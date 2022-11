Georges Leekens, 10 ans après son licenciement du FC Bruges : « Hoefkens met en pratique la devise « no sweat, no glory » »

Le FC Bruges passera l’hiver européen au chaud après sa qualification pour les 1/8e de finale de Champions League. Il y a dix ans, Georges Leekens, débauché l’été précédent de l’équipe nationale, était limogé après seulement 143 jours de règne. Un échec retentissant dont se s’est servi le duo Bart Verhaeghe et Vincent Mannaert pour mener ensuite les Blauw en Zwart au sommet de la Belgique et en faire une équipe respectée sur la scène européenne. Présent lors de la déculottée subie contre le FC Porto, Georges Leekens a accepté, pour le Krant van West-Vlaanderen, de faire le point sur la décennie de progrès brugeois qui a suivi son C4.

Par Frank Buyse, journaliste chez Krant van West-Vlaanderen.

Ce fut une bombe, le 13 mai 2012. Bart Verhaeghe, alors président du FC Bruges depuis seulement un an, présentait le sélectionneur national Georges Leekens comme successeur de Christoph Daum à la tête de la maison Blauw en Zwart. Verhaeghe avait proposé un salaire annuel d’un million d’euros à Long Couteau pour cette mission. L’ancien joueur et ancien entraîneur Leekens raconte avoir laissé son sang bleuet noir parler au moment d’accepter le défi de revenir sur le banc du Jan Breydel stadion. Et 90 % du travail chez les Diables Rouges avait de toute façon été accompli…

Le retour de Leekens fut une erreur de casting historique de la part du Club. Le 4 novembre 2012, il était renvoyé après un 2 en 18 qui faisait tomber les Blauw en Zwart à la huitième place du classement de la Jupiler Pro League. Long Couteau était en poste depuis seulement… 143 jours. Après l’intermède Leekens, le succès n’a pas été présent au rendez-vous sous la direction de l’Espagnol Juan Carlos Garrido. Il faudra finalement attendre l’arrivée de Michel Preud’homme sur le banc pour que les coupes reviennent garnir la vitrine à trophées du matricule 3 (Coupe de Belgique en 2015 et titre de champion en 2016). Sous Ivan Leko, Philippe Clement et Alfred Schreuder quatre autres titres nationaux tomberont dans l’escarcelle brugeoise.

Mais la faim de Verhaeghe n’était pas rassasié pour autant car il rêvait de passer l’hiver au chaud en Ligue des Champions. Une troisième place en phase de groupe semblait être le meilleur résultat possible. Du moins jusqu’à cette saison… Dix ans après ce jour noir dans sa carrière, Georges Leekens, aujourd’hui âgé de 73 ans, s’est finalement retiré des bords de terrain. Malgré sa longévité sur les bancs de touche, l’homme n’a jamais dirigé les Brugeois à l’occasion d’un match de Ligue des Champions au Jan Breydel. Mercredi dernier, pour la réception du FC Porto, il était présent dans les tribunes. « Pour boire un porto à la victoire », plaisantait-il avant le coup d’envoi. Mais sa venue n’a pas porté chance aux joueurs locaux. Malgré les succès connus par le FC Bruges après son renvoi, Long Couteau a accepeté d’analyser « avec plaisir »cette décennie écoulée.

Après Michel Preud’homme, le duo de bâtisseurs Mannaert (à gauche) et Verhaeghe (à droite) a souvent nommé des entraîneurs connaissant les rouages du Club Brugeois. Comme ici Ivan Leko, le successeur de Michel Preud’homme. (Photo credit should read KURT DESPLENTER/AFP via Getty Images)

Un Club bien géré et avec une ligne de conduite

« Bart (Verhaeghe) et Vincent (Mannaert) étaient déjà à la base du projet et le sont toujours. À l’époque, les idées étaient déjà là : entraîneurs spécifiques par secteur de jeu, investissements dans un nouveau centre d’entraînement, un nouveau stade. Seul ce dernier n’est pas encore sorti de terre. L’encadrement, en revanche, était déjà professionnel à l’époque. Par exemple, quelqu’un du Club est parti en Colombie pour que Carlos Bacca rentre à l’heure… », raconte Georges Leekens. « Le club est extrêmement bien géré sur le plan financier. Grâce à leurs transferts sortants notamment. Ils ont reçu 15 millions pour Stanley Nsoki, 30 millions pour Odilon Kossounou etc. Mais, le FC Bruges a aussi su trouver de nouveaux sponsors et partenaires », détaille encore Mac the Knife. « Après l’échec de l’introduction en bourse, un groupe américain (Orkila Capital, ndlr) est immédiatement devenu coactionnaire. Un échec est toujours suivi d’un nouveau plan », poursuit Georges Leekens.

