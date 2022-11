Benfica se dressera sur la route du FC Bruges en 1/8e de finale de la Ligue des Champions

Les champions de Belgique ont évité quelques solides adversaires et retrouveront l’ancien club de leur recrue la plus chère de l’histoire: Roman Yaremchuk.

Le FC Bruges affrontera les Portugais de Benfica en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, après le tirage au sort effectué au siège de l’UEFA, lundi à Nyon, en Suisse.

Deuxième de son groupe après un partage au Bayer Leverkusen pour ponctuer sa phase de poules, le Club avait la certitude de défier un premier de groupe. Le hasard lui a donc réservé Benfica, premier devant le Paris Saint-Germain, la Juventus et le Maccabi Haïfa dans le groupe H. L’aller se tiendra au Jan Breydel, le retour à Lisbonne.

Hamit Altintop, passé par le Bayern Munich et le Real Madrid, a aussi réservé deux énormes affiches avec Liverpool – Real dans un remake de la dernière finale, enlevée par les Madrilènes, et Paris Saint-Germain – Bayern Munich, un autre duel entre deux grosses cylindrées.



Le Manchester City de Kevin De Bruyne, en quête d’un sacre européen depuis plusieurs saisons, défiera les Allemands de Leipzig. La colonie belge de l’AC Milan croisera la route de Tottenham. Le Borussia Dortmund de Thomas Meunier et Thorgan Hazard a hérité de Chelsea alors que l’Inter et Romelu Lukaku défieront le FC Porto, premier du groupe du Club Bruges. La dernière affiche verra Naples, leader de Serie A et impressionnant sur la scène européenne, affronter l’Eintracht Francfort.

Les matches aller des huitièmes se tiendront les 14-15 et 21-22 février alors que les duels retour sont prévus les 7-8 et 14-15 mars 2023. La finale se tiendra le 10 juin au stade Atatürk d’Istanbul.