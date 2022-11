Daniel Munoz reçu 5/5, un Standard qui sourit à l’Union et un festival de buts presque historique à Zulte Waregem – Eupen : quelques chiffres à retenir de la 17e journée de Pro League

La saison de Pro League 2022-23 vivait son dix-setième épisode ce week-end avant une longue trêve en raison de la Coupe du monde de football. Mais que faut-il retenir des rencontres disputées sur les pelouses du Royaume ? On vous résume tout en quelques statistiques et faits marquants. Ce lundi, on reviendra sur les performances d’un latéral qui n’est pas étranger aux beaux résultats de Genk, aux séries de l’Union Saint-Gilloise qui est remontée à la deuxième place du classement, à un match à 10 buts, à la prestation quatre étoiles d’un revenant ainsi que sur le faible bilan d’Anderlecht contre les « grands ».

L’autre homme clé de Genk, champion d’automne

Et de 16 ! Le Racing Genk s’est imposé 0-2 au Lotto Park contre Anderlecht et conforte plus que jamais sa première place en tête du classement. Les adversaires ont beau connaître les menaces précises des Limbourgeois, ce n’est pas pour ça qu’ils sont en mesure de les contrer. Pendant que Bilal El-Khannouss, l’invité surprise pour le Mondial dans la sélection marocaine, s’avérait être le meilleur joueur passé par… Neerpede sur le terrain, Paul Onuachu marquait à nouveau, pour la treizième fois au cours des 8 dernières rencontres.

🤯 Genk est champion d'automne #ANDGNK



✅ vs Union

✅ vs La Gantoise

✅ vs Ostende

✅ vs Courtrai

✅ vs Louvain

✅ vs Westerlo

✅ vs Antwerp

✅ vs Malines

✅ vs Charleroi

✅ vs Anderlecht



👉 Genk a remporté 16 de ses 17 derniers matches TCC pic.twitter.com/GPHuPE2VJo — Ma Pro League (@MaProLeague) November 13, 2022

Son 70e but en championnat lui permet de revenir à 5 longueurs de Nenad Jestrovic qui reste le buteur le plus réaliste de l’histoire de la Pro League (depuis la saison 86-87) avec une réalisation toutes les 100 minutes. Le colosse nigérian de Genk reste sur ses talons avec une toutes les 102 minutes.

Encore un but pour l’inarrêtable Paul Onuachu qui en compte 70 en championnat pour le compte de Genk depuis son arrivée. (Photo by Rene Nijhuis/Orange Pictures/BSR Agency/Getty Images)

13 buts pour Onuachu, 13 aussi pour Mike Trésor mais au niveau des assists. Cependant ce dernier n’en a pas donné ce dimanche soir sur la pelouse du club, qui à l’instar d’El-Khannouss, l’a aussi vu grandir. Mais en plus de ses deux leaders du championnat en termes de buts et de passes décisives, Genk peut aussi s’appuyer sur un autre homme très performant et dont on parle un peu moins. Non, il ne s’agit pas de Joseph Paintsil, passeur décisif sur le deuxième but et qui réalise la meilleure saison depuis son arrivée dans le Limbourg, mais de Daniel Munoz.

Le latéral droit colombien respire la grande forme depuis le début de la saison et a déjà été impliqué dans 10 des 45 buts des siens cette saison, soit 22%. Déjà auteur de cinq réalisations, Munoz a offert l’ouverture du score à Onuachu pour s’offrir une cinquième passe décisive.

Certains sites de compilation de statistiques lui en attribuent même sept, mais le chiffre officiel annoncé par la Pro League est de cinq. Depuis sept matches et le début du mois d’octobre, le Colombien a même planté trois buts et offert deux buts. La saison dernière, il comptait « à peine » deux goals à son compteur et cinq assists. Alors que le championnat en est à peine à la moitié de la phase classique, il devrait donc améliorer ce rendement, sauf en cas de transfert hivernal lors du prochain mercato.

🔥 Daniel Munoz a maintenant atteint la barre des 5 #ANDGNK



⚽ 5 buts marqués

🎯 5 assists délivrées pic.twitter.com/IQqiHUmXex — Ma Pro League (@MaProLeague) November 13, 2022

L’incroyable série de l’Union et un Standard en victime préférée

L’Union retrouve sa place de premier dauphin de leader suite à sa victoire sur la pelouse du Standard. Le partage arraché par l’Antwerp sur la pelouse du FC Bruges, alors que ce dernier menait pourtant 2-0, a aussi joué en faveur des Apaches.

