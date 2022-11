Coupe de Belgique: Stijn Stijnen va retrouver le FC Bruges avec le Patro Eisden: « Ce seront des retrouvailles cordiales »

Le FC Bruges se déplacera au Patro Eisden en 1/16e de finale de la Coupe de Belgique. L’équipe limbourgeoise est entraînée par un certain Stijn Stijnen, l’homme qui a défendu les filets Blauw en Zwart pendant 11 ans. De Krant van West-Vlaanderen est allé à la rencontre de l’homme qui n’a pas spécialement laissé de bons souvenirs quand il évoluait chez les Diables rouges.

Ce sera un match spécial pour le Patro et pour vous mercredi.

Stijn Stijnen : « Ce sera comme une finale, après avoir survécu à trois tours en Coupe. Ensuite, on rêve d’un match au sommet. A part Genk, qui est la grande formation dans la région, le Club Brugeois était le meilleur tirage que nous pouvions espérer. Un stade à guichets fermés, un match diffusé en direct à la télévision. Tout le monde attend ce rendez-vous avec impatience depuis un mois. C’est évidemment un gros défi, même si notre adversaire présente aussi des faiblesses. Dans le dos de leur défense, par exemple. Mais pour forcer l’exploit, trois facteurs seront nécessaires : il faudra se dépasser, il faudra que le FC Bruges soit dans un moins bon jour et enfin, il faudra bénéficier d’un peu de chance ».

Le FC Bruges semble fatigué et ce match contre le Patro tombe entre les rencontres importantes contre La Gantoise et l’Antwerp. Un exploit ne semble donc pas impossible.

Stijnen : « En tant qu’ancien joueur du Club de Bruges, je sais qu’ils ne sont pas impatients de disputer un match de Coupe à Maasmechelen. De plus, c’est vrai que ce n’est pas le meilleur timing pour eux. Dans quelques jours, quelques joueurs prendront aussi ensuite l’avion en direction du Qatar. Ils ont aussi conscience que Maasmechelen sera un adversaire agressif qui va vendre chèrement sa peau. Ils savent donc que nous seront une équipe très difficile à affronter ».

Si le Patro triomphait du FC Bruges devant les yeux du pays tout entier, est-ce que cela effacerait le souvenir de votre départ malheureux au stade Jan Breydel ?

Stijnen: « Le FC Bruges est toujours resté mon club à 100 %. Ce seront même des retrouvailles cordiales, je pense. Je n’ai aucun problème avec Bart Verhaeghe et Vincent Mannaert. Il n’y a rien à dire sur mon triste départ car le Club Brugeois est devenu différent. Il n’y a plus les mêmes personnes qu’à l’époque. (il réfléchit). Mon départ aurait dû être organisé différemment et je pense que les gens au FC Bruges pensent pareil aujourd’hui. Après 11 ans là-bas, j’étais en fait épuisé. Après avoir vécu cinq ans sur la digue de Zeebrugge, vous voyez cette mer et vous avez envie de fermer les rideaux, vous comprenez ? Et je dois aussi être honnête en me regardant dans le miroir. Ma dernière saison a été très médiocre. Je n’ai compris que plus tard que les gens commençaient à douter de moi. Nous aurions dû nous asseoir ensemble autour de la table en nous disant qu’il était temps que je relève un nouveau défi. Au lieu de cette discussion qui aurait tout changé, on a connu une fin amère que personne ne voulait. »

Lire cette interview complète et en néerlandais sur le site de « De Krant van West-Vlaanderen »