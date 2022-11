Hans Vanaken reste optimiste pour les Diables rouges: « Si tout le monde fait son travail, nous pouvons faire un grand tournoi ici »

Le joueur du FC Bruges, aligné contre l’Egypte aux côtés d’Axel Witsel, a aussi souligné plusieurs manquements apparus au cours de ce match. Il pense cependant qu’il vaut mieux qu’ils aient été révélés ce vendredi plutôt qu’après le premier duel en poule contre le Canada.

Hans Vanaken a été titularisé vendredi, lors de la défaite 2-1 des Diables Rouges contre l’Égypte. Le Brugeois pense que les Belges peuvent « retenir certaines choses » de ce match de préparation.

Préféré à Youri Tielemans et Amadou Onana dans l’entrejeu, aux côtés d’Axel Witsel, Vanaken a vu l’équipe commettre quelques erreurs. « Je pense que le match en soi n’était pas facile », a raconté le Brugeois, samedi, en conférence de presse. « Nous avons été menés après un mauvais contrôle de Kevin De Bruyne, mais cela peut arriver. Pour le reste, nous n’avons pas concédé beaucoup d’occasion en première mi-temps, mais nous n’avons pas réussi à en créer beaucoup non plus. Nous avions certes beaucoup de possession, mais cela ne s’est pas traduit par des occasions. »

« Il y a des choses que nous pouvons retenur pour le prochain match », a ajouté Vanaken. « Parfois, ce n’est pas mal que des choses se produisent en amical, tu peux ainsi les remarquer et essayer de les éviter. Je pense qu’une bonne analyse de ce qui n’a pas été hier est nécessaire. Il y avait quelques changements dans le système qui n’ont pas été effectués correctement. La communication sur le terrain et le plan de match, ce sont des choses qui peuvent être améliorées de toute façon. »

Vanaken s’apprête à disputer son premier Mondial. « Mon ambition est donc de prendre autant de minutes que possible et de profiter d’un grand tournoi », a-t-il confié. « Pour le reste, tu ne peux pas faire beaucoup de prévisions. L’an passé, à l’Euro, j’étais présent mais en tribunes. Ce n’est qu’après que j’ai pu être décisif plusieurs fois pour l’équipe et montrer qu’elle pouvait compter sur moi. J’ai donc été agréablement surpris de débuter contre l’Égypte. La concurrence est énorme et tu veux toujours montrer que tu es prêt. »

La défense reste la préoccupation des Diables. Vendredi, le trio était formé par Alderweireld, Debast et Theate. « Tout le monde dit que notre défense n’a pas beaucoup joué ensemble, mais Toby (Alderweireld, ndlr) et Jan (Vertonghen, ndlr) ont joué ensemble presque toute leur vie. Tout le monde sait ce qu’il doit faire à sa place. C’est aussi la force du groupe, le fait de travailler ensemble depuis si longtemps sous la houlette du même sélectionneur. Si tout le monde fait son travail, nous pouvons faire un grand tournoi ici ».