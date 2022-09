Hauge, Boniface, Zinckernagel: le trio infernel du Bodö/Glimt champion de Norvège veut enflammer les pelouses belges

La Pro League a donc reconstitué un trio offensif qui a marqué l’histoire du championnat de Norvège. En 2020, le modeste Bodö/Glimt s’offrait les lauriers nationaux au terme d’une saison folle avec 81 points sur 90 et 103 goals plantés en 30 rencontres. Au sein de l’attaque de la Superlaget, trois joueurs qui entendent bien porter le plus haut possible leurs équipes de La Gantoise, de l’Union Saint-Gilloise et du Standard.

On a l’habitude de dire que la saison parfaite n’existe pas en football. Cet exploit, pourtant, Bodö/Glimt l’a réalisé lors de l’année 2020 où il s’est paré des lauriers nationaux en dominant l’Eliteserien de la tête et des épaules.

En 2018, Bodö/Glimt n’est pourtant qu’un promu qui fait sa réapparition au plus haut niveau du football norvégien. A sa tête, un certain Kjetil Knudsen va ouvrir ses grimoires pour réussir l’un des plus beaux tours de sorcellerie de l’histoire footballistique de son pays. La Superlaget ne termine que onzième lors de ce premier exercice, pas de quoi en faire la révélation des prochaines saisons. Mais Knudsen possède dans son effectif deux pépites offensives dont il entend bien capitaliser le talent. La première n’a que 18 ans et se nomme Jens-Petter Hauge tandis que la seconde est danoise et a été dénichée au sein de la modeste formation de SonderjyskE. Knutsen semble croire fermement dans les capacités de ce Philip Zinckernagel, déjà âgé de 23 ans, mais qui peine à faire décoller sa carrière. En le positionnant à droite dans son trident offensif, l’entraîneur de Bodö/Glimt va lui conférer une nouvelle dimension.

La troisième pièce du puzzle n’arrivera qu’une saison plus tard en provenance du Nigéria et du Real Sapphire. Elle se nomme Victor Boniface, un attaquant complet de seulement 18 ans. Un diamant brut qu’il faudra polir.

Deuxièmes pour leur première année de concert

Lors de leur première année ensemble, c’est logiquement Zinckernagel qui joue les premiers rôles en marquant 6 fois et en donnant deux passes décisives, soit le meilleur bilan de sa carrière. Hauge participe à 11 duels, mais il manque encore clairement de planche pour s’imposer dans le onze de base.

En 2019, Boniface débarque à son tour et sa première saison n’est pas des plus marquantes avec seulement 1 rose plantée en 8 apparitions. Hauge monte en puissance en participant à 28 matches. Il marque 7 fois, donne deux assists et s’affirme comme l’un des joueurs importants du onze de Kjetil Knudsen. Du côté de Zinckernagel, la progression est aussi au rendez-vous. S’il marque autant que lors de son premier exercice, il se montre plus déterminant dans la dernière passe en compilant 10 assists. Bodö/Glimt termine à la deuxième place de l’Eliteserien et la machine qui va tout écraser sur son passage est prête à démarrer.

Philipe Zinckernagel va compiler 19 buts et 24 assists lors de cette saison historique de Bodö/Glimt. (Photo by MATS TORBERGSEN/NTB Scanpix/AFP via Getty Images)

En 2020, la Superlaget justifie vraiment son surnom en proposant un football débridé et dominateur. Le bilan frise en effet la perfection : 81 points engrangés sur 90 possibles, 26 victoires en 30 duels, trois partages et seulement un seul revers, contre Molde qui sera son futur dauphin. Bodö/Glimt fait trembler les filets adverses à 103 reprises, ce qui lui permet de boucler l’exercice avec une moyenne folle à ce niveau de 3,43 buts par match…

Philip Zinckernagel est le grand monsieur de cette cuvée 2020 du club norvégien. Le Danois affiche les stats d’un joueur d’ABSSA dans le bon sens du terme. Si malgré 19 roses plantées en 28 rencontres, il laisse le titre de meilleur artificier (27 buts) à son coéquipier et compatriote Kasper Junker (qui évolue désormais à Urawa Red Diamonds au Japon avec l’ancien Standarman et Lokerenois Alexander Scholz), il s’empare en revanche de celui de roi du caviar avec 24 passes décisives distribuées. Il est impliqué dans 34% des goals de sa formation.