Bart Verhaeghe et Vincent Mannaert sont toujours à la base du projet. Georges Leekens Ancien entraîneur du FC Bruges.

Les choix d’hommes forts connaissant les rouages du club

« Il a fallu attendre l’arrivée de Michel Preud’homme pour que le titre de champion de Belgique soit une réalité. Soit trois années. On a fait preuve de patience en laissant le temps qu’il fallait à Michel. Après lui, les dirigeants ont effectué les bons choix en engageant Ivan Leko et surtout Philippe Clement et Carl Hoefkens. Ces trois là avaient joué au FC Bruges et connaissaient parfaitement les rouages du Club », explique Leekens. « A mon époque, je voulais déjà à inclure Philippe, alors entraîneur des espoirs, dans le staff du noyau noyau A. Ils ont préféré lui laisser acquérir de la bouteille dans d’autres clubs avant de le faire revenir. Carl était prêt pour reprendre tout de suite le flambeau. On voit comment la sauce a directement pris », analyse Long Couteau. « J’ai eu Hoefkens dans mon noyau voici dix ans. Il était mon capitaine, et même à l’époque, c’était un leader dans l’âme. L’ADN du Club est devenu le sien. « Pas de sueur, pas de gloire » (No Sweat, No Glory) est un bel adage, mais il faut pouvoir le mettre en pratique sur le terrain », affirme l’ancien sélectionneur diabolique en souriant

Des transferts mieux ciblés

« Mémé Tchité a été un transfert raté et nous étions vulnérables défensivement », se remémore Leekens au moment d’évoquer son noyau. « Nous avons voulu aller trop vite. Tout est plus réfléchi aujourd’hui. On attire et conserve des joueurs de premier plan comme Hans Vanaken et Simon Mignolet. Ce sont les meilleures décisions de ces dernières années. Cela leur a permis de réaliser de grands progrès. Regardez aussi qui se trouve sur leur banc : Roman Yaremchuk, le transfert le plus cher de l’histoire, Noa Lang, Clinton Mata… », poursuit celui qui resta seulement 143 jours sur le banc blauw en zwart en 2012.

Meme Tchite l’un des transferts ratés de l’éphémère règne de Georges Leekens au FC Bruges en 2012. (Photo credit should read GREGORIOCUNHA/AFP via Getty Images)

« C’est la meilleure équipe de la dernière décennie. Il y a aussi beaucoup d’équilibre : des joueurs qui marquent, des joueurs de champ, des gars intelligents comme Denis Odoi que j’ai eu sous mes ordres à Lokeren. Il est sous-estimé, mais c’est un joueur d’équipe et polyvalent », analyse Leekens. « Raphaël Onyedika est vraiment un joueur de haut niveau. Un tel transfert n’est pas facile à réaliser. Jouer la Ligue des champions chaque année permet plus facilement d’attirer de bons joueurs. Bruges ne retient pas non plus les joueurs souhaitant partir comme on l’a vu avec Charles De Ketelaere« , pense le jeune retraité des bancs.

Raphaël Onyedika est vraiment un joueur de haut niveau. Georges Leekens ancien entraîneur du FC Bruges.

Rester calme

« Je ne les voyais pas terminer premiers dans un groupe comprenant l’Atlético, Porto et Leverkusen. D’accord, ce n’était pas le groupe le plus difficile et les adversaires étaient peut-être moins performants qu’attendu, mais c’est aussi la force du Club Brugeois qui a affaibli leurs forces. Ils ont commis moins d’erreurs défensives à l’exception de la défaite de ce mercredi », analyse Leekens.

« Il faut rester calme, même si le succès est là. Cependant, les infrastructures et la stabilité financière leur permettront d’encore franchir un palier, surtout si le nouveau stade sort de terre. Mais ils ne doivent pas encore rêver de gagner la Ligue des champions, ils ne peuvent pas rivaliser avec les meilleurs clubs d’Angleterre, d’Espagne et d’Italie », conclut Mac the knife.

Attirer et conserver des joueurs de la trempe d’Hans Vanaken et Simon Mignolet a permis au FC Bruges d’avoir plus de stabilité et de franchir un palier. (Photo by Joris Verwijst/Orange Pictures/BSR Agency/Getty Images)