Fin de mercato agité pour les Diables rouges: où iront les Vertonghen, Faes, Dendoncker, Vranckx et Denayer ?

Le mercato d’été va refermer ses portes ce jeudi à minuit dans les grandes compétitions européennes, même s’il est prolongé jusqu’au 6 septembre en Belgique. Les Diables rouges bougent beaucoup dans ces dernières heures du grand bal des transferts ? Voici le point sur les derniers mouvements en cours.

A quelques mois du coup d’envoi de la Coupe du monde, l’été a été chaud pour nos Diables rouges. Nombreux sont ceux qui devaient partir pour relancer une carrière qui s’enlisait ou se chercher un point de chute permettant de franchir un palier dans leur carrière. On fait le point poste par poste.

LES GARDIENS DE BUT: LA STABILITE EST DE MISE

Du côté de nos gardiens, l’heure a été à la stabilité. Aucun des cinq premiers gardiens dans la hiérarchie belge ne connaît de problèmes dans son club. Thibaut Courtois est quasiment sanctifié au Real Madrid depuis ses exploits dans la quête de la Coupe aux grandes oreilles, Simon Mignolet n’a cessé d’être décisif depuis les Playoffs de la saison dernière, Koen Casteels reste une valeur sûre à Wolfsburg et Matz Sels fait toujours l’unanimité à Strasbourg.

Même Hendrik Van Crombrugge semble en feu entre les perches anderlechtoises. Décisif lors de la séance de tirs au but contre les Young Boys Berne, il a réalisé deux magnifiques arrêts contre l’Union, même si ceux-ci n’ont pas empêché la défaite de ses couleurs.

LES DEFENSEURS: LE GRAND CHANTIER ET DES CADRES DE RETOUR EN BELGIQUE

La qualité de la défense diabolique posait déjà question avant le coup d’envoi du dernier Euro. La majorité des cadres est vieillissante et les Vincent Kompany et Thomas Vermaelen ont déjà rangé leurs crampons.

La défense titulaire lors du premier match du dernier championnat d’Europe a vu ses membres changer de clubs cet été. Toby Alderweireld s’était offert une petite escapade au Qatar après l’Euro et a effectué son retour au pays en début d’été en s’engageant avec le club de sa ville natale, l’Antwerp.

Dedryck Boyata avait maintenu le Hertha BSC en Bundesliga il y a quelques semaines en marquant contre Hambourg lors de la rencontre pour le barrage de relégation. Mais l’été a changé la donne pour celui qui portait encore le brassard de capitaine voici peu dans la capitale allemande. Il a été prié d’aller voir ailleurs et s’est finalement engagé avec le FC Bruges où il retrouvera Brandon Mechele, un autre candidat Diable.

Enfin, Jan Vertonghen a aussi perdu son statut de titulaire à Benfica depuis l’arrivée de Roger Schmidt sur le banc. Il est actuellement à Bruxelles pour négocier un contrat de deux ans avec Anderlecht. La Pro League va pouvoir compter sur les services de ses Diables les plus vieillissants.

Jan Vertonghen, le Diable rouge le plus sélectionné de l’histoire va porter les couleurs d’Anderlecht pour les deux prochaines saisons si tout se passe bien. (Photo by Sebastian Frej/MB Media/Getty Images)

D’autres défenseurs, qui en sont au début de leur carrière, ont profité de l’été pour tenter de franchir une étape. Arthur Theate a quitté Bologne pour rejoindre l’ambitieux Stade Rennais en France pour un montant de 18 millions d’euros, record pour un défenseur belge.

Ce montant devrait être battu ce jeudi par Wout Faes, qui s’est engagé pour Leicester City après avoir passé deux saisons au Stade de Reims. Enfin, Leander Dendoncker, qui a reculé dans le jeu lors des dernières rencontres de Nations League, devrait quitter Wolverhampton pour rejoindre l’Aston Villa de Steven Gerrard.

#AVFC talks with Dendoncker is for a £12m deal. They are winning the race for him ahead of #WHUFC — Mike McGrath (@mcgrathmike) September 1, 2022

Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Reste le cas de Jason Denayer, toujours sans club à l’heure actuelle. Cité à Rennes puis au Torino, on a ensuite dit qu’il se laisserait tenter par une aventure exotique à Al Ettifaq ou Al Nassr en Arabie Saoudite. Ces derniers jours, on évoquait aussi le nom de Valence comme nouveau port d’attache. Le temps commence en tout cas à presser pour l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais.

