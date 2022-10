Départ canon Genkois, vie en mauve de Vanaken, le bilan quasi identique de l’Union : quelques chiffres à retenir de la 12e journée de Pro League

La Pro League cuvée 2022-23 vivait son douzième week-end. Mais que faut-il retenir des matches disputés sur les pelouses du Royaume ? On vous résume tout.

Un départ historique à Genk

Ce dimanche, l’Antwerp n’a pas seulement perdu un duel important en subissant une lourde défaite (3-0) sur la pelouse du Standard. Le Great Old a surtout cédé sa première place pour la première fois de la saison. Le club anversois, qui avait réalisé le meilleur départ de son histoire en remportant les neuf premiers duels de cet exercice 2022-23, a été débordé ce week-end par Genk, qui en a fait de même.

Depuis l’arrivée de Wouter Vrancken, les Limbourgeois séduisent avec un jeu chatoyant dans l’ombre du matricule 1. Leur courte victoire 0-1 grâce à un nouveau but de Paul Onuachu, de nouveau dans le coup après un début de saison catastrophique, permet aux Limbourgeois de signer un 31/36 historique.

Même lors de ses derniers titres, Genk n’avait pas été aussi performant après douze journées de compétition en n’engrangeant que 29 points (saison 2011 avec Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne) et 30 points (saison 2019). Les ouailles de Vrancken restent aussi sur 11 rencontres sans connaître la défaite puisque leur seul revers avait eu lieu lors de la journée inaugurale contre le champion brugeois.

Notons donc qu’Onuachu, Soulier d’or en titre, a signé son 4e but au cours des trois derniers matches. Preuve s’il en est que Vrancken a réveillé le groupe genkois dans son ensemble, aussi bien en relançant des cadres, qu’en lançant certains jeunes.

🧮 31 punten op 36! Nooit – never – jamais eerder begon #KRCGenk met een betere reeks aan een seizoen. Zelfs in laatste kampioenenjaren niet. Toen 29 en 30 punten. Nu niet verloren sinds speeldag één. #OHLGNK — Jarno Bertho (@JarnoBertho) October 15, 2022

👀 Qui d'autre que Paul Onuachu ? #OHLGNK



⚽ vs Ostende

⚽⚽ vs Courtrai

⚽ vs Louvain pic.twitter.com/NW0HvllOHi — Ma Pro League (@MaProLeague) October 15, 2022

Hansderlecht

Hans Vanaken et Anderlecht, c’est une grande histoire d’amour. El Flaco de Neerpelt est à chaque fois déterminant pour son équipe quand il affronte les Mauves. Et cela ne date pas d’hier. Pour son premier match en D1 belge avec Lokeren, le 29 juillet 2013, le grand Hans se présentait au Parc Astrid et déposait la carte de visite d’un joueur qui allait laisser son emprunte sur la Pro League en trompant par deux fois la vigilance de Silvio Proto.

Ce dimanche, neuf ans plus tard, Anderlecht a encore servi de souffre-douleur au Limbourgeois puisque c’est dans le rôle de passeur décisif qu’il s’est illustré en offrant à Casper Nielsen l’unique but de la victoire de ses couleurs dans le Topper. En 34 duels contre les Mauves, le capitaine du Club Brugeois a marqué 13 fois et délivré cinq assists.

Des statistiques dignes d’une saison réussie à l’échelle d’une saison de Pro League. Pour le plus grand malheur des partisans du club le plus titré du Royaume.

🫣 Encore et toujours Hans Vanaken contre Anderlecht #ANDCLU



📆 34 matches

⚽️ 13 buts

🎯 5 assists pic.twitter.com/fyUd55XOjA — Ma Pro League (@MaProLeague) October 16, 2022

In Zinho veritas

Blacklisté par Mbaye Leye depuis le début de saison, Zinho Gano est revenu dans le noyau A de l’Essevee juste avant le Vlasico de Flandre-Orientale contre Courtrai. Et l’attaquant qui fut la recrue « phare » de la saison dernière n’a pas tardé à démontrer pourquoi l’entraîneur sénégalais avait eu tort de le snober ces dernières semaines. Zulte Waregem l’a emporté 1-3 et a cassé sa spirale négative de dix rencontres sans succès, en plus d’effacer l’humiliation (défaite 5-0) lors du dernier derby entre les deux formations.

Gano n’a certes pas joué un rôle important dans cette victoire, mais il a trouvé le chemin des filets seulement trois minutes après sa montée au jeu, plantant la troisième rose de ses couleurs sur pénalty. Leye avait eu tort d’oublier que pendant longtemps, l’association Vossen-Gano avait été l’une des plus efficaces de l’élite au cours de la première moitié de la saison dernière. S’il n’a pas encore le costume d’un titulaire, Gano sera peut-être l’un des hommes qui permettra à l’Essevee de redresser la barre dans les prochaines semaines. Lors du dernier exercice, celui qui est international pour la Guinée-Bissau avait trouvé le chemin des filets à 13 reprises.

