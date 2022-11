Hugo Cuypers le Belge du moment, Onuachu plus fort que Lewandowski et le retour en forme d’un Eupenois: quelques chiffres à retenir de la 16e journée de Pro League

La saison de Pro League 2022-23 vivait son seizième épisode ce week-end. Mais que faut-il retenir des rencontres disputées sur les pelouses du Royaume ? On vous résume tout en quelques statistiques et faits marquants. Ce lundi, on reviendra aussi sur les nombreux records de Genk, les problèmes de précision de l’Union, la fragilité défensive de Westerlo hors de ses bases, les filets inviolés d’Anderlecht. Nous ne manquerons pas d’évoquer la forme d’un international japonais ainsi que l’importance de Gianni Bruno à Saint-Trond. Sans oublier, la victime préférée de Jelle Vossen.

Hugo Cuypers, le Belge décisif du moment

On n’en parle pas beaucoup, mais Hugo Cuypers est l’un des attaquants belges du moment. Il reste d’ailleurs sur trois buts en trois rencontres cette semaine. Loin de nous l’idée d’en faire un postulant en équipe nationale mais juste la volonté de souligner les mérites de l’un des transferts les plus discrets mais sûrement les plus réussis de l’été. Le Liégeois de 25 ans avait été cédé pour 4 millions d’euros à La Gantoise au tout début du mercato. Désireux de trouver une version plus jeune de Laurent Depoitre, Hein Vanhaezebrouck avait noté le profil du Malinois, travailleur acharné doté d’un sens du but appréciable.

Derrière les Casernes, il avait été décisif à 23 reprises (13 buts et 10 passes décisives) en 36 apparitions. Sous le maillot des Buffalos, Cuypers fait plus souvent trembler les filets qu’il ne distribue de caviar. En 23 sorties, toutes compétitions confondues, le Liégeois a été décisif à 13 reprises mais la distribution est plus déséquilibrée avec 12 buts et une seule passe dé. L’attaquant d’1m85 a donc déjà quasiment égalé son total de buts de la saison dernière alors que nous n’en sommes même pas à la moitié du championnat.

Si Jordan Torunarigha l’a lancé idéalement dans la profondeur contre le FC Bruges avant qu’il ne batte Simon Mignolet d’un joli ballon piqué, Hugo Cuypers n’a pas vraiment de donneur d’assists attitré. Sur ses neuf buts en championnat, un a été marqué sur pénalty, un autre est tombé sans passe décisive de l’un de ses partenaires et les sept autres ont été construits des pieds de cinq joueurs différents. Sven Kums et Hyun-Seok Hong en sont bons pour deux assists chacun. Matisse Samoise, Depoitre et Torunarigha sont les autres passeurs. Au coup d’envoi de la saison, Vanhaezebrouck comptait sans doute plus sur la complémentarité de sa nouvelle recrue avec Tarik Tissoudali pour faire trembler les filets adverses. Il a fallu trouver d’autres solutions, mais Hugo Cuypers est un caméléon capable de s’adapter à beucoup de situations. Au point d’être le deuxième meilleur buteur actuel de la Pro League.

Un 9 sur 9 historique pour Genk

En s’imposant 4-1 en lever de rideau de cette 16e journée de compétition, Genk a mis la pression sur ses adversaires directs qui ont tous perdu des plumes au cours de ce week-end. Les Limbourgeois comptent désormais sept unités d’avance sur l’Antwerp avant de passer le cap de la moitié de la compétition et sont déjà assurés du titre honorifique de champion d’automne.

En prenant le dessus sur Charleroi, Genk a égalé le record de son dauphin anversois qui avait aussi remporté ses neufs premiers duels de la saison. Prochain objectif, la passe de 10 et égaler la série du Standard réalisée entre le 12 décembre 1999 et le 19 mars 2000. Deux clubs ont fait encore mieux que les Rouches dans l’histoire récente: Anderlecht avec 11 victoires consécutives entre le 30 octobre 2012 et le 3 février 2013 et le FC Bruges qui en avait décroché 16 d’affilée entre mai et décembre 2000.

