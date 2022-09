Eden Hazard après le match contre le pays de Galles: « A moi d’être en forme pour la Coupe du monde où j’ai envie de jouer »

Le capitaine des Diables rouges, qui ne joue de nouveau plus au Real Madrid, est resté 65 minutes sur la pelouse. Il s’estimait satisfait de la belle première mi-temps de son équipe.

Eden Hazard a joué 65 minutes face au Pays de Galles avant d’être remplacé après avoir livré un bon match. « J’étais très heureux de commencer un match », a confié le capitaine des Diables Rouges au micro de RTL Sport. « On a fait une très belle première mi-temps. Je suis très heureux du score final ». Après avoir appris la victoire des Pays-Bas qui obligera la Belgique de s’imposer à Amsterdam avec 4 buts d’écart : « bon, il nous reste un match. »

Interrogé sur sa prestation personnelle : « Je sais ce que je peux faire quand je joue, à moi de gratter un maximum de minutes et d’être en forme pour la Coupe du monde. J’ai envie de jouer », a confié celui qui est remplaçant au Real Madrid. « Je me sens bien au Real, mais je joue moins (qu’avec les Diables, ndlr). Je sais que je peux faire plus. Il fait juste que je joue. »