Hannes Delcroix et Siebe Van Der Heyden sont toujours respectivement à Anderlecht et à l’Union Saint-Gilloise. Des rumeurs évoquaient un intérêt de Majorque pour le capitaine des Apaches. On sait que le club espagnol lorgnait aussi sur Vertonghen, un autre défenseur central gauche. Le départ de ce dernier pour Anderlecht relancera-t-il la piste Van Der Heyden à Mallorca ?

Sebastiaan Bornauw devrait rester à Wolfsburg. Arrivé l’an dernier, il commence petit à petit à s’ériger en valeur sûre de la défense des Loups au sein de laquelle il espère continuer à grandir.

LE MILIEU DE TERRAIN: UN CADRE DEMENAGE, UN AUTRE ESPERE ENCORE UN DEPART ET LES ESPOIRS BOUGENT

Notre sentinelle éternelle, Axel Witsel, qui arrivait en fin de contrat au Borussia Dortmund a donc finalement pris la direction de l’Espagne où il défend les couleurs de l’Atlético Madrid. Pour l’heure, Diego Simeone aligne avec succès l’ancien joueur de Benfica en défense centrale. Une nouvelle idée à creuser pour Roberto Martinez ?

Son compère Youri Tielemans est pour l’heure toujours à Leicester City qui ne veut pas le lâcher pour n’importe quel montant alors qu’il entre dans la dernière année de son contrat avec les Foxes. Arsenal et Manchester United seraient en embuscade, même si les Gunners se trouvent en meilleure posture. Tenteront-ils une dernière négociation d’ici ce soir ?

Axel Witsel porte désormais les couleurs de l’Atlético Madrid où il évolue comme défenseur central. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)

Les jeunes Diables récemment appelés, ou dans le viseur pour prendre la relève dans les prochaines années, avaient la bougeotte pendant ces mois de juillet et d’août. Amadou Onana a quitté Lille pour traverser la Manche et enfiler le maillot d’Everton. Il a été imité en ce sens par Orel Mangala qui a plié bagage à Stuttgart pour tenter sa chance avec le promu anglais de Nottingham Forest.

Un autre grand talent belge évoluant en Bundesliga, Aster Vranckx, devrait s’en aller de Wolfsburg pour rejoindre la nouvelle colonie belge de l’AC Milan. Il devrait y être prêté et le contrat de location serait assorti d’une option d’achat de 11 millions d’euros. Il a déjà été aperçu en train de passer ses tests médicaux.

Enfin, on parle beaucoup de Roméo Lavia depuis qu’il a effectué ses débuts en Premier League. Le joueur formé à Anderlecht a quitté Manchester City pour Southampton et séduit déjà tout le monde. Il a aussi marqué son premier but en championnat contre Chelsea. De quoi en faire la possible surprise de la sélection belge en novembre prochain ?

Amadou Onana découvre la Premier League sous le maillot d’Everton. (Photo by Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images)

LES AILIERS: DU MOUVEMENT DE DERNIERE MINUTE ?

Nos ailiers ou pistons étaient annoncés aussi sur le départ, mais aucun d’entre eux n’est encore parti aujourd’hui. Thomas Meunier et Thorgan Hazard ne font plus vraiment office d’incontournables à Dortmund et le premier cité était annoncé à Barcelone selon certaines rumeurs. Même si beaucoup de noms ont été liés au club catalan, l’hyperactif de cette période des transferts.

Thomas Foket ne devrait pas non plus partir du Stade Reims. Timothy Castagne était suivi par l’Inter en cas de départ de Denzel Dumfries, mais il est toujours à Leicester City. Alexis Saelemaekers ne fait plus vraiment partie des plans de jeu principaux de Stefano Pioli à Milan. Mais aucun candidat acquéreur ne semble s’être manifesté pour lui. Les dernières heures changeront-elles sa situation ?

Le nom de Thomas Meunier (Borussia Dortmund) a été cité au FC Barcelone. Comme beaucoup de noms d’ailleurs. (Photo by Ulrik Pedersen/DeFodi Images via Getty Images)

LES MILIEUX OFFENSIFS: PEU DE MOUVEMENTS

Dans ce secteur, il y a des certitudes comme Kevin De Bruyne qui ne bougera pas de Manchester City, tout comme Leandro Trossard, plaque tournante d’un Brighton de plus en plus séduisant en Premier League.