Le début de championnat tonitruant des hommes de Wouter Vrancken est même le troisième meilleur de l’histoire depuis la saison 1986-87. Avec 43 points, le Racing égale le début d’exercice 2002-03 du FC Bruges de Trond Sollied. Ces derniers faisaient cependant encore plus souvent trembler les filets adverses avec 2,81 buts par rencontre en moyenne (pour 2,69 à Genk). Les Blauw en Zwart détiennent aussi les deux meilleurs séries de l’histoire en lever de rideau de la Pro League. Le Club version Erik Gerets avait pris un point de plus (14 victoires et 2 partages) et tournait à la même moyenne de buts que le Genk actuel.

Le record appartient à la génération 2000-01 de Sollied . Elle avait réalisé un 45/48 (15 victoires et 1 revers) et avait marqué à 54 reprises, soit une moyenne hallucinante de 3,38 buts par duel. Mais un bon départ ne signifie pas nécessairement arriver le premier à destination puisque ce Club Brugeois là avait finalement été devancé par Anderlecht à l’issue de la 34e journée de compétition. Un constat que le dauphin anversois, qui avait commencé avec 9 victoires consécutives, ne contredira certainement pas.

🤯 HISTORIQUE | Genk remporte sa 9eme rencontre de suite #GNKCHA



✅ vs Union St-Gilloise

✅ vs La Gantoise

✅ vs Ostende

✅ vs Courtrai

✅ vs Louvain

✅ vs Westerlo

✅ vs Antwerp

✅ vs Malines

✅ vs Charleroi pic.twitter.com/ETeL4vX6PQ — Ma Pro League (@MaProLeague) November 4, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Onuachu le casque d’or plus fort que Lewandowski et Kane dans les airs

Vendredi, Paul Onuachu est devenu le premier joueur de Genk à s’offrir un quadruplé en un seul match de Jupiler Pro League, depuis Wesley Sonck contre l’Excelsior Mouscron en février 2003. Le Nigérian, muet lors des 10 premières journées, a planté ses douze roses actuelles en sept rencontres et n’avait pas trouvé la faille contre Malines.

😎 Paul Onuachu is BACK ! #GNKCHA



⚽️ vs Ostende

⚽️⚽️ vs Courtrai

⚽️ vs Louvain

⚽️⚽️ vs Westerlo

⚽️⚽️ vs Antwerp

❌ vs Malines

⚽️⚽️⚽️⚽️ vs Charleroi pic.twitter.com/g2PtErfp1e — Ma Pro League (@MaProLeague) November 4, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Buteur plus que prolifique depuis son arrivée dans le Limbourg en août 2019, le colosse nigérian, qui a de nouveau marqué de la tête contre les Zèbres, a confirmé son statut de joueur redoutable dans les airs. Dans les 10 meilleurs championnats européens, personne ne rivalise avec un Onuachu qui a fait trembler les filets à 23 reprises de la tête, depuis la saison 2019-20. Il devance ni plus ni moins que deux attaquants de la trempe de Robert Lewandowski et Harry Kane. Le Polonais compte 19 réalisations du casque pour 17 à l’international anglais.

23 – Most headed goals in the Top 10 European leagues since 2019/20:



🥇Paul Onuachu 🇳🇬 – 23

🥈Robert Lewandowski 🇵🇱 – 19

🥉Harry Kane 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – 17



Cranium. #GNKCHA pic.twitter.com/x3qHSGK2Ee — OptaJean (@OptaJean) November 4, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Un Westerlo, véritable gruyère hors de ses bases

L’Union a failli subir une deuxième défaite consécutive après son revers sans conséquence en Europa League contre l’Union Berlin. Contre Westerlo, les hommes de Karel Geraerts ont clairement eu des problèmes à régler la mire. Menés 0-1, ils ont tenté leur chance à 23 reprises sans inquiéter réellement Sinan Bolat.