🔙 Le Zulte Waregem de Mbaye Leye renoue ENFIN avec la victoire #KVKZWA



❌ vs Antwerp

➖ vs Club Brugge

❌ vs Genk

❌ vs Charleroi

➖ vs Cercle

❌ vs USG

❌ vs La Gantoise

❌ vs STVV

❌ vs Westerlo

❌ vs OHL

✅ vs KV Kortrijk pic.twitter.com/KZPtxRxdjL — Ma Pro League (@MaProLeague) October 15, 2022

Vandevoordt, l’autre muraille infranchissable

Epoustouflant contre l’Atlético Madrid, Simon Mignolet a remis le couvert contre Anderlecht en sortant notamment un arrêt déterminant et spectaculaire devant Fabio Silva, même si un doute subsiste quant au fait de savoir si le ballon a bel et bien franchi la ligne.

🤏 | Simon Mignolet est imbattable. 🧤😳 #ANDCLU pic.twitter.com/X1iaSZk7Ht — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) October 16, 2022

Le leader du championnat, Genk, a aussi pu compter sur un dernier rempart en état de grâce pour garder ses filets inviolés lors du périlleux déplacement à Louvain.

Maarten Vandevoordt a en effet arrêté un pénalty de Sofian Kiyine avant de signer six autres arrêts dans ce duel. Le jeune gardien a aussi réalisé cinq plongeons et 73% de ses passes sont arrivées à destination. S’il doit encore améliorer sa régularité, le très prometteur joueur de 20 ans confirme petit à petit qu’il pourrait reprendre le flambeau de Thibaut Courtois quand celui-ci rangera ses rangs diaboliques.

Mais avant d’en faire une certitude, il faudra que Vandevoordt confirme ses immenses qualités du côté du RB Leipzig, un grand club de Bundesliga qu’il rejoindra en juillet 2024.

💪 Après Martine joue au football, Marteen (Vandevoordt) garde ses cages inviolées ! #OHLGNK



👊 1 penalty arrêté

🧤 7 arrêts

📊 2.05 xG concédés

👟 73% passes réussies

🤿 5 plongeons

🤜 5 relances

🙌 10 récupérations

📝 Note WhoScored : 9.40/10 (MOTM ⭐️) pic.twitter.com/4YbapRF9OF — Ma Pro League (@MaProLeague) October 15, 2022

L’ère Mazzu (plus que) bien digérée à l’Union

Si certains craignaient le pire pour l’Union après le départ de son entraîneur Felice Mazzu, de son buteur émérite Deniz Undav et avec la combinaison des matches européens, ils en sont pour leurs frais. Le premier semble toujours plus proche de la sortie chez le voisin anderlechtois, le second n’a joué que 38 minutes à Brighton et la dernière pourrait encore se poursuivre après la trêve hivernale.

Troisièmes avec 25 points, à égalité avec le FC Bruges, les vice-champions de Belgique signent le même bilan que la saison dernière à pareille époque. Ils n’ont aussi marqué que deux buts de moins (25 contre 27) malgré le départ d’Undav.

Ce dimanche, ils ont infligé un set (1-6) à Ostende, un adversaire qui en avait même pris sept douze mois auparavant. De quoi se dire que Karel Geraerts était bien plus important et déterminant qu’il n’y paraît dans la réussite passée de la RUSG. Et tant pis si le KVO, club où il a été coordinateur sportif après avoir rangé ses crampons, en a fait les frais ce dimanche soir.

🧮 #UnionSG na 12 speeldagen:



2021/22: 25 punten – 27 goals

2022/23: 25 punten – 25 goals



👉🏻 Two-hit-wonder. — Jarno Bertho (@JarnoBertho) October 16, 2022

Cihan Canak, la jeune pépite du week-end

Tant Mazzu que Ronny Deila avaient concocté une surprise dans leur onze de base de ce dimanche. Le premier avait aligné Lucas Stassin, né en 2004, deuxième meilleur buteur de Challenger Pro League, avec sept réalisations tandis que le second avait lancé Cihan Canak, né en 2005, mais qui avait déjà joué 128 minutes cette saison avec les Rouches en Pro League.

Le pari gagnant était celui du second puisqu’il a marqué le troisième but de siens après seulement 9 minutes de jeu contre l’Antwerp, en partant parfaitement dans le dos d’un Toby Alderweireld trop attiré par le décrochage de Denis Dragus.

Lors des trois dernières rencontres, Canak ne figurait pas dans le noyau liégeois et avait défendu les couleurs des U21 qui évoluent en Challenger Pro League. Deila a su le lancer dans son onze de base au meilleur des moments. Lors de la première journée de Pro League, le jeune verviétois avait délivré une passe décisive contre La Gantoise avant d’en faire de même lors de la cinglante défaite contre Westerlo.

D’origine turque, Canak est déjà dans les petits papiers de Galatasaray et de Besiktas, deux ténors de la Super Lig. International belge chez les moins de 18 ans, il pourrait toujours défendre les couleurs turques après les catégories d’âge. Mais en attendant, il devra confirmer ses belles dispositions affichées ce dimanche contre l’ancien leader de la compétition.