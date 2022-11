Speaking of the Devils | Tessa Wullaert: « Ceux qui critiquent Eden Hazard, qu’ont-ils accompli de leur côté? »

Quatre mois après le quart de finale historique des Red Flames à l’EURO 2022, c’est au tour des Diables rouges de porter haut les couleurs belges sur la scène internationale. À quelques heures d’un Mondial qui risque d’en dire beaucoup sur l’avenir sur la sélection masculine, la parole est aux Flames, pour évoquer leurs Diables de référence. Aujourd’hui, Tessa Wullaert, la capitaine noire-jaune-rouge.

Contrôle de la poitrine-passe à l’aveugle-but. Non, ce délicieux enchaînement n’est pas signé Eden Hazard, mais bien Tessa Wullaert au moment de faire marquer Janice Cayman contre la France lors des poules de l’EURO 2022 (défaite honorable 2-1). Même sans claquer de but cet été, la numéro 9 des Red Flames a étalé sa classe balle au pied sur les prés anglais. Technique soyeuse, brassard harnaché au bras, efficacité, il y a un peu d’Edendinho grande époque chez TW9. « J’ai toujours eu un faible pour lui: je le trouve super sympa et j’aime son style de jeu. On a besoin de sa créativité, de son expérience », reconnaît la joueuse, qui tue le temps en nous répondant au cours des 2h30 de route censées l’emmener de sa Flandre occidentale jusqu’à Sittard, où elle a déjà mis cinq buts et six passes décisives en sept journées d’Eredivisie sous le maillot du Fortuna local.

Mais le dribble, certes devenu un rien cahoteux, d’Hazard n’est pas la seule et unique raison de son importance au sein du collectif noir-jaune-rouge, selon Wullaert. « Eden, c’est quelqu’un que l’adversaire respecte vraiment. On va mettre un ou deux joueurs sur lui. Il focalise l’attention et ses équipiers peuvent en tirer profit », ajoute-t-elle à propos d’un gars qui sert un peu de baromètre à la sélection (« Quand il est dans le dur, on voit que ça tourne moins bien »), et à qui Roberto Martínez continue de faire confiance malgré une carrière qui prend l’eau depuis trois ans. « Ça veut dire quelque chose », dit Wullaert. Si elle refuse de parler d’« Hazard et Wullaert-dépendance », elle indique qu’elle aimerait posséder dans son jeu cet art que maîtrise l’ailier du Real « d’effacer son adversaire en utilisant son corps, de se retourner avant d’accélérer pour créer des différences. »

« Eden prend la vie de façon plutôt cool, je devrais peut-être m’en inspirer »

Des différences hélas de moins en moins récurrentes, à mesure que le coup de rein diabolique d’Hazard s’émousse aussi vite que son temps de jeu à Madrid. Une situation « très frustrante » qui pousse la taulière des Red Flames à voler à la rescousse du Brainois. « Il faut le laisser tranquille, le laisser être Eden et de notre côté, savoir apprécier le fait d’avoir un tel joueur avec nous », argumente-t-elle. « En Belgique, les médias sont très durs envers quelqu’un qui ne performe pas ou plus. Donc, je me dis: « Laissez-le vivre ! » C’est quelqu’un qui a des sentiments, une famille. Perso, je n’ai pas envie de le critiquer. Et qui peut s’autoriser ça, en fait ? Il a porté le maillot du Real Madrid, de Chelsea… Ceux qui le critiquent, ils ont fait quoi, au final ? »

Tessa Wullaert voit un quart de finale dans sa boule de cristal pour Eden Hazard et les Diables.