Le portier belgo-turc s’inclinera pourtant sur le premier envoi cadré des pensionnaires du Parc Duden, à la 92e minute. C’est Gustaf Nilsson, qui avait pris le relais de Victor Boniface un quart d’heure plus tôt, qui a permis à ses couleurs de signer un 8e match sans défaite et a privé les Campinois d’une clean sheet qui serait apparue bien anormale dans leur bilan défensif hors du Kuipje.

🍻 Quand Westerlo est en déplacement, c'est OPEN BAR pour l'équipe adverse



📅 9 matchs

⚽ 21 buts encaissés



➡️ Westerlo encaisse en moyenne 2.33 buts à l'extérieur #USGWES pic.twitter.com/AyCJrB93tl — Ma Pro League (@MaProLeague) November 6, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

En neuf rencontres en déplacement, Westerlo a encaissé à 21 reprises, soit 2,33 buts par match. A titre de comparaison, les hommes de Jonas De Roeck n’en ont encaissé que 9 en sept réceptions à domicile. Un problème qu’il conviendra donc de corriger, même si à l’heure actuelle, avec une septième place, Westerlo peut se montrer plus que satisfait de son retour parmi l’élite.

Deux clean sheet consécutives à Anderlecht, cela faisait longtemps

Moribond défensivement ces derniers temps, Anderlecht vient de préserver ses filets inviolés à deux reprises en l’espace de quelques jours. L’absence juste avant le coup d’envoi de Jan Vertonghen et celle de Wesley Hoedt, qui aurait pu retrouver son ancienne équipe, expliqueraient-elle cette amélioration ? Chacun se fera son opinion sur la question.

La dernière fois que les Bruxellois avaient préservé leurs filets inviolés à deux reprises remonte à la fin du mois d’août à l’occasion de la double confrontation européenne contre les Young Boys. Anderlecht avait même réussi quatre clean sheet d’affilée lors du dernier mois des vacances estivales puisqu’il avait aussi gardé le zéro avant cela contre Saint-Trond et Paide.

En championnat, Hendrik Van Crombrugge n’est pas encore parvenu à ne pas aller rechercher de ballons au fond de ses filets pendant deux matches consécutifs. Il a cependant gardé le zéro à trois reprises : contre Ostende, Saint-Trond et l’Antwerp, soit une fois au Lotto Park et deux fois en déplacement.

🧤 La confiance est-elle de retour chez Hendrik Van Crombrugge ?#ANTAND



✅ CS vs Silkeborg

✅ CS vs Antwerp pic.twitter.com/TaZFxUblh9 — Ma Pro League (@MaProLeague) November 6, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Le réveil de Stef Peeters

Le Standard est retombé les pieds sur terre contre Eupen. Il fallait remonter au 1er septembre 2018 pour retrouver la trace d’un succès des Pandas contre leurs voisins de province. A l’époque, après avoir mené au score grâce à Renaud Emond, les Rouches avaient craqué dans les cinq dernières minutes et Christian Luyindama avait marqué le but décisif dans ses propres filets.

Ce samedi, la différence était un peu plus nette et si certaines décisions arbitrales pouvaient être contestées, le succès des Germanophones était dans l’ensemble mérité. Ces derniers peuvent surtout compter sur le retour en forme d’un pion important.

🤩 Stef Peeters a enfin lancé sa saison #EUPSTA



⚽️ vs Cercle Brugge

⚽️🎯 vs Louvain

❌ vs Malines

⚽️ vs Anderlecht

⚽️ vs Standard pic.twitter.com/EdiLXkh8Lk — Ma Pro League (@MaProLeague) November 5, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Stef Peeters est certainement l’un des joueurs les plus élégants de la compétition. Discret lors des premières sorties, il a depuis lors redressé la barre depuis quelques semaines. Au cours des cinq derniers matches, il a ainsi marqué à quatre reprises. En plus de sa réalisation contre OHL, il avait aussi signé un assist. Grâce à ce Peeters-là, les Pandas subiront peut-être moins de coups de bambou.

