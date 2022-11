Jusqu’où iront les Diables rouges lors du Mondial ? Vous pensez que Kevin De Bruyne les mènera en quart de finale

Il y a quelques semaines, nous vous avions demandé deux choses : jusqu’où iront les Diables rouges dans le tournoi et l’identité de votre joueur préféré. Voici les résultats.

Ce soir à 20 heures, ce sera le début de la dernière danse au niveau mondial de la « génération dorée » des Diables rouges. Pour la première fois depuis longtemps, notre équipe nationale n’est pas considérée comme l’une des grandes favorites du tournoi, notamment à cause de sa défense plutôt fébrile et de l’âge moyen de son noyau, le deuxième plus âgé de la compétition derrière le Qatar. Les situations sportives inquiétantes d’Eden Hazard ou Romelu Lukaku apportent forcément un peu plus de craintes aux supporters belges. Le premier ne joue plus au Real Madrid, le second est blessé depuis la fin du mois de septembre et espère revenir dans l’équipe pour le deuxième ou troisième match de groupe.

Malgré ce contexte pas tout à fait favorable, les lecteurs de Sport/Foot Magazine continuent de garder confiance en leur sélection diabolique. Pas moins de 21 % d’entre vous pensent que les Diables rouges se hisseront au moins jusqu’en demi-finale et 5 % les voient même brandir le trophée le 18 décembre prochain. 4 % des internautes nous voient atteindre la finale mais s’y incliner. La majorité des votants (38%) pense que les quarts de finale marqueront la fin de cette génération. 34% les voient même rentrer au pays dès le tour précédent, les 1/8e de finale. 6 % de nos lecteurs ont même sombré dans le pessimisme en ne voyant pas les troupes de Roberto Martinez franchir l’écueil de la phase de groupe. Espérons qu’ils aient tort.

Nous avons également demandé qui étaient vos Diables Rouges préférés. Le résultat a mis clairement en évidence un homme puisque vous êtes 67%, soit 2/3 de nos lecteurs, à avoir désigné Kevin De Bruyne. Derrière le stratège de Tronchiennes, Eden Hazard reste l’un de vos favoris malgré ses derniers déboires. Il est cependant loin derrière avec seulement 10% des suffrages. Le capitaine est talonné par le meilleur gardien de but du monde Thibaut Courtois (9 %), Romelu Lukaku (8 %) et Dries Mertens (2 %). Les yeux belges devraient donc être tous tournés vers un seul homme ce soir sur le coup de 20 heures.