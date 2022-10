Eleven est parti à la rencontre de Jason Denayer à Dubaï: « Tout joueur de football rêve de Coupe du monde »

Après une saison difficile marquée par les blessures, Jason Denayer s’est engagé avec Shabab Al-Ahli après trois mois sans club. Il espère ainsi accumuler suffisamment de minutes de jeu pour être en forme pour la Coupe du monde. Onze est parti à sa rencontre dans le désert.

Al-Ahli est le club le plus titré des Émirats arabes unis avec sept championnats et dix coupes. Le club basé à Dubaï veut devenir l’une des meilleures équipes du continent asiatique. Une ambition qui a séduit Jason Denayer. « J’ai reçu des offres de différents clubs, mais je voulais toujours jouer pour remporter des titres. Voici un projet sportif où les attentes sont élevées ».

De plus, le défenseur central raconte aussi qu’il s’amuse beaucoup à Dubaï. Le Diable Rouge a paraphé un contrat d’un an avec le club émirati en septembre et, pour l’instant, il ne semble avoir absolument aucun regret quant à cette décision.

Discussions avec Martinez

Jason Denayer était également en contact étroit avec le sélectionneur national Roberto Martinez avant de conclure ce transfert. Ce dernier l’a exhorté l’été dernier à trouver rapidement un club où il pourrait commencer à engranger des minutes de jeu. « Nous avons eu de longues conversations sur ma situation. Après ça, il a aussi continué à me suivre. Il voulait être tenu au courant de l’évolution de la situation », raconte l’ancien joueur de Lyon. Bien qu’il ait peut-être fait un pas en arrière en s’installant aux Émirats arabes unis, Denayer se montre déterminé : « Tout joueur rêve de la Coupe du monde, c’est l’apogée d’une carrière et j’espère toujours y aller, mais il y a évidemment beaucoup d’autres talents défensifs dans les rangs belges. La décision finale revient à l’entraîneur« , conclut-il.

Sur les ambitions des Diables Rouges au Qatar, le joueur se montre plus vague. « Nous avons encore une bonne équipe et nous croyons en nos chances. Nous voulons aller le plus loin possible, mais jusqu’où exactement, je ne peux pas le dire », avance-t-il prudemment avant de révéler par la suite qu’atteindre la finale serait une belle « revanche » pour digérer l’élimination décevante en demi-finale lors de l’édition 2018.

Un retour en Belgique ?

Lors de cette interview, Jason Denayer a confirmé qu’il a également reçu des offres de clubs belges cet été. Lorsqu’on lui demande si une telle aventure en Pro League serait pour le tenter, il répond mystérieusement. Souriant, il déclare : « Je suis imprévisible, pour l’instant je m’amuse ici, mais qui sait, peut-être que dans quelques années ce sera le cas. Bien sûr, je dois aussi tenir compte de ma famille dans le processus, car un déménagement comme celui-ci implique toujours beaucoup de choses. »

Regardez le rapport complet d’Eleven ici :