Si depuis leur retour parmi l’élite, les Unionistes n’ont pas encore mordu la poussière contre le voisin et grand rival Anderlechtois, le constat est le même pour un autre cador de la compétition: le Standard. Les Mauves restent sur cinq revers en autant de duels contre les vice-champions de Belgique, les Liégeois seulement sur trois en autant de rencontres.

Le Standard comme Anderlecht sont les victimes préférées de l’Union Saint-Gilloise. (Photo by JOHN THYS/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

On a déjà insisté sur ce fait à maintes reprises, mais les départs estivaux de Felice Mazzu et de certains cadres au Parc Duden n’ont pas eu d’incidence sur le parcours de l’Union cette saison. Qualifiés pour les 1/8e de finale de l’Europa League et pour les 1/8e de la Coupe de Belgique, les Apaches profitent d’un noyau un peu plus étoffé que l’an dernier, même si Karel Geraerts n’est pas non plus un adepte de la rotation à tout-va. Sur le terrain, les Bruxellois donnent parfois l’impression d’être treize tant ils répondent à chaque fois de manière impressionnante sur le plan physique.

😳 L'Union n'a plus perdu en Championnat depuis le 11 septembre



📅 9 derniers matches de Championnat

✅ 7 victoires

➖ 2 nuls pic.twitter.com/YSC2OdJGWY — Ma Pro League (@MaProLeague) November 13, 2022

En championnat, ils n’ont plus perdu depuis 9 rencontres et restent sur un excellent bilan de 23 points sur 27. Même si elle compte déjà dix points de retard sur Genk, la RUSG savourerait certainement encore plus une éventuelle nouvelle place sur le podium final de la Pro League.

A noter que parmi les hommes en forme, Geraerts peut désormais entièrement compter sur Dante Vanzeir. En perte de vitesse en début d’exercice, il a continué à garder la confiance de son coach et la lui rend bien aujourd’hui. Buteur pour la 8e fois de la saison à Sclessin, le natif de Beringen a surtout planté 7 roses lors des 8 dernières sorties. Il n’y a que contre le FC Bruges et Westerlo qu’il est resté muet.

Le bilan catastrophique d’Anderlecht contre le top 10

20 points sur 51 possibles, 6 victoires, 2 partages et 9 défaites ! Dire que la première partie de saison d’Anderlecht est un échec serait un euphémisme. Seulement douzièmes du classement, les Bruxellois ont encore moins brillé contre le top 10 puisqu’ils n’ont gagné qu’une seule fois contre l’un de ses membres: Saint-Trond. Pour le reste, l’on enregistre deux scores de parité et sept défaites.

Avec ce 5/30 contre les dix formations les plus fortes du pays à l’heure actuelle, il faudra presque un miracle au second tour pour voir le club le plus titré du Royaume être capable de remonter au classement.

😬 Anderlecht n'a gagné qu'un seul de ses matches contre un adversaire du top 10 :



🆚 St-Trond pic.twitter.com/bR7KEwyLXv — Ma Pro League (@MaProLeague) November 13, 2022

Un festival de buts presque historique entre Zulte Waregem et Eupen

Beaucoup de personnes ont préféré zapper ce duel entre Zulte Waregem – Eupen ce samedi soir. Un duel entre deux équipes malades et faibles, respectivement 16e et 15e du classement pouvait-il réellement emballer le spectateur neutre ? Et bien oui. La fin de match fut même particulièrement épique avec quatre buts tombés dans les 10 dernières minutes.

A la 56e, le score est déjà de 2-4 en faveur des Germanophones après le but de Boris Lambert. Mais à la 83e, tout va s’emballer : Stan Braem va permettre à l’Essevee de remonter une partie de son retard avant que Chinonso Offor ne rétablisse l’égalité dans la minute qui suit. A deux minutes de la fin du temps réglementaire, les locaux virent en tête grâce à Alieu Fadera. Cette remontada fantastique, qui aurait permis à Zulte Waregem de dépasser son adversaire du jour au classement, se terminera par un dernier coup de théâtre, puisque Sambou Soumano offrait l’égalisation aux Pandas, à la 4e minute des arrêts de jeu. C’était la fin d’une rencontre au scénario un peu fou et riche de dix buts.