(Photo by ERIC LALMAND/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Toujours aussi cash, Tessa, comme sur le terrain, où la joueuse n’a jamais pris pour habitude de masquer ses émotions quand les choses ne roulent pas à sa guise. « Ah, quand je perds, je pense que ça se voit », rigole la principale intéressée. « Sur ce point, Eden et moi sommes très différents. Lui il rit tout le temps et prend la vie de façon plutôt cool, je pourrais peut-être m’inspirer de ça. Sur le terrain, je suis super focus, je veux à tout prix gagner. Lui est dans un autre type de concentration, car je suis sûre qu’il veut également s’imposer. Après, je ne sais pas comment il est au niveau personnel. Par exemple, je ne sais pas si ce qu’il vit au Real actuellement le stresse ou s’il arrive à passer au-dessus. Devrait-il faire comme moi et être plus sérieux ? Je pense que tous les deux, nous avons réalisé une belle carrière, donc visiblement, nos personnalités nous ont bien servi (Rires). »

Hommes-Femmes: deux foots, deux ambiances

Mais si Tessa Wullaert parvient à créer le danger grâce à ses qualités balle au pied, c’est aussi sa capacité à mettre ses équipières sur orbite qui lui permet d’être l’une des meilleures armes offensives des Red Flames, en témoignent ses douze assists distillés en qualifs pour le Mondial 2023. Sans oublier ses 17 pions inscrits, des totaux qui font d’elle la meilleure buteuse et passeuse de ces éliminatoires, à égalité avec l’Anglaise Beth Mead côté passes dé’. Une vista « à la Kevin De Bruyne » qui la rend aussi indispensable aux Flames que KDB peut l’être aux Diables. « Kevin, il voit des espaces ou des passes que personne ne voit, c’est incroyable », analyse la capitaine, qui comme le milieu de terrain de Manchester City assume son amour pour le ballon et les angles de passes soigneusement choisis. Un médian qui, selon elle, obtient enfin l’attention qu’il mérite grâce à ses folles prestations, que sa liquette soit bleu ciel ou frappée d’improbables flammes sur les manches.

Si je racontais un peu ce qui se passe au niveau du foot féminin à Eden Hazard et Kevin De Bruyne, je pense qu’ils resteraient bouche bée. Tessa Wullaert

Évoquer une ressemblance entre De Bruyne et Wullaert ravive aussitôt les frissons de l’EURO, et ce superbe but offert à Cayman contre la France. « Je ne l’avais pas vue ! Je savais que le ballon devait aller là-bas, car il y avait de l’espace derrière la défense et j’espérais que quelqu’un de chez nous serait sur le coup. Et c’était Janice ! », rembobine Tessa. Un but qui résume la lecture du jeu express de la Belge, un talent qu’elle-même a dû mal à vraiment verbaliser.

Ce que Tessa Wullaert est par contre capable d’exprimer sans aucun souci, ce sont les différences criantes qui subsistent entre foots féminin et masculin. « Si j’avais le plaisir de discuter avec De Bruyne ou Hazard, j’aimerais leur faire comprendre que même si on pratique le même sport, on vit dans deux mondes très différents. Si je leur racontais un peu ce qui se passe au niveau du foot féminin, je pense qu’ils resteraient bouche bée », sourit-elle… Il est vrai que si la capitaine a bénéficié de conditions de travail optimales à l’échelle féminine durant ses deux saisons à Manchester City (2018-2020), celles-ci restent bien en deçà du luxe absolu dans lequel baignent les hommes. Sans parler de l’écart abyssal qui existe toujours au niveau salarial…

On ne va pas se mentir, ce n’est pas dans le Golfe que l’égalité hommes-femmes va connaître un coup d’accélérateur. Et côté régression, le football belge pourrait lui aussi retomber les pieds sur terre. Pas pour Wullaert, qui se tâte à l’idée de suivre les Diables depuis le Qatar en fonction de son programme de fin d’année à Sittard. « On ne peut pas les sous-estimer, il y a quand même de la qualité, avec des gars comme Jeremy Doku, que j’aime beaucoup, ou Leandro Trossard, qui monte en puissance », affirme-t-elle. « Peut-être moins qu’avant, mais si le groupe affiche une bonne mentalité et bénéficie d’un petit brin de chance, il peut aller loin ! J’espère au moins un quart de finale de mon côté. Mais être champions du monde, ça va être difficile. »

À moins que, inspiré par son idole Zinédine Zidane version 2006, Eden Hazard retrouve soudainement de sa superbe ? Voilà qui nous permettrait de parler un peu de football durant ce Mondial grotesque…