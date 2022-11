Roberto Martinez défend Romelu et Eden Hazard et est persuadé du fait qu’ils peuvent encore jouer un rôle lors de cette Coupe du monde

Le sélectionneur national a été interrogé sur l’état de forme de Romelu Lukaku, à propos duquel subsistait un doute en raison de sa récente blessure, et d’Eden Hazard, vissé plus que jamais sur le banc du Real Madrid.

Malgré les craintes soulevées par une publication du quotidien sportif français L’Équipe cette semaine, Romelu Lukaku fait bel et partie des 26 sélectionnés par Roberto Martinez pour le Mondial qatari, comme l’a annoncé le technicien espagnol jeudi à Tubize.

Meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale, Lukaku se soigne actuellement à Anvers, auprès de Lieven Maesschalck. Le joueur de l’Inter, 29 ans, a effectué un retour à la compétition fin octobre, lui qui était blessé depuis fin août. Mais une douleur s’est réveillée à l’ischio de sa cuisse gauche lors de son deuxième match, contre la Sampdoria. Depuis lors, il travaille à son retour en vue du Mondial. Reste à savoir quand Big Rom pourra jouer.

Nous allons tout faire pour qu’il soit apte à jouer et allons utiliser tous les moyens mis à notre disposition pour y parvenir, comme pour Vincent Kompany en 2018 et Axel Witsel au dernier Euro » Roberto Martinez

Jeudi, Martinez s’est montré optimiste. « Médicalement, il n’est pas apte, c’est clair. Il suit un programme et a jusqu’à 24h avant la première rencontre pour être en forme. Nous estimons qu’il peut encore jouer un rôle lors de la phase de groupes mais tout peut rapidement évoluer, nous suivons la situation attentivement, au jour le jour. Ces trois derniers jours ont notamment été très positifs. »

« Nous allons tout faire pour qu’il soit apte à jouer et allons utiliser tous les moyens mis à notre disposition pour y parvenir, comme pour Vincent Kompany en 2018 et Axel Witsel au dernier Euro ». (Photo by Vincent Van Doornick/Isosport/MB Media/Getty Images)

Malgré sa blessure ainsi qu’un temps de jeu et un rendement limités cette saison (2 buts en 5 matches avec l’Inter), Lukaku reste un joueur important pour les Diables. « Nous allons tout faire pour qu’il soit apte à jouer et allons utiliser tous les moyens mis à notre disposition pour y parvenir, comme pour Vincent Kompany en 2018 et Axel Witsel au dernier Euro », a insisté Martinez. Si Lukaku venait à ne pas pouvoir tenir sa place, deux autres numéros 9 pourraient le remplacer avec son historique substitut Michy Batshuayi et Loïs Openda,qui a explosé cette saison à Lens.

Dodi Lukebakio, bien qu’en forme avec le Hertha Berlin, est réserviste. « Openda possède un profil particulier et a prouvé contre la Pologne qu’il était prêt. Opter pour Charles De Ketelaere et Dries Mertens n’a pas été compliqué non plus. Dries joue davantage à Galatasaray que ces dernières années à Naples et possède une énorme expérience. Quant à Charles, il connait une moins bonne passe après de bons débuts à Milan. Il pourra acquérir de l’expérience au Qatar », a expliqué Martinez, qui a dessiné une sélection balancée entre jeunesse et expérience. « Sept joueurs vont entamer leur troisième Coupe du monde, neuf leur deuxième et dix vont faire leur début. Je pense que c’est un bon mélange », a expliqué le Catalan.

Appelé pour l’Euro 2020, Jérémy Doku va disputer son deuxième grand tournoi, même si son rôle devrait se limiter à celui de remplaçant. « Doku apporte toujours un sourire sur le visage, il est capable de mettre de la magie dans un match. Il n’a pas beaucoup joué, mais il a récemment fait deux apparitions de 45 minutes avec les espoirs et a atteint le niveau physique requis. Nous croyons en ses qualités. »

« Une occasion unique pour Eden Hazard de montrer ce qu’il peut faire »

S’il n’entre pas en ligne de compte au Real Madrid, Eden Hazard va retrouver une place de titulaire avec la Belgique lors de la Coupe du monde au Qatar qui débute le 20 novembre. Roberto Martinez, le sélectionneur espagnol des Diables Rouges, compte sur le stratège des Diables Rouges et estime que c’est pour lui « une occasion unique de montrer ce qu’il peut faire. »

« Le football est une question de dévouement, de qualité et d’expérience. Eden est plus engagé que jamais, son talent est toujours là et il a beaucoup d’expérience », a commenté Roberto Martinez lors de l’annonce de sa sélection pour la Coupe du monde jeudi à Tubize. « Maintenant, il faut juste lui donner plus de rythme en match. Et il y en aura un tous les quatre jours au Qatar. »