Sur l’autre flanc, Jens-Petter Hauge manque le début de saison mais compile quand même 14 réalisations et 10 assists en seulement 18 apparitions. En pointe, Victor Boniface n’a pas totalement la tête d’un titulaire confirmé, mais cela ne l’empêche pas d’afficher des statistiques plutôt bluffantes. Le nouvel attaquant de l’Union participe à 24 matches, marquant six buts et adressant 3 passes décisives en à peine 824 minutes de jeu.

Jens-Petter Hauge a marqué 14 fois et donné 10 passes décisives en seulement 18 apparitions lors du titre de 2020 de Bodö/Glimt. (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

Un envol difficile à l’étranger pour Hauge et Zinckernagel

Après cette saison épique, Zinckernagel et Hauge déchaînent forcément les passions auprès des clubs craignant de louper la nouvelle vedette à la mode dans les championnats mineurs du continent. Le Danois file à Watford où il peinera à s’imposer, tandis que le jeune Norvégien s’envole pour le grand AC Milan en échange de 5 millions d’euros. Il devient alors le transfert sortant le plus cher de Bodö/Glimt, record qui ne sera battu qu’une saison plus tard par Erik Botheim qui s’est envolé pour Krasnodar en échange de 7,5 millions d’euros.

A San Siro, Hauge peine aussi à trouver sa place dans un effectif où le talent intrinsèque ne manque pas. N’a-t-il pas franchi le pas trop vite entre la modeste compétition norvégienne et un club qui aspire à retrouver son glorieux passé, aussi bien en Italie que sur la scène continentale. Malgré ses doutes, il s’en sort plutôt bien. En 24 apparitions sous le maillot rossonero, il fera trembler les filets à cinq reprises, deux fois en Serie A et trois fois en Europa League. Dans cette dernière, il marque deux fois contre le Celtic et une fois contre le Sparta Prague. En championnat, son deuxième but contre la Sampdoria coïncide étrangement avec sa disgrâce. Il ne jouera plus après cela pour les Milanais.

Le 10 août 2021, Jens-Petter Hauge est loué à l’Eintracht Francfort où il vivra l’ivresse d’une victoire en Europa League. Il effectuera 38 apparitions, mais n’inscrira que 3 buts et délivrera 2 passes dé. Lors de la finale européenne, il jouera finalement 40 minutes en suppléant Jesper Lindström. Il sera finalement acheté pour dix millions d’euros par les Allemands cet été, mais ils ont décidé qu’un petit passage par Gand pourrait lui permettre de progresser sur les derniers points qu’il doit travailler avant d’avoir définitivement l’étoffe d’un titulaire dans un des cinq grands championnats européens.

Boniface a déjà trouvé sa place à l’Union ?

L’histoire de Zinckernagel vous est conté dans cet article. Mais après sa première saison peu convaincante à Watford, il va s’ériger en héros de Nottingham en contribuant grandement à la promotion des Reds. Acheté par l’Olympiacos, c’est au Standard qu’il va tenter de franchir un palier pour se remettre dans le viseur du club grec ou dans celui d’un championnat majeur.

Enfin, Victor Boniface est finalement celui qui a le plus vite déposé sa carte de visite sur les pelouses belges. Alors que Hauge n’a pas encore débloqué son compteur chez les Buffalos, le Nigérian a déjà été déterminant dans le derby bruxellois en marquant l’un des deux pions des siens avant de largement contribuer au but de Senne Lynen lors de la victoire historique des Saint-Gillois sur la pelouse de l’Union Berlin, en Europa League.

Victor Boniface lors d’un quart de finale contre l’AS Roma lors de la dernière édition de la Conference League. (Photo by Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)

Avant de s’envoler pour la Belgique et d’avoir quasiment droit à une place à son nom (rappelez-vous de l’annonce de son transfert effectué par l’Union), Boniface n’avait pourtant pas affolé les compteurs pour son dernier exercice à Bodö/Glimt. Certes, 6 buts en 15 matches, ça reste un bilan plus que correct mais qui paraît bien en-deça du potentiel qu’a laissé entrevoir le Nigérian depuis qu’il a posé ses valises au Parc Duden.

Les trois lascars du titre historique de Bodö/Glimt ne se sont pas encore retrouvés depuis leur arrivée en Belgique et Standarmen et Gantois se sont déjà affrontés lors de la journée inaugurale alors qu’aucune de leurs deux recrues n’était enregistrée dans l’effectif.

En attendant, ils espèrent déjà enflammer les pelouses belges dans les prochaines semaines et permettre ainsi à leurs clubs respectifs de jouer les premiers rôles dans ce championnat cuvée 2022-2023.

C’est tout ce qu’on peut leur souhaiter.