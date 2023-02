Anderlecht et le FC Bruges n’ont plus gagné à domicile depuis plus de… 100 jours

Ce week-end, à l’occasion de la 25e journée de compétition, les Mauves et les Blauw en Zwart pourraient mettre un terme à cette série négative assez rare dans leur histoire.

Le week-end dernier, les supporters de Seraing ont poussé un ouf de soulagement. Grâce à un but de Christophe Lepoint, ils ont à nouveau pu fêter un succès de leurs favoris au Pairay. 375 jours après la dernière victoire des Métallos sur leurs terres contre le Beerschot, les tribunes clairsemées de la petite enceinte liégeoises ont pu pousser quelques cris de joie en lieu et place de sifflets qui avaient fini par devenir habituels.

Seraing en a profité pour refiler la patate chaude au… FC Bruges. Le triple champion en titre connaît une saison pour le moins compliquée et malgré le changement d’entraîneur à sa tête, il ne parvient plus à dompter ses adversaires au Jan Breydel stadion. Ce vendredi, pour la réception de l’Union Saint-Gilloise, cela fera 104 jours que les fidèles partisans des Blauw en Zwart n’auront plus entonné des chants de victoire au terme des 90 minutes passées dans leurs gradins. Une éternité.

Au soir du succès contre le voisin ostendais le 29 octobre de l’année dernière, les supporters locaux n’imaginaient sans doute pas qu’une aussi longue attente venait de commencer. Une défaite et quatre partages ont soldé les dernières réceptions d’adversaires organisées au Jan Breydel. L’unique revers a eu lieu au début de l’année 2023, sur un cinglant score de 1-4, lors de la venue de Saint-Trond en Coupe de Belgique. En championnat, le FC Bruges ne s’est plus incliné à domicile depuis ce 29 octobre mais est resté sur quatre partages contre l’Antwerp, OHL, Anderlecht et Charleroi. Si contre les trois premiers, les Blauw en Zwart avaient laissé filer les trois points dans les derniers instants de la rencontre, face aux Zèbres, ils ont remonté un retard de deux buts acquis après un départ en boulet de canon des protégés de Felice Mazzu.

Les dernières joies brugeoises à domicile remontent au 29 octobre dernier avec la réception d’Ostende. BELGA PHOTO BRUNO FAHY

Ce vendredi, contre l’Union, la victoire sera d’autant plus impérative que la formation guidée par Scott Parker doit commencer à résorber une partie de son retard sur son dauphin de la saison dernière. Lors de celle-ci, au stade Jan Breydel, les Brugeois avaient d’abord partagé sur un score nul et vierge en phase classique avant de l’emporter sur un score arsenal lors des Playoffs.

Les Bruxellois auront à coeur de prolonger leur série de 16 duels sans défaite en Jupiler Pro League. Vu la dynamique actuelle, et malgré le récent succès acquis sur le terrain de Zulte Waregem, rien ne dit que les champions en titre ne devront pas encore manger leur pain noir chez eux pendant quelques jours supplémentaires au lieu de faire couler la bière à flot. Si d’aventure, Bruges ne renouait pas avec le succès ce vendredi, il devrait attendre le 26 février pour recevoir une nouvelle chance d’empocher les trois points au Jan Breydel. Sa disette serait alors de 120 jours… Et sans plus de garantie de fin puisque c’est La Gantoise qui s’offrira un petit trip en Venise du Nord pour un derby des Flandres qui serait plus explosif que jamais.

