Sans surprise, la Belgique reste deuxième au classement FIFA

Peu de changements sont intervenus dans le nouveau classement de la FIFA publié jeudi. Les Diables Rouges ont conservé la deuxième place derrière le Brésil.

A peine 58 matches internationaux ont été joués depuis le précédent classement du 23 juin. Dès lors, le top 20 n’a pas évolué. L’écart entre la Belgique (1821 points) et le Brésil (1837) reste de 16 points. L’Argentine (1770) est troisième. La France (1764), championne du monde, et l’Angleterre (1737) complètent le top 5. En septembre, les deux dernières journées de la phase de groupes de la Ligue des Nations verront la Belgique accueillir le Pays de Galles (FIFA 19) le 22 septembre, et se déplacer aux Pays-Bas (FIFA 8) le 25 septembre. Ensuite, place à la Coupe du monde au Qatar, où les Belges affronteront en phases de groupes (F) le Canada (FIFA 43) le 23 novembre, le Maroc, qui est passé de la 22e à la 23e place, le 27 novembre, et la Croatie (FIFA 15), vice-championne du monde, le 1er décembre. Le Brésil a mis fin à la domination de la Belgique dans le classement FIFA le 31 mars.

Les Diables Rouges étaient au sommet sans interruption depuis septembre 2018. Auparavant, la Belgique avait déjà été dans cette position de N.1 entre novembre 2015 et mars 2016. À la fin de l’année dernière, les Belges ont été couronnés équipe de l’année pour la cinquième fois (2015, 2018, 2019, 2020 et 2021) et la quatrième consécutive. Ce titre revient à l’équipe qui occupe la première place du classement FIFA au mois de décembre de chaque année. Le prochain classement FIFA sera publié le 6 octobre