Zeno Debast, la surprise du chef contre le pays de Galles: « Je n’étais pas bien positionné sur le but gallois »

Le jeune Anderlechtois, qui a appris sa titularisation deux heures avant le coup d’envoi, a livré une première prestation plutôt réussie, même s’il se fait un peu trop facilement surmonter et bousculer sur le but des Gallois.

« C’est deux heures avant le match à l’hôtel lors du dernier meeting que j’ai appris que je débutais le match » a expliqué à RTL Sport Zeno Debast, titularisé à 18 ans, dans la défense des Diables Rouges jeudi soir face au Pays de Galles. « J’ai envoyé un message à la famille. Je suis quelqu’un de calme donc je me suis concentré sur le match. »

A propos du match: « au début, il faut chercher la solution l’homme libre, après c’est plus facile. C’est un niveau plus haut, tout va plus vite, il faut s’adapter. »

Interrogé sur le but gallois où il a été battu dans les airs par Kieffer Moore, Debast n’a pas cherché à esquiver. « Je savais que le ballon allait arriver, je devais bien me positionner. C’est un point à travailler. À moi de contineur à progresser. »

Debast peut espérer figurer dans la liste des 26 pour le Mondial au Qatar. « Maintenant bien sûr, mais ce sera avant cela focus sur le club (Anderlecht, ndlr) et on verra. »