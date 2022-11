Lavia, Cuypers ou Duranville: qui pourrait être la surprise de la sélection de la Belgique pour la Coupe du monde ?

Jeudi après-midi, nous connaîtrons le nom des 26 Diables rouges qui s’envoleront pour le Qatar afin de participer à la Coupe du monde. Notre rédaction a passé en revue les chances de quelques surprises possibles.

Hugo Cuypers, le travailleur offensif de La Gantoise

Nous sommes tous d’accord sur ce point : les Diables rouges manquent de joueurs qui apportent cette touche d’énergie et de caractère supplémentaire. Hugo Cuypers n’est peut-être pas le plus habile techniquement, mais il ne cesse de courir inlassablement sur le terrain, créant des espaces pour ses coéquipiers et harcelant constamment ses adversaires en perte de balle. Il a déclaré un jour à Sport/Foot Magazine que le football était un sport de luxe comparé à l’athlétisme, une déclaration qui caractérise bien la mentalité du meilleur buteur belge en Pro League cette saison. Au total, il en est à douze réalisations cette saison, toutes compétitions confondues, sous la vareuse de La Gantoise (neuf en championnat et trois en Conference League).

Hugo Cuypers, un coureur d’athlétisme doté d’un certain sens du but à la pointe de l’attaque gantoise. (Photo by DAVID CATRY/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Bryan Heynen, un homme de l’ombre efficace

Qui peut imaginer que Roberto Martínez ne sélectionne aucun joueur du Racing Genk, ni plus ni moins que le futur champion (d’automne) ? Il serait peut-être plus facile de trouver 55 arguments pour défendre une sélection de Mike Trésor. Mais comment refuser un voyage au Qatar au premier capitaine limbourgeois depuis Leandro Trossard ? Cette saison, Bryan Heynen affiche une constance incroyable dans ses performances. Il a aussi marqué six buts en 16 titularisations. Les datas disent tout, n’est-ce pas ? Alignez-le trois fois et il marquera au moins une fois. Peut-être que Martínez devrait demander conseil à Johan Walem, qui fut l’un des entraîneur des U21 pendant son mandat. Depuis 2017, ce dernier a vu à quel point Heynen pourrait être prometteur en tant qu’international. Premier match et première titularisation chez U21 et c’était déjà une passe décisive pour Dion Cools. Qui a dit qu’il ne pourrait pas faire pareil avec les « grands » Diables rouges ?

Bryan Heynen va-t-il rejoindre Leandro Trossard en équipe nationale ? C’était le dernier capitaine limbourgeois de Genk à l’avoir fait. (Photo by VIRGINIE LEFOUR/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Roméo Lavia, un talent suffisamment exceptionnel que pour sauter les étapes

On le sait, Roberto Martinez est plutôt du genre conservateur à l’heure de livrer ses sélections et l’on ne devrait donc pas voir figurer de nombreux surprises dans sa liste des 26. S’il devait toutefois y en avoir une, elle pourrait bien s’appeler Roméo Lavia. A 18 ans à peine, ce joueur formé à Anderlecht puis à Manchester City s’est érigé en titulaire indiscutable dans l’entrejeu de Ralph Hasenhüttl à Southampton en début de saison. Sans une blessure malencontreuse aux ischio-jambiers qui l’a contraint à observer son équipe de la touche en septembre et octobre, il aurait peut-être déjà figuré dans la dernière sélection du coach national. De retour depuis peu, il a disputé 56 minutes face à Newcastle le week-end dernier, Roméo pourrait donc être le coup de cœur de Martinez et faire figure par la même occasion de benjamin des Diables rouges au Qatar.

Roméo Lavia a crevé l’écran lors de ses quelques apparitions en Premier League. (Photo by David Cannon/Getty Images)

Alessio Castro-Montes, le piston de rechange aux accents espagnols

Si la défense fait l’objet de toutes les craintes des supporters belges, le poste de piston droit pourrait aussi poser un autre casse-tête à Roberto Martinez. Derrière Timothy Castagne, l’infirmerie semble afficher complet. Thomas Foket et Alexis Saelemaekers risquent d’être trop courts pour être rétablis de leurs blessures respectives et la participation de Thomas Meunier reste aussi entouré d’un point d’interrogation. Martinez l’a dit avec Lukaku, les joueurs que le staff médical n’estimera pas aptes pour le service pour au moins l’un des trois premiers matches ne seront pas repris. Les surprises de la liste finale devraient probablement profiter des blessures de leurs rivaux et le piston gantois, qui reste sur de bonnes saisons dans ce rôle spécifique à La Gantoise et est aussi capable d’occuper le flanc gauche si nécessaire, semble être un candidat au profil idéal si les trois joueurs cités précédemment devaient renoncer au Qatar. Avant l’éclosion de Matisse Samoise son rendement à droite était plus important que depuis son déménagement sur le flanc opposé. Et avec ses origines espagnoles, Alessio Castro-Montes permettra au sélectionneur national de ne pas nécessairement converser dans la langue de Shaekespeare.

Alessio Castro-Montes joue sur le flanc gauche de La Gantoise mais c’est à droite qu’il avait été le plus performant dans le 3-5-2 d’Hein Vanhaezebrouck. (Photo by VIRGINIE LEFOUR/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Julien Duranville, un coup de coeur à la Jérémy Doku ?

519 petites minutes chez les professionnels, c’est normalement bien trop peu pour prétendre à un ticket pour la Coupe du monde. Encore plus quand votre carte d’identité indique que vous ne teniez même pas encore debout lors du fameux coup de tête de Zizou. Pourtant, le profil de Julien Duranville rappelle trop celui du dernier coup de cœur de Roberto Martinez pour ne pas oser le parallèle. Quand le sélectionneur a offert ses premières minutes internationales à Jérémy Doku, nombreux étaient les sceptiques qui pensaient alors à une manière d’aider Anderlecht à monétiser son ailier ou à une façon de verrouiller un joueur également susceptible de porter les couleurs du Ghana. Au final, le profil atypique de la fusée Doku était l’arme secrète de la Belgique pour tenter de renverser l’Italie lors du dernier EURO. Encore plus jeune, encore moins expérimenté, Duranville pourrait-il refaire le coup de Doku ? Certains vous diront qu’il n’y a pas d’âge pour faire chavirer les cœurs et les fins de matches débridées. D’autres, qu’il a en plus la chance de porter la couleur favorite du sélectionneur.