça cet été pour s’installer à Bruges, n’a pas fait dans la dentelle pour ses présentations avec le football belge. Des buts aussi nombreux que spectaculaires, un coup de reins ravageur et un sens du jeu qui lui permet également d’être régulièrement à l’assist. Une palette très complète, qui lui permet de devancer dans le cœur de nos lecteurs les deux Genkies Mike Trésor et Bryan Heynen, acteurs majeurs de l’équipe la plus spectaculaire du début de saison.

Pour récompenser le spectacle, Wouter Vrancken a été choisi par vos soins comme meilleur entraineur de ce début de saison, devançant Mark van Bommel et son bilan parfait, puis un Marc Brys qui n’a de cesse de montrer qu’il aime perturber les plans des géants du championnat, avec un football ouvert et vertical.