Eden Hazard est lui aussi toujours au Real Madrid, mais le capitaine peut-il rester dans un club où l’entraîneur n’a manifestement pas confiance en lui, malgré des propos affirmant le contraire. Quelle solution sera-t-elle trouvée pour le meilleur joueur belge de l’édition 2018 du Mondial ? Restera-t-il au Santiago Bernabeu ou reviendra-t-il en Angleterre où l’on évoquait un vague intérêt de l’ambitieux Newcastle ? C’est le problème le plus épineux de la sélection belge.

Carlo Ancelotti a confiance en Eden Hazard quand il reste vissé sur le banc du Santiago Bernabeu . (Photo by Eric Alonso/Getty Images)

Dries Mertens a quitté son amour napolitain pour rejoindre les rives du Bosphore et enfiler le numéro 10 de Galatasaray. Reste à voir s’il pourra convaincre Roberto Martinez de lui accorder encore sa confiance alors qu’il reste sur deux saisons assez décevantes.

Le transfert de Charles De Ketelaere a été le feuilleton du début d’été en Belgique. Le polyvalent joueur brugeois a finalement rejoint le champion d’Italie, l’AC Milan pour 32 millions d’euros et commence petit à petit à faire son trou dans le onze de base des Rossoneri. La presse italienne est en tout cas déjà sous le charme.

Habituel invité de dernière minute des sélections pour les grands tournois, Adnan Januzaj a encore attendu les derniers jours de ce mercato d’été pour trouver un nouveau club. Alors qu’il espérait retrouver l’Angleterre où Everton et West Ham, le club de son ancien coach à Man U David Moyes, suivaient sa situation, c’est finalement en Espagne qu’il restera. Il fut aussi question d’un intérêt de Naples en quête d’un successeur à Lorenzo Insigne et Mertens, mais c’est finalement au FC Séville qu’il va poser ses valises. Avant cela, il défendait les couleurs de la Real Sociedad. Appelé pour la première fois lors de l’Euro, Jérémy Doku espère surtout sortir de sa spirale négative de blessures.

🚨 @adnanjanuzaj has signed on a free transfer! 👹 — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 31, 2022

Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Hans Vanaken allait-il s’offrir un défi à l’étranger alors qu’il fêtait son trentième anniversaire le 24 août dernier. West Ham a longtemps semblé vouloir le faire déménager à Londres, mais sans pour autant dépenser des sommes folles étant donné son âge. Lassé par les exigences brugeoises, les Hammers se sont donc tournés vers Lucas Paqueta pour lequel ils ont signé un chèque de plus de 60 millions d’euros à Lyon. Dans la foulée de cet échec, Vanaken a prolongé son contrat dans la Venise du Nord jusqu’en 2027. S’il va jusqu’à ce terme, le Flandrien aura donc porté la vareuse Blauw en Zwart pendant 12 ans.

Dries Mertens a quitté Naples pour Galatasaray (Photo by Orange Pictures/BSR Agency/Getty Images)

Enfin, Yannick Carrasco pourrait aussi bouger d’ici ce jeudi soir. Antonio Conte aimerait bien l’attirer à Tottenham mais Simeone ne veut logiquement pas se séparer de l’un de ses meilleurs joueurs. Quoiqu’il arrive, Yannick Carrasco aura du temps de jeu et un rôle important ces prochains mois.

LES ATTAQUANTS: VOYAGES EN ITALIE

Du côté des attaquants, l’Italie avait la cote comme destination pour nos Diables rouges. Une saison seulement après son retour à Chelsea, Romelu Lukaku a retrouvé la Botte et l’Inter où il espère retrouver son meilleur niveau aux côtés de son compère argentin Lautaro Martinez.

La capitale de la mode est aussi le nouveau domicile de Divock Origi. Il a enfin quitté Liverpool pour l’autre club milanais, l’AC. Mais pour l’heure, il doit toujours se contenter d’un statut de réserviste derrière l’inoxydable Olivier Giroud.

L’Italie pourrait aussi accueillir un Michy Batshuayi revenu poser ses fesses sur le banc de Chelsea pendant l’été. Après une saison correcte en prêt au Besiktas (14 buts en 33 matches), en Turquie, Batsman pourrait rebondir dans la Botte où Salernitana aimerait bien l’engager. Un club où évolue un certain Franck Ribéry.

Romelu Lukaku espère retrouver sa splendeur sous le maillot de l’Inter. (Photo by Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images)

Enfin Loïs Openda a décidé de ne pas retourner au FC Bruges après un prêt plus que réussi à Vitesse Arnhem. L’attaquant a pris la direction de Lens en juillet et a déjà réussi ses débuts en Ligue 1 en marquant 3 buts en cinq apparitions.