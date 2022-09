Ives Serneels, sélectionneur des Red Flames: « Être plus efficaces dans les 16 mètres contre l’Arménie »

La Belgique termine sa campagne qualificative pour la Coupe du monde avec un déplacement en Arménie. Objectif: assurer la 2e place du groupe avant des barrages qui offriront aux Red Flames une dernière chance d’être présentes en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023.

Les Red Flames terminent mardi (18h30) en Arménie la phase de groupes des qualifications à la Coupe du monde féminine de football 2023. « Nous devons être plus efficaces dans les 16 mètres », a résumé le sélectionneur Ives Serneels lundi dans une interview réalisée par l’Union belge.

Les Flames se sont entraînées à la finition, qui a fait défaut vendredi contre la Norvège (0-1). « Il faut être direct quand tu es dans les 16 mètres », a expliqué Serneels. « Nous voulons parfois trop bien faire dans le rectangle. Nous devons être plus efficaces. Mes joueuses devront montrer sur le terrain ce qu’elles ont montré à l’entraînement aujourd’hui. » Le match aller s’était terminé sur le score fleuve de 19-0 en faveur des Belges.

Un partage suffira pour assurer la deuxième place du groupe

Mardi, un partage suffira aux Flames pour valider la deuxième place dans le groupe et accéder aux barrages. « Nous voulons être performantes dès la première minute et garder la concentration jusqu’à la fin. Marquer quelques buts donnera de la confiance », a souligné le sélectionneur. Serneels reconnait que « la frustration est encore là » après la défaite contre la Norvège. « Mais le prochain match est là, c’est le plus important. » Le sélectionneur devrait procéder à quelques changements dans son effectif. « Il y a des joueuses qui s’entraînent bien et c’est une autre manière de jouer, un autre match que vendredi. »

Justine Vanhaevermaet reconnait que les Flames ont « manqué d’efficacité » contre la Norvège. « Il y a bien sûr des points à retenir de ce match. Nous avons prouvé que nous pouvions bien jouer contre une équipe de haut niveau. Nous pouvons également en tirer une certaine confiance. » Contre l’Arménie, « nous nous devons de prendre les trois points et, de préférence, marquer le plus possible », a conclu la joueuse de Reading.