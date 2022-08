Amadou Diawara à Anderlecht et Filippo Melegoni au Standard, deux recrues venues d’Italie

Le premier est un milieu de terrain défensif qui débarque de l’AS Roma et devra remplacer Adrien Trebel blessé. Le second est aussi un médian axial. Il est loué à Genoa, qui vient de descendre en Serie B et qui appartient aussi à 777 Partners, propriétaire du Standard.

Amadou Diawara passe de l’AS Rome à Anderlecht, où il a signé un contrat de trois ans, a annoncé le club bruxellois mercredi.

Le milieu défensif guinéen de 25 ans évoluait depuis 2019 à l’AS Rome, qui était allé le chercher à Naples contre un chèque de 21 millions d’euros. Amadou Diawara avait lancé sa carrière européenne en 2014 au San Marino Calcio, club de Saint-Marin évoluant en D3 italienne. Un an plus tard, il était transféré à Bologne et découvrait la Serie A, avant un passage à Naples en 2015.

From Rome, with Love. Welcome Amadou Diawara. 🟣⚪ https://t.co/LwaJfvyaXc — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 31, 2022

Diawara a joué au total 127 matches de Serie A et 38 matches en Coupe d’Europe. L’international guinéen, qui a disputé la CAN à deux reprises, était en manque de temps de jeu à Rome, où José Mourinho ne semblait plus trop compter sur lui. Il espère se relancer au RSCA, dont l’entrejeu est fragilisé à la suite de la blessure d’Adrien Trebel, écarté jusqu’à la trêve hivernale. « Je suis convaincu que choisir le RSC Anderlecht est l’étape idéale pour relancer ma carrière », déclare Amadou Diawara, cité dans un communiqué d’Anderlecht. « J’ai beaucoup appris en Italie en Serie A, mais il était temps pour moi de relever un nouveau défi. Je suis très heureux de faire partie d’une équipe où je peux partager mon expérience. J’ai envie de faire mes preuves. »

« Avec la blessure d’Adrien Trebel, nous avons perdu beaucoup d’expérience nécessaire pour encadrer nos nombreux jeunes joueurs », explique pour sa part Peter Verbeke, le CEO du Sporting. « Nous voulions également ajouter un peu plus de puissance à notre noyau. Nous sommes convaincus qu’Amadou peut nous y aider. Amadou est très motivé à se montrer à nouveau après une saison difficile à l’AS Roma. Il a également fait lui-même beaucoup d’efforts pour rendre ce transfert possible. Son excellente mentalité devrait lui permettre de retrouver son meilleur niveau ».

Filippo Melegoni sous le maillot de Genoa CFC. (Photo by Franco Romano/NurPhoto via Getty Images)

Le Standard de Liège, le Genoa CFC et Filippo Melegoni ont trouvé un accord pour le prêt du médian axial italien qui évoluera en bord de Meuse cette saison.

Né à Bergame le 18 février 1999 (23 ans), Melegoni a été formé et a commencé sa carrière professionnelle à l’Atalanta avant d’être prêté à Pescara entre 2018 et 2020 (26 matches / 1 goal) puis au Genoa CFC (45 matches / 2 goals).