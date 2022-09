Youri Tielemans évoque la situation difficile de Leicester City: « Je suis encore plus heureux d’être chez les Diables rouges car je peux me changer les idées »

Le milieu de terrain des Diables rouges est revenu sur la situation sportive peu envieuse de son club , actuellement lanterne rouge en Premier League. Il a aussi évoqué la prochaine Coupe du monde, sa situation contractuelle ainsi que les autres Belges de Leicester, parmi lesquels deux autres joueurs formés tout comme lui à Anderlecht: Dennis Praet et le dernier venu, Wout Faes.

Youri Tielemans a rejoint l’équipe nationale alors que son club, Leicester, connaît un mauvais début de saison avec un seul point en sept rencontres et une place de lanterne rouge. « Je suis toujours heureux d’être avec les Diables Rouges, encore plus cette fois car je peux me changer les idées », a confié le médian lundi à Tubize.

« Ce n’est pas une chouette situation à Leicester », a expliqué Tielemans. « Nous perdons beaucoup et lourdement. Nous sommes touchés dans l’équipe. Surtout après samedi (défaite 6-2 contre Tottenham, ndlr). Il y a toujours différents facteurs. Les choses ne vont pas dans notre sens. Nous donnons tout. A l’entraînement, ça se passe bien. Il faudrait que ça se passe bien en match aussi, et c’est parti. Nous devons profiter de cette pause internationale et recommencer à gagner après celle-ci. »

La trêve internationale arrive à point nommé, d’autant que les matchs contre le pays de Galles jeudi et aux Pays-Bas dimanche sont les derniers avant l’annonce de la sélection pour le Mondial. « C’est la dernière ligne droite avant la Coupe du monde, le dernier rassemblement », a résumé Tielemans. « Cela se rapproche. Nous sommes tous excités dans le groupe. Nous avons envie de faire partie du groupe et nous avons tous envie de nous montrer. Cela va être positif pour l’équipe, mais aussi au niveau individuel. »

Le contrat de Tielemans à Leicester arrive à échéance en fin de saison. « Mais je ne m’en inquiète pas. Les discussions entre mon agent et le club se sont toujours poursuivies. Le fait qu’il y ait le Mondial ne change rien: c’est toujours un honneur de jouer en équipe nationale et la Coupe du monde est toujours spéciale, que ce soit ta dernière année de contrat ou pas. »

« Aujourd’hui, Wout Faes a beaucoup changé. C’est un adulte. »

Avec l’arrivée de Wout Faes et le retour de Dennis Praet, Leicester compte désormais quatre joueurs belges, Youri Tielemans et Timothy Castagne étant restés au club. « C’est toujours agréable d’être beaucoup de Belges dans l’équipe, nous nous entendons bien », a souri Tielemans, lundi, à Tubize, au premier jour du rassemblement des Diables Rouges.

Tielemans, Faes et Castagne sont présents à Tubize, alors que Praet, qui n’a joué que deux bouts de matchs en championnat et un match en Coupe de la Ligue, n’a pas été repris par Roberto Martinez. « Je pense que c’est difficile pour lui, il n’a pas joué autant qu’il en avait envie », a confié Tielemans. « Dennis travaille dur, il se donne toujours à fond. Il est assez déçu de sa situation, il aimerait jouer plus pour se montrer et être en équipe nationale. »

A Leicester City, Tielemans évolue avec trois compatriotes, dont deux formés comme lui à Anderlecht. (Photo by Plumb Images/Leicester City FC via Getty Images)

Faes, 24 ans, et Tielemans, 25 ans, s’étaient croisés à Anderlecht, où ils ont été formés et qu’ils ont quittés à quelques mois d’intervalle, en 2017. « Cela fait bien dix ans qu’on se connait. Il a beaucoup changé, il a fait son petit bonhomme de chemin pour arriver là », a expliqué Tielemans. « Aujourd’hui c’est un adulte. Son intégration se passe bien, très naturellement. Malheureusement pour lui, son premier match ne s’est pas très bien déroulé (défaite 6-2 contre Tottenham, ndlr), mais c’est lié à la situation du club », lanterne rouge du championnat avec un seul point en sept rencontres, a conclu Tielemans.