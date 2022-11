Roberto Martinez: « Nous n’aurons plus rien à perdre contre la Croatie »

Le sélectionneur de la Belgique est revenu sur la défaite contre le Maroc.

Lors de la défaite 0-2 face au Maroc dimanche, les Diables Rouges ont laissé passer une première occasion de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football. Une qualification qui se jouera jeudi contre la Croatie pour le dernier duel du groupe F.

La Belgique jouera ce match face à la Croatie avec le couteau sous la gorge. En cas de défaite, les Diables Rouges seront déjà éliminés du Mondial au Qatar, quatre ans après avoir terminé à la 3e place en Russie. « Nous n’avons plus rien à perdre dans ce dernier match mais tout à gagner », a souligné Martinez après la défaite face au Maroc. « Cet état d’esprit peut être important car nous avons joué avec la peur de perdre aujourd’hui (dimanche, ndlr). Nous devons être nous-mêmes et oser jouer. Face au Maroc, nous avons joué deux matches en un: un avant le premier but et un après. Notre réaction après le premier but n’était pas bonne. Nous devons analyser cela. Il s’agit de continuer à progresser dans ce tournoi et nous devons gagner ce dernier match de groupe. »