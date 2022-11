Timothy Castagne: « Oser parler plus sur le terrain et éviter des erreurs de positionnement »

Le piston Ardennais avait été pris à défaut sur le second but égyptien en se faisant trop facilement prendre dans son dos par Trezeguet.

Timothy Castagne, titularisé lors de la défaite 2-1 contre l’Égypte vendredi, était malgré lui à l’origine du deuxième but égyptien en seconde période. Juste après le coup d’envoi, les Diables ont été pris dans leur dos par un long ballon et Castagne a dû laisser filer Trezeguet, qui a trompé Thibaut Courtois.

« Il y a deux points que nous devons analyser après ce match », a reconnu Castagne en conférence de presse, samedi. « Nous devons plus oser parler sur le terrain et nous avons commis aussi des erreurs de position. Je n’ai pas encore regardé la phase du but. Mais dans une telle situation, tu n’as pas beaucoup de temps pour réagir. »

Contre le Canada, premier adversaire au Mondial, de telles erreurs seront interdites. Surtout quand cet adversaire voudra se replier afin de lancer ensuite ses ailiers et attaquants très rapides en contre. « Bien sûr, nous nous informons sur notre adversaire, nous savons qu’ils ont été solides en qualification. Nous ne pouvons certainement pas les sous-estimer et devons être prudents. Alphonso Davies et Jonathan David sont des joueurs à surveiller. »

Durant le Mondial, les Diables Rouges séjourneront à l’hôtel Hilton Salwa d’Abu Samra, à une centaine de kilomètres de Doha, et donc loin de l’agitation de la Coupe du monde. « Je suis heureux du choix de cet hôtel. Je choisis de ne devoir prendre qu’une fois le bus tous les quatre jours pour le match plutôt que de devoir faire tous les jours un court trajet pour aller à l’entraînement. Cela ne peut-être qu’à notre avantage. C’est vrai qu’ici nous ne sommes pas dans l’ambiance de la Coupe du monde, mais on la sent vite une fois dans le stade. Le plus important est d’avoir suffisamment de repos pour récupérer durant le tournoi, et ce repos nous le trouvons ici. »