Juste derrière le FC Bruges, un autre club majeur du Royaume ne parvient plus à briller dans son stade: Anderlecht. C’est un jour après les Blauw en Zwart, le 30 octobre 2022, avec la réception d’Eupen, que les Mauves ont permis à leurs fans de fêter une victoire au Parc Astrid. Depuis lors, là aussi le guide du banc a changé de nom puisque Robin Veldman, qui venait tout juste de remplacer Mazzu, est devenu l’assistant de Brian Riemer. Le Danois, obsédé des datas, des courses à haute intensité et du positivisme, n’a dirigé ses nouvelles couleurs que trois fois devant ses nouveaux supporters. Et par deux fois, ses hommes ont concédé trois buts (à dix contre l’Union et plus incompréhensiblement contre Zulte Waregem), alors que la défense est plutôt devenue l’un des points forts du onze bruxellois version Riemer. Le partage à domicile contre l’Antwerp sur un score de 0-0 apparaissait presque comme une victoire dans le contexte actuel. Sous la direction de son désormais T2 néerlandais, Anderlecht s’était aussi logiquement incliné pour la venue du leader genkois. La disette à Saint-Guidon dure donc depuis quatre rencontres.

Anderlecht s’était imposé sur ses terres contre Eupen (4-2) lors du court règne de Robin Veldman. (Photo by Maarten Straetemans/Isosport)

Dimanche, 105 jours après sa dernière victoire at home, le club le plus titré du pays accueillera Saint-Trond. Un adversaire qu’il conviendra de ne pas prendre à la légère sachant qu’il s’agit de la quatrième arrière garde la plus imperméable du pays. Pour leur part, les Mauves ne possèdent que la neuvième division offensive du championnat et n’ont trouvé la faille que 8 fois en 6 duels dirigés par leur nouveau guide danois. Si les Trudonnaires ne s’avéraient pas être des Canaris faciles à croquer pour l’ancien chat bruxellois, ce dernier devrait alors reporter ses espoirs de victoire sur ses terres avec la réception du Standard, le 26 février prochain. A ce moment là, la disette bruxelloise serait alors de 121 jours. Point positif, le STVV s’est inclinée lors de ses trois dernières venues dans la capitale.

Le FC Bruges a déjà connu plus longue disette, pas le RSCA

Malgré leurs 55 lauriers nationaux communs, les deux clubs les plus titrés du Royaume connaissent un exercice compliqué. Sur ses terres, le FC Bruges n’a gagné que 50% de ses duels cette saison et n’affiche que le 5e meilleur bilan de l’élite. Il n’y a cependant perdu qu’une seule fois, comme l’Union et l’Antwerp, et seul Genk reste invaincu à la Cegeka Arena. Du côté de Saint-Guidon, le bilan des réceptions est plus morose. Un tiers de succès et 50% de revers… Certes, on est loin de ce qui se passait à Seraing jusqu’à ce week-end ou au Beerschot il n’y a pas si longtemps que ça, mais cette série est peu commune dans l’histoire des deux géants.

Il faut cependant nuancer ces chiffres de plus de 100 jours sans briller à domicile. Brugeois comme Anderlechtois ne restent jamais que sur quatre duels sans succès sur leurs terres et Ostende et Eupen sont dans le même cas. Dans un calendrier, les équipes ne jouent pas forcément chez elles au même moment. Les Côtiers fêteront ce dimanche leur 98e jour sans succès dans leurs installations mais se déplaceront à Zulte Waregem. Ils devront encore attendre 6 jours et le 18 février pour avoir une chance de stopper l’hémorragie avec la réception de Charleroi. Cela fera alors 104 jours de disette ce jour-là. La période dédiée à la Coupe du monde qui a stoppé la compétition pendant près d’un mois et la petite trève hivernale ont forcément dopé le nombre de jours d’attente.

En cas de résultat décevant contre Saint-Trond, l’absence de victoires au Parc Astrid d’Anderlecht pourrait cependant devenir historique pour les Mauves. Jamais ces derniers n’ont connu de série de cinq duels sans victoires depuis 1964. Au FC Bruges, depuis la même année, on a déjà vécu une disette plus longue (8 rencontres). Mais sa prolongation actuelle ferait forcément désordonné dans le contexte d’un club aussi ambitieux et qui jouera son avenir européen quelques jours plus tard contre Benfica. Et là aussi, il conviendra de briller au Jan Breydel stadion.