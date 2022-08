Ferran Jutgla, un profil d’attaquant atypique dans le championnat belge

L’Espagnol est arrivé au FC Bruges cet été en provenance du FC Barcelone. Et pour ses premières sorties sur les prés belges, il a déjà été déterminant à quatre reprises. Un amour du ballon à l’espagnole combiné à des cuisses de buteur chilien qui devraient faire pas mal de dégâts dans notre Jupiler Pro League.

Si le Barça et ses préceptes ne sont arrivés que très tard dans le parcours de Ferran Jutgla, le football du Catalan est pourtant une incitation aux raccourcis faciles. Aimanté par le ballon, au moins autant que par les filets, l’ancien attaquant du Barça jaillit dès que possible entre les lignes pour servir d’appui à ses milieux de terrain, leur remiser le ballon et repartir dans l’espace dans l’espoir de voir la sphère lui revenir dans les pieds.

Malgré ses associations à l’espagnole et son profil atypique au sein d’un championnat qui aime les attaquants d’un mètre nonante, c’est plutôt en Amérique du sud qu’il faut trouver les racines de son jeu. Si ses deux passes décisives sont effectivement autant de preuves de son amour pour la passe, Jutgla a le punch et les cuisses des buteurs chiliens, capables de servir d’ancre au jeu de leurs couleurs avant de plonger dans la grande profondeur. Des mouvements que Bruges apprend encore à apprivoiser, mais qui rapportent déjà leur pesant de buts.

Décisif lors de trois matches sur les quatre disputés

L’Espagnol a en tout cas déjà marqué les esprits pour ses premières sorties sur les pelouses belges puisqu’en quatre apparitions, il a déjà planté deux roses et qu’il a donné deux ballons de but à ses partenaires. Des statistiques prometteuses qui enflamment déjà les attentes de fans Blauw en Zwart qui le voient déjà suivre l’évolution d’Andreas Skov Olsen, un autre joueur régulièrement décisif puisqu’il compte 9 réalisations et 9 assists en 21 apparitions au FC Bruges. Si l’on prend en compte toutes les rencontres, amicales comprises, auxquelles Ferran Jutgla a pris part, on arrive à un bilan de 8 réalisations en 8 matches.

Lors des deux premières rencontres, il a été aligné aux côtésNoa Lang contre Genk et a été bon pour deux assists qui ont contribué à la victoire de ses nouvelles couleurs contre Genk. L’association prometteuse entre l’Espagnol et l’impétueux néerlandais n’a pas donné les mêmes étincelles sur la pelouse du Kehrweg d’Eupen où malgré un but de Jutgla, les hommes de Carl Hoefkens sont repartis avec une défaite dans leurs sacs à dos.

Contre Zulte Waregem, les champions de Belgique ont manqué d’idées et l’attaquant espagnol a été associé à Kamal Sowah, un joueur qui a coûté cher et que le Club entend relancer.

Cette première entre les deux hommes n’a pas donné grand chose sur la pelouse. Leur duo fut en revanche plus efficace sur une pelouse de Den Dreef que connaît bien Sowah pour y avoir déjà évolué avec OHL. Mais ce sont surtout les courses et la technique de passe de l’ancien du Barça qui ont tapé dans l’oeil des spectateurs présents au stade louvaniste. Ferran Jutgla a marqué son deuxième but de la saison avec un sang froid qui a déjà conquis le coeur des amoureux du ballon rond en Belgique.

Contre un Courtrai qui se cherche encore en ce début de saison, l’ancien du Barça aura à coeur de cette fois faire trembler pour la première fois les filets du Jan Breydel stadion. Et ainsi pouvoir communier plus intensément avec son nouveau public qui ne demande qu’à le porter le plus haut possible.