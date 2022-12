« Un style de jeu clair, dominant et divertissant »: le Danois Brian Riemer devient le nouvel entraîneur d’Anderlecht

Le Danois nourri par l’ère des datas débarque de Brentford en Premier League, où il était l’adjoint de Thomas Frank.

Anderlecht a officialisé vendredi l’arrivée de son nouvel entraîneur, Brian Riemer. Le Danois, 44 ans, arrive en provenance de Brentford en Premier League où il était l’adjoint de Thomas Frank.

Brian Riemer is de nieuwe coach van RSC Anderlecht. Le Danois quitte la Premier League et le Brentford FC pour rejoindre le Sporting. 🟣⚪ — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) December 2, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Riemer a rejoint le staff de Thomas Frank à Brentford en octobre 2018. En 2021, il a connu la montée en Premier League avec les ‘Bees‘ qui se sont maintenus dans l’élite du football anglais grâce à une 13e place. Cette saison, le club de la banlieue de Londres pointe à la 10e place.

Avant de rejoindre Brentford, Riemer a officié comme entraîneur adjoint à Copenhague entre 2012 et 2015, assistant notamment Ariel Jacobs entre 2012 et 2013. Il a ensuite dirigé les U19 du club danois entre 2015 et 2018, un poste qu’il avait déjà occupé entre 2010 et 2012.

À Anderlecht, Riemer succède à Felice Mazzu, remercié le 24 octobre dernier après le Clasico arrêté sur le terrain du Standard. Robin Veldman avait assuré l’intérim jusqu’à la trêve de la Coupe du monde. Le Néerlandais reste dans le staff mauve, lui qui devient l’assistant de Brian Riemer.

Le Danois, qui entre en fonction vendredi, va rejoindre le groupe anderlechtois actuellement en stage en Crête. Il dirigera son premier match à la tête des Mauves avec un déplacement à Genk le 21 décembre en 8es de finale de la Coupe de Belgique. Cinq jours plus tard, les Anderlechtois retrouveront Felice Mazzu lors de leur déplacement à Charleroi pour la 18e journée de championnat.

« Depuis mon enfance, je sais que le RSCA est un grand club de football européen. Je suis donc très fier de devenir le coach principal d’un club à l’histoire aussi riche », déclare Brian Riemer dans un communiqué publié sur le site d’Anderlecht. « Grâce à ma longue expérience au FC Copenhague, je sais ce que c’est que de devoir gagner tous les matches et de se battre pour les titres. Ces dernières années, au Brentford FC, nous avons accompli une mission bien différente, mais non négligeable, en y installant une culture et une stabilité footballistiques, et en amenant finalement le club en Premier League. Je sens que le moment est venu de passer à l’étape suivante et je ne voulais relever ce défi que dans un club aux ambitions affichées. Il y a du travail à accomplir afin que l’équipe retrouve sa place, mais je suis très enthousiaste et confiant quant au défi qui nous attend. »

Brian Riemer représente un style de jeu clair, dominant et divertissant, lequel correspond également très bien à notre philosophie ici au RSC Anderlecht. Jesper Fredberg

Jesper Fredberg, le nouveau directeur sportif d’Anderlecht, en remplacement de Peter Verbeke n’est pas étranger à ce choix d’un coach venu de son pays natal. « Nous avons pris le temps de trouver le bon candidat, quelqu’un qui corresponde parfaitement au style de jeu et à la stratégie à long terme de ce club », avance Jesper Fredberg. « Brian représente un style de jeu clair, dominant et divertissant, lequel correspond également très bien à notre philosophie ici au RSC Anderlecht. »