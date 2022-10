A dix durant la dernière demi-heure, Genk consolide sa place de leader en écartant Malines

A dix durant la dernière demi-heure, le Racing de Genk s’est imposé face à Malines 3-1 (mi-temps: 1-1) en ouverture de la 15e journée du championnat de Belgique vendredi soir.

Les Limbourgeois confortent ainsi leur statut de leader au classement et engrangent une 8e victoire de rang. Genk compte 40 points pour 33 à l’Antwerp son plus proche poursuivant qui se rend à Charleroi dimanche.

La partie avait débuté avec dix minutes de retard pour permettre à tous les supporters de rejoindre le stade et de voir .. le premier but de la partie dès la 9e minute de jeu des oeuvres du Colombien Daniel Munoz (1-0).

Malines a pourtant égalisé très rapidement avec un magnifique envoi de son capitaine, Rob Schoofs, dans la lucarne remettant les deux équipes à égalité après un quart d’heure (1-1).

Il fallait attendre l’heure de jeu pour voir Genk reprendre – définitivement – l’avantage par son défenseur mexicain Gerardo Arteaga (2-1, 58e). Et même si Genk était réduit à dix quelques minutes plus tard, à la 64e, – Bilal El Khannous ayant pris une deuxième jaune – les Limbourgeois ne lâchaient plus le morceau, le Ghanéen Joseph Paintsil assurant même la victoire des siens dans les arrêts de jeu (3-1, 90e+1).

C’est la première défaite de Steven Defour depuis son intronisation comme T1 à Malines, 10e au classement avec 17 points, après des victoires sur le Standard et Eupen.