Felice Mazzu remercié au lendemain de la débâcle au Standard, le coach des U23 Robin Veldman assurera l’interim

Felice Mazzu, arrivé en grande pompe avant le début de l’été, n’aura tenu que 115 jours sur le banc du club le plus titré du pays. C’est l’entraîneur du RSCA Futures, Robin Veldman qui assurera l’interim avant la nomination d’un nouveau coach principal.

Le RSC Anderlecht a décidé de remercier son entraîneur Felice Mazzu. Le Néerlandais Robin Veldman, entraîneur des U23 en Challenger Pro League, va assurer l’intérim jusqu’à la nomination d’un nouvel entraîneur, a annoncé le RSCA lundi.

« Le RSC Anderlecht met fin à sa collaboration avec Felice Mazzù avec effet immédiat. Les résultats qui restent bien en deçà des attentes après quatorze journées sont à la base de cette décision » peut-on lire dans un bref communiqué.

RSC Anderlecht beëindigt de samenwerking met Felice Mazzù. Robin Veldman prend temporairement en charge l'équipe première en attendant un nouvel entraîneur. — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) October 24, 2022

« En attendant la nomination d’un nouveau coach principal, l’entraîneur des RSCA Futures Robin Veldman prendra temporairement la relève comme T1. » Anderlecht occupe actuellement la 12e place en championnat avec 16 points en 13 matches.

Dimanche, les supporters anderlechtois ont provoqué l’arrêt définitif du Clasico au Standard après 63 minutes de jeu alors que le score était de 3-1 pour les Liégeois. Le RSCA devrait perdre sur un score de forfait et a déjà écopé d’une amende de 50.000 euros.

Après avoir été vice-champion de Belgique et battu Anderlecht quatre fois avec l’Union Saint-Gilloise la saison dernière, Felice Mazzu, élu Entraîneur de l’année en mai dernier, avait tapé dans l’oeil des dirigeants anderlechtois, qui l’ont choisi pour prendre la succession de Vincent Kompany.

S’il a réussi à qualifier Anderlecht pour une Coupe d’Europe pour la première fois depuis la saison 2018-2019, Felice Mazzu n’a jamais trouvé la parade en championnat.

Après 14 journées, le RSCA pointe à la 12e place avec 16 points sur 39, dans l’attente de l’officialisation du résultat du Clasico qui a été arrêté dimanche après des jets de fumigènes des supporters anderlechtois alors que le score était de 3-1 pour le Standard. C’est le pire bilan d’Anderlecht depuis la saison 1930-1931, au terme de laquelle le club bruxellois avait été relégué.

Un deuxième échec dans un club du top



En avril 2019, le Clasico entre le Standard et Anderlecht avait déjà été interrompu à cause de jets de fumigènes de supporters mauves lors d’une rencontre de playoffs 1 qui avait été fatale à Fred Rutten. Cette fois, c’est Felice Mazzu qui perd son poste après un match arrêté à Sclessin. Le Sporting se retrouve plus proche de la zone rouge que du top 4. Sur ses sept derniers matches, toutes compétitions confondues, Anderlecht a été battu six fois, ne s’imposant qu’une seule fois, sur la pelouse de Malines.

Avant de débarquer à Anderlecht, dont il a été le premier entraîneur wallon, Felice Mazzu, 56 ans, avait été deux saisons sur le banc de l’Union, qu’il a menée de la D1B à la 2e place du championnat et à la Coupe d’Europe.



Après avoir entraîné notamment Tubize ou encore le White Star dans les divisions inférieures, Mazzu était arrivé au sein de l’élite en 2013 en entraînant le Sporting Charleroi, le club de sa ville. Sous ses ordres, les Zèbres se sont qualifiés trois fois pour les playoffs 1 en six saisons et a retrouvé l’Europe lors de la saison 2015-2016 en disputant les tours préliminaires de l’Europa League.



En 2019, Felice Mazzu répondait à l’appel de Genk, alors champion en titre, pour succéder à Philippe Clément, parti au Club de Bruges. Son aventure dans le Limbourg fut de courte durée: il fut remercié en novembre 2019, faute de résultats. Il resta alors sans club jusqu’à l’été 2020 et son arrivée à l’Union Saint-Gilloise.

Felice Mazzu est le 6e entraîneur de D1A à être limogé cette saison après Karim Belhocine (Courtrai), Dominik Thalhammer (CS Bruges), Danny Buijs (Malines), Edward Still (Charleroi) et Bernd Storck (Eupen).