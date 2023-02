Après le FC Bruges, c’est l’Union qui voit son projet de stade recalé

Le collège des échevins de la commune de Forest a rendu un avis négatif à propos du projet de construction d’un nouveau stade par l’Union Saint-Gilloise (RUSG) sur le site du Bempt. La semaine dernière, le projet du FC Bruges avait lui aussi été recalé.

A la suite de l’avis négatif rendu par le collège des échevins de la commune de Forest à propos du projet de construction d’un nouveau stade par l’Union Saint-Gilloise (RUSG) sur le site du Bempt, le club vice-champion de Belgique a indiqué mardi demander l’intervention du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans ce dossier.

Mardi en fin d’après-midi, Pascal Smet (Vooruit), secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l’Urbanisme et du Patrimoine, a indiqué que lui-même et Rudi Vervoort (PS), le ministre-président bruxellois, allaient « reprendre la main » et organiser des discussions entre la commune de Forest, l’Union et la Région « pour parvenir à une solution négociée pour le stade ».

L’Union dit avoir appris « par voie de presse » que le collège du bourgmestre et échevins de Forest a rendu un avis négatif dans le dossier du stade que le club souhaite ériger sur le site du Bempt, à Forest. L’avis du collège porte sur l’offre d’achat d’un terrain communal situé à cet endroit. « Le club est particulièrement consterné par les raisons de ce refus. Il s’agit, entre autres, d’un hôtel qui ne figure pas du tout dans les plans. Des plans détaillés qui ont été expliqués à une commission réunie », indique la RUSG dans un communiqué publié sur son site internet.

L’Union, qui a retrouvé l’élite du football belge la saison dernière après 48 ans d’absence, évolue actuellement au stade Joseph Marien, au parc Duden, mais le club souhaite bâtir une nouvelle enceinte, davantage conforme à ses ambitions grandissantes.

BRUSSEL, BELGIUM – AUGUST 1: A general view of the Joseph Marienstadion during the Jupiler Pro League match between Union Saint Gilloise and Club Brugge at Joseph Marien Stadion on August 1, 2021 in Brussel, Belgium

Le stade actuel classé, d’une capacité de 9.500 places selon les normes actuelles, ne répond pas à plusieurs des exigences posées pour les compétitions de football de haut niveau. Le club a par conséquent jeté son dévolu sur le site situé entre Audi et le parc du Bempt à Forest. « Depuis plus de quatre ans, nous essayons, par une concertation constructive, de trouver une solution à la question du stade qui menace la survie de notre club », a déclaré Philippe Bormans, CEO de l’Union, sur le site du club. « Selon le PRAS (Plan Régional d’Affectation du Sol, NDLR), le site du Bempt est situé dans la zone sportive et récréative adéquate pour la construction d’un stade de football. Le financement de ce stade extrêmement écologique est entièrement couvert et la mobilité autour de ce stade n’a pas d’égale en Belgique. Pourtant, à chaque fois, nous recevons une réponse négative des partis de la majorité locale Ecolo/Groen et PS. Ils ne reconnaissent pas le problème du site actuel, alors qu’ils nous imposent une taxe supplémentaire, qui a d’ailleurs été créée lorsque le club a été promu en 1A, et adoptent une attitude non constructive à chaque fois. »

Le dossier du stade de l’Union sera discuté au conseil communal de Forest le mardi 14 février, a précisé la RUSG. L’avis négatif rendu par le collège forestois n’a pas manqué non plus de susciter des réactions politiques dans l’opposition, mais aussi dans la majorité régionale. « Désillusion pour le football bruxellois: le futur stade de l’Union ne verra finalement pas le jour à Forest. Ce club suscite pourtant un grand engouement et il est essentiel de pouvoir garder ce fleuron sportif au sein de notre Région », a commenté le député MR anderlechtois, Gaëtan Van Goidsenhoven.

La députée Céline Fremault, cheffe de groupe « Les Engagés » au parlement bruxellois – qui suit le dossier au sein de la Commission « Développement territorial » – a dit prendre acte de la décision de la commune. Elle a appelé le gouvernement bruxellois à se remettre autour de la table avec le club et la commune afin de trouver une solution concertée et rapide. A ses yeux, la Région a un rôle de facilitateur à jouer dans ce dossier. « Le Collège annonce ne pas être ‘demandeur de vendre’ et ne fait aucun effort pour trouver une solution. DéFI reste lui ouvert et espère qu’Ecolo-PS cesse de craindre son ombre et accepte le dialogue franc avec un club qui est notre partenaire et pas notre adversaire », a commenté pour sa part le conseiller communal de l’opposition Marc Loewenstein.

💙RUSG au Bempt💛 le choix du cœur ou le choix de la raison❓Mon cœur veut que l’Union reste à Forest mais, en l’état, un bon gestionnaire ne peut accepter l’offre de 3,5 millions € pour le Bempt: trop peu et une série de points problématiques doivent encore être résolus. (1/3) — Marc Loewenstein (@MarcLoewenstein) February 7, 2023

Celui qui est aussi député régional de la formation amarante, embarquée dans la majorité à la Région bruxelloise, a ajouté, via Twitter, que « parce que le Collège est incapable de gérer des dossiers importants, c’est SmetPascal et rudivervoort qui reprennent la main pour trouver une solution pour l’@UnionStGilloise ».

« Espérons qu’il ne le regrettera pas et qu’on ne se retrouvera pas avec un troc Stade-#MaraisWiels », a-t-il encore dit, faisant référence au site devenu marécageux de l’ancienne brasserie Wielemans-Ceupens. Cet endroit reconquis par la nature, a été racheté par la Région bruxelloise qui souhaite y maintenir le Marais et potentiellement l’utiliser comme bassin d’orage à ciel ouvert, y aménager un espace vert et y développer un programme de 70 à 80 logements moyens et/ou sociaux.