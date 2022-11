Le transfert en Premier League a été décisif dans la sélection de Wout Faes pour le Qatar

Le défenseur de Leicester revient sur sa sélection pour la Coupe du monde au Qatar. Alors qu’il n’avait que 3 sélections à son compteur et 1 cap, il pense que son transfert du Stade Reims à un club de Premier League a joué un rôle important.

La carrière de Wout Faes a bien évolué ces derniers mois. L’été dernier il était transféré du Stade de Reims à Leicester City en Premier League, où il a rapidement acquis un statut de titulaire et aujourd’hui il va disputer le Mondial au Qatar. Une sacrée progression pour un joueur dont la première convocation chez les Diables remonte à un peu moins d’un an et dont la seule sélection date du 8 juin à l’occasion du match de Ligue des Nations contre la Pologne (6-1).

Trois sélections et une cap, Faes n’était donc pas du tout sûr d’obtenir une place dans la liste des 26 joueurs de Roberto Martinez pour la Coupe du monde. Cependant, le sélectionneur national a décidé de renouveler son axe central. Des joueurs d’expérience comme Dedryck Boyata et Jason Denayer ont ainsi été écartés. « Je pense qu’il est logique que j’ai eu des doutes (sur ma sélection, ndlr), car je n’ai pas encore beaucoup joué ici », a déclaré Faes lors du point de presse des Diables Rouges, lundi à Tubize.

Le défenseur de 24 ans sait à quoi il doit sa sélection pour la Coupe du monde. « Mon transfert et mes performances en Angleterre ont été le facteur décisif. Le plus important, c’est que j’ai pu effectuer le saut en Premier League. J’ai immédiatement été titularisé, mais le début du championnat a été difficile. Heureusement, nous avons maintenant pu mettre en place une bonne série. Il n’y a jamais eu de panique, car nous savions qu’il y avait suffisamment de qualité pour faire mieux. Aujourd’hui, je suis ici et, bien sûr, je veux aussi jouer. Le coach fait les choix et j’ai l’intention de lui rendre la tâche la plus difficile possible. »

À Leicester, Faes évolue dans une défense à quatre, alors que les Diables fonctionnent à trois en défense depuis des années. « Au Stade de Reims aussi nous avons joué à trois derrière et à Leicester, l’arrière latéral se déplace parfois, donc nous nous retrouvons aussi à trois en défense. Je glisse ensuite vers la gauche. Je connais donc le système. Cela joue en ma faveur que je puisse tenir toutes les positions à l’arrière ».

Immédiatement après la conférence de presse, Faes et les 25 autres Diables ont pris le chemin de l’entraînement prévu à huis clos. Il s’agit de la seule séance d’entraînement à Tubize avant le Mondial, puisque l’équipe partira pour le Koweït mardi après-midi. Un match d’entraînement contre l’Égypte y sera disputé vendredi.