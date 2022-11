Le sélectionneur Roberto Martinez doit effectuer ses derniers choix cette semaine

C’est ce jeudi midi que le sélectionneur national dévoilera l’identité des 26 Diables rouges qui s’envoleront à destination du Qatar pour défendre les couleurs belges à l’occasion de la Coupe du monde. Petit tour d’horizon des certitudes et des incertitudes à trois jours du jour J.

Jeudi midi, Roberto Martinez révélera la liste des 26 Diables Rouges appelés à disputer la Coupe du monde de football au Qatar (20 novembre – 18 décembre). L’événement se produira au siège fédéral à Tubize.

Les certitudes chez les gardiens

Les sélectionneurs des trente-deux équipes participantes doivent présenter une liste d’au moins 23 et d’au plus 26 joueurs, qui comprend au moins trois gardiens de but. Fidèle à son noyau habituel, le technicien catalan ne devrait pas annoncer beaucoup de surprises ce 10 novembre. En ce qui concerne les gardiens de but, la question est de savoir si la Belgique partira dans le Golfe avec trois ou quatre derniers remparts. Au Mondial 2018 et à l’Euro 2020, ils n’étaient que trois. Thibaut Courtois, Simon Mignolet et Koen Casteels sont assurés de leur place. Matz Sels est le 4e choix.

Les choix en défense seront l’objet de toutes les attentions

L’axe de la défense à trois constituera, de nouveau, le plus gros souci des Diables. Depuis les retraites de Vincent Kompany et Thomas Vermaelen, la Belgique peine à trouver de nouveaux éléments capables d’apporter solidité et vitesse aux côtés des deux grognards qui restent incontournables : Jan Vertonghen et Toby Alderweireld. Zeno Debast, Arthur Theate et Wout Faes pointent le bout du nez alors que les plus expérimentés Dedryck Boyata et Jason Denayer sont moins en vue, ce qui est aussi le cas de Brandon Mechele.

Roméo Lavia, l’invité surprise ?

Sur les ailes, les quatre places semblent acquises à Thomas Meunier et Timothy Castagne, à droite, et à Yannick Carrasco et Thorgan Hazard, à gauche. Nacer Chadli et Thomas Foket, blessés, ne devraient pas être appelés. Dans l’entre-jeu, les routiniers Axel Witsel, Youri Tielemans, Leander Dendoncker et Hans Vanaken n’ont pas de craintes à avoir. Ils devraient être accompagnés d’Amadou Onana. La surprise, la seule peut-être, viendrait de la présence de Roméo Lavia. L’ancien talent anderlechtois s’est révélé à 18 ans au début de saison sous le maillot de Southampton. Une blessure à la cuisse, dont il est désormais rétabli, l’a empêché de rejoindre les Diables lors des dernières rencontres de Ligue des Nations. Il pourrait être le 33e joueur débutant à être sélectionné par Martinez. Dennis Praet et Albert Sambi Lokonga n’ont pour leur part aucune certitude.

Kevin De Bruyne, maestro attendu

Le secteur offensif sera emmené par Kevin De Bruyne, en grande forme actuellement. Eden Hazard, le capitaine, continue à bénéficier de la confiance de Martinez, alors qu’il ne l’a plus auprès de Carlo Ancelotti au Real Madrid. Leandro Trossard, brillant avec Brighton cette saison en Premier League, pourrait se révéler en équipe nationale au Qatar. Le trio de l’AC Milan Charles De Ketelaere, Alexis Saelemaekers et Divock Origi, mais aussi Dodi Lukebakio et Dries Mertens, sont tous candidats au Mondial. Les chances de Jérémy Doku, blessé plus d’un an et qui revient doucement, et d’Adnan Januzaj semblent moins réelles.

Openda, l’attaquant supplémentaire ?

Le poste d’avant-centre est réservé à Romelu Lukaku. Le meilleur buteur des Diables Rouges de l’histoire est blessé aux ischios et ne sera pas rétabli pour le premier match face au Canada. Michy Batshuayi devrait, comme toujours, prendre sa place. Avec le départ de Christian Benteke en MLS, Loïs Openda, qui s’illustre à Lens, a une chance de figurer dans le groupe. Roberto Martinez pourra procéder au remplacement d’un joueur blessé jusqu’à vingt-quatre heures avant le premier match des Diables au Qatar (le 23 novembre face au Canada).

Il y a quatre ans, Laurent Ciman avait été appelé comme joueur surnuméraire parce que Kompany et Vermaelen revenaient de blessure. Ciman a finalement quitté les Diables et était revenu en Belgique quelques jours avant le premier match contre Panama.