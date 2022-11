Eden Hazard et Thibaut Courtois s’exprimeront dans un point presse très attendu

Les tensions au sein du groupe belge, révélée par certains médias dont le quotidien L’Equipe, seront au coeur des débats. Les deux joueurs du Real Madrid répondront aux questions de la presse. La Pieuvre remplace d’ailleurs Jan Vertonghen qui avait été initialement annoncé. La conférence de presse se tiendra à 13 heures.

L’Union belge de football (URBSFA) a opéré un nouveau changement pour le point presse des Diables Rouges prévu mardi au Salwa Beach Resort à Abu Samra. Eden Hazard et Jan Vertonghen avaient été annoncés dans un premier temps à la place de Yannick Carrasco et Arthur Theate mais ce sera finalement Thibaut Courtois qui s’exprimera aux côtés d’Eden Hazard.

Dans la nuit de lundi à mardi, l’URBSFA avait annoncé un premier changement dans le programme du point presse de ce mardi, à deux jours du match capital contre la Croatie. Initialement prévus, Yannick Carrasco et Arthur Theate avaient été remplacés par Eden Hazard et Jan Vertonghen.

Mardi matin, l’Union belge a finalement annoncé que ce seront Eden Hazard et Thibaut Courtois qui parleront à la presse à partir de 13h00 heure belge. Une décision qui fait office de tentative pour éteindre l’incendie des derniers jours. De plus en plus de signaux montrent de fortes tensions dans le groupe. Samedi, avant le duel face au Maroc, Eden Hazard avait déclaré que la défense était trop lente, et après la défaite 0-2 face aux Marocains, Vertonghen avait suggéré que l’attaque était peut-être trop lente.

Eden Hazard et Thibaut Courtois seront très attendus sur le coup de 13 heures. (Photo by Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images)

Sans oublier l’interview de Kevin De Bruyne à « The Guardian », qui a déclaré que les Diables étaient « trop vieux » pour gagner la Coupe du monde. Après leur défaite 0-2 contre le Maroc dimanche, les Diables Rouges joueront leur qualification pour les 8es de finale de la Coupe du monde contre la Croatie jeudi à 16h00 heure belge.