Romelu Lukaku et Eden Hazard commenceront le match décisif contre la Croatie sur le banc !

Leander Dendoncker, Yannick Carrasco, Leandro Trossard, Dries Mertens intègrent l’équipe par rapport au match contre le Maroc. La Belgique commencera sans attaquant spécifique.

La Belgique commencera son match décisif contre la Croatie, jeudi (16h00) avec Dries Mertens et Leandro Trossard en attaque, alors que Romelu Lukaku et Eden Hazard prendront place sur le banc.

Team News. 👀 #SelectedbyPwC #CROBEL #DEVILTIME pic.twitter.com/N0k8wmTbCh — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) December 1, 2022

Pour cette troisième journée du groupe F, Roberto Martinez a choisi, devant Thibaut Courtois, d’aligner le même trio que contre le Canada, à savoir Leander Dendoncker, Toby Alderweireld et Jan Vertonghen.

Thomas Meunier et Timothy Castagne s’occuperont des flancs, avec Axel Witsel et Kevin De Bruyne, qui portera le brassard de capitaine, dans l’entrejeu. Le trio offensif annoncé sera composé de Yannick Carrasco, Dries Mertens et Leandro Trossard.

Après leur victoire 1-0 sur le Canada et leur défaite 0-2 face au Maroc, les Diables Rouges occupent la troisième place du groupe avec 3 points. Ils sont devancés par la Croatie et le Maroc, qui comptent 4 points chacun. Les Belges se qualifieront en cas de victoire face aux Croates. En cas de partage, il faudra attendre le résultat de l’autre match entre le Maroc et le Canada, déjà éliminé, et éventuellement sortir les calculettes. En cas de défaite, ils seront éliminés.