Gianni Bruno le porte-bonheur des Canaris

Pour pouvoir attirer Hugo Cuypers, La Gantoise a du faire le ménage dans sa division offensive. Décevant depuis son arrivée de Zulte Waregem douze mois plus tôt, Gianni Bruno a été prié de se ressourcer du côté de Saint-Trond. L’air du Stayen et les pommes de la région ont requinqué un attaquant qui s’avère être un véritable porte-bonheur pour les Canaris.

😳 Gianni Bruno marque, St-Trond gagne. CQFD. #SERSTV



🆚 Malines

⚽️ Doublé de Bruno

✅ Victoire du STVV (3-1)



🆚 Zulte

⚽️ Doublé de Bruno

✅ Victoire du STVV (0-3)



🆚 Westerlo

⚽️ Doublé de Bruno

✅ Victoire du STVV (2-3)



🆚 Seraing

⚽️ But de Bruno

✅ Victoire du STVV (1-2) pic.twitter.com/sGbKDxHbom — Ma Pro League (@MaProLeague) November 5, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Lors de quatre des six succès enregistrés par les Trudonnaires cette saison, Bruno a secoué les filets adverses. Trois fois avec un doublé (Malines, Zulte Waregem et Westerlo), alors qu’une seule de ses réalisations aura suffi pour permettre aux siens de prendre la mesure de Seraing au Pairay (1-2). Quand Gianni Bruno marque, les Canaris chantent.

Malines, la victime préférée de Jelle Vossen

Si Anderlecht est l’une des victimes préférées d’Hans Vanaken, Jelle Vossen préfère martyriser du Sang et or. En 24 confrontations contre le KaVé, l’homme aux deux buts avec les Diables rouges a été décisif à 14 reprises, soit 11 buts et 3 passes décisives.

🤩 Malines est une équipe qui réussit plutôt bien à Jelle Vossen #KVMZWA



📅 24 confrontations contre Malines

⚽️ 11 buts

🎯 3 passes décisives pic.twitter.com/EjbLIioR5P — Ma Pro League (@MaProLeague) November 5, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Ce week-end, c’est sur pénalty que Vossen a marqué derrière les Casernes, permettant ainsi à l’Essevee d’arracher un point et de laisser Seraing seul détenteur de la lanterne rouge. Avec 136 buts dans le championnat belge, l’attaquant n’est plus qu’à un but du total de Gunther Hofman et à sept de celui de Patrick Goots.

L’approche de la Coupe du monde motive un joueur du Cercle

Il n’a terminé que troisième de notre scrutin du coach du mois, mais avec 5 victoires, 1 partage et une seule défaite depuis qu’il a succédé à Dominik Thalhammer à la tête du Cercle, Miron Muslic a clairement réussi à instaurer le fameux « choc psychologique ». En manque d’efficacité, le deuxième club de la Venise du Nord a marqué 18 fois lors de ces sept rencontres sous la houlette de leur nouveau coach. Il n’a aussi encaissé que 9 petits buts

😍 Sélectionné pour la Coupe du Monde, Ayase Ueda revient en forme au meilleur des moments #CEROHL



📅 5 derniers matches

⚽️ 4 buts pic.twitter.com/iWjkvG8Urv — Ma Pro League (@MaProLeague) November 5, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

L’une des recrues estivales, Ayase Ueda profite clairement de ce changement de guide puisqu’il a fait trembler les filets par quatre fois lors des cinq derniers matches où il a été titularisé par Muslic. Présélectionné avec les Samourais bleus japonais pour la Coupe du monde, l’ancien de Kashima Antlers marque clairement des points pour figurer dans la liste finale des 26.