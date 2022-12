La génération dorée était à bout de souffle: la Belgique quitte la Coupe du monde dès le premier tour

Les choix de Roberto Martinez ont surpris, mais n’étaient pas sans idées. Mais il fallait beaucoup plus à des Diables dont les manquements ont été trop nombreux dans ce tournoi. La fin d’une génération qui a fait rêver la Belgique mais qui était arrivée à bout de souffle. Les ratés de Romelu Lukaku, souvent décisif par le passé, symbolisent mieux que tout ce constat.

La Belgique n’a pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football. Les Diables Rouges ont été tenus en échec 0-0 par la Croatie, jeudi, au stade Ahmad Bin Ali d’Al Rayyan, dans leur troisième et dernier match du groupe F.

Dans l’autre rencontre, le Maroc a battu le Canada 1-2. Le Maroc (7 points) et la Croatie (5 points) se qualifient pour les huitièmes de finale. La Belgique (4 points) échoue à la troisième place et est éliminée. Le Canada termine son premier Mondial avec 0 point. Le Maroc rencontrera le deuxième du groupe E mardi (16h00). La Croatie jouera contre le vainqueur du groupe E lundi (16h00) Le groupe E se terminera en soirée avec Costa Rica/Allemagne et Espagne/Japon.