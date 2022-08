« Bien sûr que Hans Vanaken doit partir »

Comme chaque semaine, notre rédacteur en chef Jacques Sys revient sur le week-end footballistique écoulé. Ce lundi, il revient sur le choix de carrière d’Hans Vanaken, sur Genk qui confirme son bon début de saison et sur un Standard toujours à la peine malgré le changement de direction et d’entraîneur.

Après Charles De Ketelaere, le FC Bruges risque de perdre aussi un autre de ses fers de lance en la personne d’Hans Vanaken. Un autre départ important que Carl Hoefkens devrait alors compenser.

JACQUES SYS : « En effet, car il faudra alors trouver un remplaçant à Hans Vanaken et ce ne sera pas chose facile vu l’importance que ce dernier a pris à Bruges depuis toutes ces années. Et il faudra aussi que ce nouveau venu ait le temps de s’intégrer à son nouvel environnement. Je pense qu’il est logique que Vanaken veuille saisir cette opportunité de rejoindre un grand championnat car il va fêter ses 30 ans cette semaine (mercredi 24 août pour être précis). Et après sept années de bons et loyaux services assortis de titres, le Club ne peut pas l’empêcher de réaliser cette étape dans sa carrière. Finalement, qu’a-t-il encore à prouver au Jan Breydel stadion ? Depuis le début de saison, nous n’avons pas vraiment vu la meilleure version de Vanaken. Le problème est probablement plus mental que physique. Il ne porte en tout cas pas l’équipe comme il a l’habitude de le faire. Le Diable rouge conserve aussi une attitude très saine vis-à-vis du monde extérieur. Il n’essaie pas de forcer les choses ou de tenir des propos tapageurs. Cela ne correspondrait pas non plus à sa personnalité. »

« Reste à savoir si West Ham United est l’équipe idéale pour lui. Les Hammers occupent actuellement la dernière place mais cela ne veut rien dire si tôt dans la saison bien sûr, surtout quand on se rappelle de leur parcours voici quelques mois. Beaucoup de restent simplement éblouis par la possibilité d’évoluer en Premier League et de se frotter à certaines des meilleures équipes de la planète, peu importe si leur équipe risque de descendre à la fin de la saison. Il me semble clair qu’il doit partir. Son nom a déjà été cité par le passé au Borussia Dortmund et à l’Ajax. A l’époque on était assez loin d’une concrétisation, ici c’est désormais le cas.

« Le Club cherche également à renforcer sa défense et le Diable rouge Dedryck Boyota pourrait être la prochaine recrue des Blauw en Zwart. Va-t-il résoudre les problèmes présents dans ce secteur du jeu de l’équipe de Carl Hoefkens ? Il a 31 ans et le fait que le Hertha BSC soit heureux de le laisser partir en dit peut-être beaucoup. Le FC Bruges a suffisamment de budget pour se renforcer et il ne faut pas exclure l’arrivée d’un grand nom d’ici la fin du mercato estival. «

Malgré les départs, Genk continue d'enchaîner les victoires. Daniel Munoz est toujours le meilleur passeur du championnat à égalité avec Louis Patris de Louvain. Si Munoz est le meilleur donneur d'assists de la compétition, le capitaine de Genk Brian Heynen est lui le meilleur réalisateur.

Le Racing Genk poursuit sur sa lancée après sa victoire contre le Cercle Bruges.

SYS : « C’est surtout le grand mérite de Wouter Vrancken. Il perd un joueur important chaque semaine, mais on ne l’entend jamais se plaindre. Il continue à travailler, à essayer d’intégrer de jeunes joueurs et le moteur continue de tourner. C’est difficile de jouer contre Genk pour le moment, mais tout cela demande évidemment confirmation. Je pense cependant qu’ils sont en mesure de se battre pour le titre, notamment parce qu’ils possèdent un avantage sur leurs concurrents en ne devant pas disputer de matches européens pendant la semaine. A Malines, certains doutaient parfois de Vrancken. Surtout parce que son équipe n’apportait aucune sécurité défensive, mais cela était principalement dû à la qualité des joueurs. Cependant, après cinq rencontres, le Racing Genk a déjà encaissé plus de buts que Westerlo, Saint-Trond ou Courtrai. Seules trois équipes font encore moins bien dont le Standard et Eupen. Pour compenser cela, les Limbourgeois empilent les buts devant puisqu’ils tournent toujours à une moyenne de 3 goals par match. (15 buts au total en cinq duels) »

Le Standard et son public de Sclessin ont vécu une nouvelle désillusion ce dimanche. Cette fois, c’est OH Louvain qui s’est imposé sur le score de 1-3.

SYS : « Le public commence à se retourner à nouveau contre le club. Ils étaient pourtant encore 19 000 spectacteurs présents au stade ce dimanche. Cette loyauté des fans rouches est vraiment exceptionnelle. C’est par contre incroyable de constater à quel point ce club est mal géré, peu importe les personnes qui vous placez à sa tête. Et pourtant, on aurait pu s’attendre à des impulsions et des choix différents avec l’arrivée de ces investisseurs américains. Avant le coup d’envoi de la saison, on a annoncé un nouveau plan, mais pour l’instant on en voit aucune trace ni le terrain ni en-dehors. »