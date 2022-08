Sebastiaan Bornauw: « De Bruyne a aussi passé des paliers importants à Wolfsburg »

« Le Mondial reste un objectif, mais je ne serais pas malade de ne pas en être »

Comment tu expliques qu’après un match déjà compliqué contre la Suisse avec les Diables (en novembre 2020) pour ta première titularisation, on t’a à nouveau senti peu à ton aise contre le Burkina Faso en mars?

BORNAUW: Contre la Suisse, je ne veux pas me trouver d’excuses, je n’ai pas été bon. Point. Le problème, c’est que cette première sélection, elle reste inconsciemment ou non dans un coin de ta tête. Donc quelque part, je crois que si je fais à nouveau une petite erreur en début de match contre le Burkina, c’est peut-être encore lié à ça. Le point positif, c’est que derrière, je fais un bon match et que l’équipe garde le zéro. J’ai donc réussi cette fois-ci a passer outre mon erreur. Il y a un ou deux ans, ça n’aurait pas été le cas et je me serais peut-être effondré. La, finalement, dans un contexte pas évident, j’ai prouvé que j’étais capable de me remettre à l’endroit.

Il y a donc, même dans un match amical, une pression supplémentaire à se produire en équipe nationale plutôt que dans un match à enjeu en Bundesliga?

BORNAUW: C’est surtout qu’en club, tu as six semaines de préparation. Tu connais tout le monde, le coach te connaît par coeur. Encore une fois, ce n’est pas une excuse, c’est un constat. Après le Burkina, j’ai parlé avec Roberto. Je suis quelqu’un d’assez introverti de nature. D’ordinaire, je n’aime pas trop parler après un match, mais là, on a discuté de cette phase du début de match. Lui était surtout content que j’aie pu faire le clic dans ma tête.

Reste que tu n’étais pas dans le groupe de Roberto Martínez début juin pour les quatre matches de Ligue des Nations. Tu penses qu’il te reste une chance d’intégrer la liste des 26 pour la Coupe du monde?

BORNAUW: Il y a toujours une chance. Mais il ne faut peut-être pas oublier que j’étais blessé en fin de saison et que c’est ce qui a justifié en partie le fait que je ne sois pas repris avec les Diables. Avant le match contre Stuttgart fin avril, je me suis occasionné un pneumothorax en heurtant violemment le poteau à l’entraînement. J’ai craché du sang, j’ai passé une nuit à l’hôpital, ça a été assez violent. Ce qui fait que j’ai loupé les deux matches suivants et seulement regoûté au terrain lors du dernier match contre le Bayern, mais de manière tout à fait symbolique parce que le coach voulait offrir une standing ovation à John Anthony Brooks qui nous quittait. À partir de là, j’ai été en contact avec le staff de l’équipe nationale et j’ai été assez transparent sur ma situation. Je n’étais pas à 100%.

Plus que la Coupe du Monde 2022, on a l’impression que les vrais rendez-vous de votre génération viendront après. Dès l’EURO 2024 déjà où il s’agira d’assurer la relève. Tu te sens prêt?

BORNAUW: Le Mondial reste un objectif, mais je ne serais pas malade de ne pas en être. Je suis réaliste. Vous avez raison, c’est surtout l’après Mondial que notre génération va devoir gérer. Certains vont peut-être quitter le noyau et il y aura des places à prendre. À moi d’être prêt à ce moment-là parce qu’à un moment ou un autre, il va y avoir un gros mouvement de génération. Et il va falloir accepter que la plus belle génération de l’histoire du football belge tourne progressivement la page. On va devoir assurer, on le sait. Certains disent que nos aînés n’ont rien gagné. Mais nous, on sait ce que ça représente d’avoir été à ce niveau-là pendant dix ans. D’avoir joué la gagne dans tous les tournois. C’est énorme de réussir à faire ça sur une si longue période.