Si cette rencontre est celle de la saison qui a proposé le plus de goals, elle n’est cependant pas celle de l’histoire du championnat belge où le plus de roses ont été plantées. Le record appartient aux rencontres Standard – La Gantoise (8-4) du 30 avril 1993 et Westerlo – Genk (6-6) du 7 août 1999. Deux autres matches dans l’histoire ont été sanctionnés par onze buts: Racing Jet- Anderlecht (2-9) du 22 août 1984 et Charleroi – Boom (6-4) du 5 septembre 1992.

Plus étonnant, 16 autres rencontres disputées dans notre championnat ont déjà connu dix buts et trois se sont déjà terminées sur le score de 5-5. Il y a d’abord eu le derby brugeois entre le Cercle et le Club le 24 mai 1992 puis le Genk-Westerlo du 18 octobre 1997. La dernière est assez récente puisqu’elle remonte à un peu plus de deux ans à l’occasion du duel entre Courtrai et le Beerschot. C’était le 7 novembre 2020

Zinho Gano est l’un des hommes en forme de ce week-end avec deux buts et deux passes décisives (Photo by KURT DESPLENTER/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Les hommes en forme du week-end: Gano, De Cuyper et Ueda

Indésirable au début de saison, Zinho Gano est revenu en grâce dans l’effectif d’Mbaye Leye depuis quelques semaines. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien joueur de Genk ou de l’Antwerp carbure, même si cela n’est pas toujours synonyme de victoire.

Samedi, l’attaquant qui défend aussi les couleurs de l’équipe nationale de Guinée-Bissau a marqué à deux reprises et délivré deux passes décisives. Il a tiré 8 fois au but et a cadré quatre de ses tentatives. Il a aussi réussi cinq passes clé. Malheureusement, cette prestation quatre étoiles n’a été récompensée que d’un point pour l’Essevee, rejoint au score par Eupen juste avant le coup de sifflet final.

Depuis son retour, Gano a déjà marqué quatre fois en 297 minutes, soit un but toutes les 74 minutes. Il a aussi deux assists à son actif et a donc été décisif toutes les 49 minutes. Il est ainsi impliqué dans 25% des 23 buts inscrits par Zulte Waregem au cours de cet exercice . En termes de points, le bilan est aussi assez positif avec un 8/18. Et quand il a alimenté son compteur statistique, il a rapporté 7 points sur 9 à sa formation.

🤯 Zinho Gano a réalisé un match grandiose #ZWAEUP



⚽️ 2 buts

🎯 2 passes décisives

🥅 8 tirs (4 cadrés)

👟 69% des passes réussies (29/42)

🔑 5 passes clé

🦶 60 touches de balle

✈️ 75% des duels aériens gagnés (6/8)

🤕 1 faute subie

📝 Note WhoScored: 9.52/10 (MOTM ⭐️) pic.twitter.com/rfeajb521x — Ma Pro League (@MaProLeague) November 12, 2022

Selon certaines sources, il figurait dans la présélection de Roberto Martinez pour la Coupe du monde. Maxim De Cuyper ne sera pas du voyage au Qatar mais continue de marquer des points afin de peut-être intégrer un jour le noyau diabolique.

Auteur de deux nouveaux assists lors de la large victoire de Westerlo contre Ostende (6-0), le gaucher en compte désormais six à son compteur en plus de trois buts. Il a donc un pied dans 26% des buts de son équipe où Nacer Chadli a retrouvé le chemin des filets. Deuxième joueur du Kuipje normalement présent dans cette fameuse liste secrète des 55, l’éternel héros de Belgique-Japon a planté sa deuxième rose depuis son retour en Belgique, après celle contre Zulte Waregem au début du mois d’octobre.

🥵 Ayase Ueda est chaud avant la Coupe du Monde #STVCER



📅 7 derniers matches

⚽️ 6 buts pic.twitter.com/3vj9gP9azz — Ma Pro League (@MaProLeague) November 12, 2022

Lui sera présent au Moyen-Orient dans les prochaines semaines. Ayase Ueda, du Cercle Bruges, fait donc bien partie de la liste des 26 Samouraïs Bleus qui tenteront de faire mieux que le 1/8e de finale de l’édition russe du Mondial.

Si certains joueurs ont été laissés au repos ce week-end après l’annonce des divers sélections ou se sont montrés moins en jambes que d’habitude, ce ne fut pas le cas de l’ancien attaquant de Kashima Antlers. Il a planté, contre Saint-Trond, sa 7e rose de la saison. Sa cinquième au cours de ses six dernières sorties en championnat de Belgique.

Le Japon espère logiquement qu’il maintiendra la cadence dans les prochaines semaines.