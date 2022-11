Seulement 10 buts et 37 % du temps de jeu : Romelu Lukaku et une année 2022 à oublier

Suite à une nouvelle blessure contractée à l’entraînement, Romelu Lukaku ne jouera plus aucun match jusqu’au coup d’envoi de la Coupe du monde. Une course contre la montre s’annonce pour le meilleur buteur de l’histoire des Diables rouges, alors qu’il reste sur l’une des pires années de sa carrière.

Lorsque Romelu Lukaku repensera à l’année 2022 après sa carrière, il grimacera sans doute. Ou du moins pour le moment si la situation reste en l’état. Car qui sait ce qui pourrait encore arriver aux Diables Rouges lors de la Coupe du Monde et le rôle que Big Rom’ y jouera. Après une première saison très difficile lors de son retour à Chelsea, le club de ses rêves, il est retourné à l’Inter, son autre amour, l’été dernier, mais là aussi les choses ont mal tourné.

L’année civile 2022 a commencé sous le signe de l’espoir pour Lukaku à Chelsea. Après une première moitié de saison quasiment gâchée par des blessures, une interview malheureuse au micro de Sky Sport Italia et une infection à la covid, l’attaquant belge a retrouvé sa place de titulaire chez les Blues au début du mois de janvier. Thomas Tuchel n’a pas su comment employer son transfert record pendant toute une saison, mais il l’a quand même aligné dans son onze de base pendant sept matchs d’affilée en ce début d’année 2022. On se demandait alors si la carrière de Lukaku à Chelsea était finalement lancée ?

Une prestation calamiteuse à Crystal Palace

Mais il y a eu ensuite une rencontre catastrophique contre Crystal Palace à la mi-février, sans doute la pire prestation de toute la carrière de Lukaku. En 90 minutes, il n’a touché que… sept fois le ballon, sans tirer une seule fois au but. Avant la mi-temps, il n’avait même touché que touché que deux ballons, dont une fois à l’occasion du coup d’envoi. Un bilan désastreux en Premier League, selon l’agence de statistiques Opta. Depuis que cette dernière suit les duels du championnat anglais (saison 2003-04), aucun joueur n’avait aussi peu touché le ballon au cours d’une rencontre complète.

Cette performance embarrassante a sans doute précipité la fin de l’aventure du Diable Rouge à Chelsea. Après deux nouvelles prestations insuffisantes contre Burnley dans la compétition nationale, puis en Ligue des champions contre Lille, Thomas Tuchel ne lui a plus donné que quelques miettes en sortie de banc. Sur les 12 derniers matchs de Premier League, il ne sera plus titulaire que quatre fois. En FA Cup et en League Cup, notre numéro 9 diabolique a disputé plus de minutes. Mais dans les matches à enjeux, il est resté muet pendant trop longtemps.

Big Rom’ a connu nouveau revers a suivi en juin en Ligue des Nations avec les Diables Rouges. Lukaku aurait pu profiter des quatre joutes disputées pour se mettre en évidence, mais les choses ont mal tourné dès le premier match contre les Pays-Bas. Sur un contre, l’attaquant de Chelsea a été mis au tapis par Nathan Aké. Résultat des courses, l’attaquant belge s’est blessé à la cheville et n’a plus été en mesure de disputer d’autres rencontres pendant cette période internationale.

Retour à la maision Interiste

Dans les coulisses, Lukaku était devenu l’un des sujets majeurs concernant les rumeurs du mercato. Des bruits de couloir avaient déjà circulé au coeur de l’hiver, puis La Gazzetta dello Sport a rapporté que Lukaku avait proposé ses services aux dirigeants de l’Inter. Il souhaitait réenfiler le maillot sous lequel il avait connu ses meilleures années, ses plus prolifiques. Ce retour en Lombardie aura finalement bien lieu, seulement une saison après le retour chez « son » Chelsea, qu’il avait tant voulu. Les Nerazzurri ont cherché toutes sortes de moyens financiers pour rapatrier leur ancien artificier au stade Giuseppe Meazza. L’Inter et Chelsea ont finalement trouvé un accord en juin dernier : Romelu Lukaku a été prêté à l’Inter pour un an qui a pris une part importante de son salaire à leur compte.

Tout le monde était heureux de la solution trouvée, mais le bonheur n’a pas duré longtemps. Après avoir réussi son retour dans le cœur du public milanais en signant un but et une passe décisive lors de ses deux premières sorties, Lukaku a dû quitter le terrain, une nouvelle fois sur blessure, lors du troisième match. Ce sont ses ischio-jambiers qui l’ont empêché de reprendre du service avant la fin du mois d’octobre. Sept minutes et un but contre le Viktoria Pilzen en CL, puis 22 minutes contre la Sampdoria et ce retour était déjà terminé, puisque Lukaku a de nouveau quitté l’entraînement en raison d’une douleur physique. Pour ne pas compromettre sa Coupe du monde, Big Rom’ a décidé de ne pas rejouer avant le coup d’envoi de la Coupe du monde qui se tiendra le 20 novembre.

Simone Inzaghi espérait que le retour de Romelu Lukaku sur le terrain serait plus long que 29 minutes . (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)

Mauvaises statistiques

Son bilan à l’Inter après une demi-saison est seulement de deux buts et une passe décisive en cinq apparitions. Il n’a été en action que pendant 261 minutes sur 1980 possibles cette saision, ce qui ne représente pas plus de 13 % de temps de jeu. Si l’on considère l’ensemble de son année civile 2022, ces chiffres sont un peu meilleurs, mais certainement pas bons. À Chelsea, il a participé à 26 rencontres, dont 21 en tant que titulaire. Sur le temps de jeu total possible, il a été acteur sur la pelouse pendant 52 % du temps (1629 minutes sur 3090). Au cours de cette période, il n’a également marqué que huit fois ; Lukaku a connu des jours bien meilleurs au cours de sa carrière.

Une fois tous ces chiffres additionnés, nous arrivons à un bilan dramatique pour Romelu Lukaku. Le meilleur réalisateur de l’histoire de l’équipe nationale belge n’a joué que 1890 minutes cette année, soit 37 % des 5070 minutes qu’il aurait pu jouer. De plus, il n’a trouvé le chemin des filets qu’à dix reprises et n’a donné qu’une seule passe décisive. Après une année aussi décevante, Big Rom’ peut-il encore jouer un rôle majeur pour l’équipe nationale lors de la Coupe du monde au Qatar ?