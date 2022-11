Les nouvelles des Diables rouges: Casteels absent du premier entraînement des Diables au Koweït, Lukaku fait son apparition

Voici les dernières nouvelles dans le camp de base des Diables rouges au Koweït.

Roberto Martinez a dirigé un groupe de 23 joueurs mercredi soir lors du premier entraînement des Diables Rouges au Koweït, sur la pelouse du complexe Al Yarmouk Sports Centre.

Il s’agit des 20 joueurs de champ et de Jason Denayer, qui a rejoint le groupe mercredi en tant que réserviste, ainsi que des gardiens Thibaut Courtois et Simon Mignolet. Le 3e gardien, Koen Casteels, est malade et n’est pas monté sur le terrain. Jan Vertonghen et Thorgan Hazard ont effectué des tours de terrain.

La fédération avait indiqué plus tôt dans la journée que Romelu Lukaku s’entraînerait individuellement. Après que la partie d’entraînement ouverte à la presse se soit terminée, l’avant-centre de l’Inter Milan est apparu sur le terrain, peut-on voir sur des images vidéo. Il est encore trop tôt pour un entraînement collectif complet. Reste à voir quand le meilleur buteur des Diables, tracassé par une blessure à la cuisse depuis fin août, sera prêt à jouer.

Jason Denayer, qui évolue aux Emirats arabes unis, a effectué le voyage de Dubaï vers le Koweït pour rejoindre le groupe mercredi, sans pour autant faire partie de la sélection de 26 joueurs. On se sait pas encore s’il participera aussi à l’entraînement de jeudi. Les Diables Rouges affronteront l’Egypte en match amical vendredi au stade Jabar Al-Ahmand au Koweït, et se rendront ensuite au Qatar, où leur Coupe du monde débutera mercredi face au Canada. La fin de l’entraînement de mercredi a été perturbée par un supporter local qui est monté sur la pelouse avant d’être intercepté par des membres du staff de l’équipe nationale, dont Thomas Vermaelen. Ce supporter de Manchester City, qui portait un maillot rouge des Diables floqué du N.7 de Kevin De Bruyne, a par la suite affirmé qu’il souhaitait un autographe de KDB.