Belgium’s Eden Hazard and Belgium’s head coach Roberto Martinez pictured during a soccer game between Belgian national team the Red Devils and Poland, Wednesday 08 June 2022 in Brussels, the second game (out of six) in the Nations League A group stage. BELGA PHOTO VIRGINIE LEFOUR (Photo by VIRGINIE LEFOUR / BELGA MAG / Belga via AFP) (Photo by VIRGINIE LEFOUR/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Et de rythme, Eden Hazard en a bien besoin. Malgré l’absence de l’attaquant français des Madrilènes, Karim Benzema, Eden Hazard ne reçoit pas beaucoup plus l’occasion de s’exprimer au Real. Ses dernières minutes de jeu en Liga date du 11 septembre face à Majorque. Et, toutes compétitions confondues, il n’aura joué que 229 minutes en sept rencontres pour un but et un assist à son actif.

Eden Hazard est plus engagé que jamais, son talent est toujours là et il a beaucoup d’expérience Roberto Martinez

Après le Brésil en 2014 et la Russie en 2018, où il fut le meilleur Diable sur le terrain, Eden Hazard est retenu pour sa troisième Coupe du monde.

« Ce n’était pas agréable d’annoncer ma décision à Boyata »

Jason Denayer et Dedryck Boyata, malgré leurs 35 et 31 caps respectifs, n’ont pas trouvé place dans la sélection de 26 joueurs annoncée jeudi par Roberto Martinez en vue de la Coupe du monde. L’Espagnol a joué la carte du futur en incluant Zeno Debast, Wout Faes et Arthur Theate, six caps à trois.

Denayer figure sur la liste des quatre réservistes, contrairement à Boyata, qui paie visiblement le prix de prestations en dents de scie avec le Club Bruges cette saison. La fédération belge peut remettre sa liste de 26 jusqu’à lundi à la FIFA et peut bénéficier d’un joker médical jusqu’à 24 heures avant l’entrée en lice des Diables.

Denayer s’est blessé aux côtes et cette incertitude lui coûte sa place. Le risque de l’inclure dans les 26 était trop grand. Roberto Martinez

Ne pas appeler Boyata, qui avait parfaitement bien suppléé Vincent Kompany lors de la phase de groupes au Mondial en Russie, a été compliqué pour le sélectionneur. « Ne pas reprendre certains a été dur, car ils ont été importants pendant les qualifications. Mais tout doit être rassemblé en Coupe du monde et la forme entre en ligne de compte. J’ai parlé à Dedryck et il a réagi comme il l’a toujours fait, de manière exemplaire. Ce n’était pas une conversation agréable, c’est l’aspect le plus compliqué du job de sélectionneur », a dit Martinez.

« Wout Faes déjà fait plus de progrès que beaucoup de joueurs en l’espace d’une saison »

« Denayer s’est blessé aux côtes en club et cette incertitude lui coûte sa place. Le risque de l’inclure dans les 26 était trop grand. » Place à la jeunesse donc, au moment où la vieille garde vit ses dernières heures comme l’a sous-entendu Toby Alderweireld sur les réseaux.

Today, my dream came true for the final time 💭



I'm honoured to have been selected again for @BelRedDevils. I will give my all to a country that has given me so much and one that I'm proud to call my home. With your support, nothing is impossible.



IT’S #DEVILTIME 👹🇧🇪 pic.twitter.com/MDETHgQ6Lt — Toby Alderweireld (@AlderweireldTob) November 10, 2022

Personne n’est assuré d’être titulaire », Roberto Martinez

Le défenseur de l’Antwerp a écrit, de manière équivoque, que « son rêve s’était réalisé pour la dernière fois » en évoquant sa sélection pour le Qatar. Martinez ne tarit pas d’éloges concernant Debast et Faes. « Zeno est impressionnant pour un joueur de 18 ans. Il gère bien la pression malgré les circonstances compliquées à Anderlecht. Il a fait preuve de personnalité, ce qu’on ne voit pas souvent à cet âge. Quant à Wout, il a énormément évolué à Leicester. Il a déjà fait plus de progrès que beaucoup de joueurs en l’espace d’une saison. Il a le potentiel pour devenir un pion important de l’équipe. » La lutte pour la place de troisième arrière central, aux côtés de Jan Vertonghen et Toby Alderweireld, s’annonce particulièrement âpre. « C’est désormais aux joueurs de se battre pour leur place. Personne n’est assuré d’être titulaire », a prévenu Martinez.