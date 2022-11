Combien de joueurs Roberto Martinez a-t-il lancé depuis le début de son règne ?

Réputé conservateur, le Catalan a pourtant lancé un certain nombre de nouveaux joueurs dans ses sélections. Mais tous n’ont pas forcément réussi à faire leur trou et à prendre le dessus sur les membres d’une génération dorée vieillissante. Passage en revue de ceux qui ont réussi à faire leur trou en équipe nationale et de ceux qui ne s’y sont pas éternisés.

La tâche de Roberto Martinez au sein de notre équipe nationale ne se limite pas à cette fonction de sélectionneur national. Le Catalan occupe également la fonction de directeur technique de la fédération depuis que Chris Van Puyvelde a quitté son poste pour rejoindre la fédération chinoise. Depuis mai 2020, cette fonction d’abord exercée par intérim s’est ajoutée à ses pouvoir et justifie aussi son augmentation de salaire.

« Nous sommes très heureux que Roberto opte pour une implication totale dans le football belge, non seulement à la tête des Diables Rouges mais aussi au niveau structurel, pour travailler à l’évolution des jeunes joueurs. Roberto Martinez ne travaille pas qu’au présent mais aussi au futur de notre football », se réjouissait Peter Bossaerts, le CEO de l’Union Belge, lors de l’annonce de la prolongation du contrat de celui qui est arrivé en 2016 à la tête des Diables rouges.

Vincent Kompany, le premier Diable de la génération dorée qui a rangé ses crampons. (Photo credit should read GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images)

Une « génération dorée » qui n’est pas éternelle

Jugé conservateur par certains, le Catalan a pourtant toujours voulu anticiper les événements en pendant au futur de l’équipe nationale. La « génération dorée » n’était évidemment pas éternelle et s’est déjà séparée de quelques membres qui ont préféré ranger les crampons ou prendre leur retraite international. Thomas Vermaelen a rejoint le staff diabolique, Vincent Kompany et Steven Defour sont devenus entraîneur, Mousa Dembélé va prendre sa retraite à la fin de cette année et Marouane Fellaini a mis la sélection de côté. Ne parlons pas du cas Radja Nainggolan qui s’est grillé tout seul. En contre-partie de ces départs, Martinez a lancé trente-deux Diables Rouges depuis son intronisation en août 2016.

32 nouveaux visages diaboliques

Le technicien a progressivement convoqué de plus en plus de jeunes dans son noyau. Trois ont effectué leurs débuts en 2016 puis quatre en 2018, année de l’historique troisième place lors du Mondial russe, et quatre en 2019.

Pas moins de onze nouveaux ont fait leur apparition chez les Diables en 2020 puis quatre en 2021 et six en 2022. Christian Kabasele, Thomas Foket et Youri Tielemans sont les trois premiers à avoir effectué leurs premiers pas en sélection sous les ordres de Martinez. C’était à l’occasion d’une joute amicale à Amsterdam contre les Pays-Bas le 9 novembre 2016 (1-1), soit le cinquième match de l’ère du Catalan.

En mars 2018, à quelques encâblures de la Coupe du monde, Anthony Limbombe a disputé, en amical contre l’Arabie saoudite, ce qui constitue toujours son unique apparition pour l’équipe nationale. Après la médaille de bronze acquise en Russie, Martinez a profité du premier rendez-vous suivant, une joute amicale en Écosse remportée0-4, pour lancer le trio Timothy Castagne, Hans Vanaken et Birger Verstraete. Yari Verschaeren et Benito Raman sont aussi montés au jeu, une nouvelle fois contre l’Écosse, en qualifications pour l’Euro (0-4). Un mois plus tard au Kazakhstan (0-2), Brandon Mechele fêtait sa première en équipe nationale. C’était ensuite le tour du défenseur gaucher d’Anderlecht Elias Cobbaut d’être titularisé contre Chypre (6-1) un mois plus tard.

Hans Vanaken a effectué ses débuts chez les Diables rouges le 7 septembre 2018 contre l’Ecosse. (Photo credit should read ANDY BUCHANAN/AFP via Getty Images)

Le déplacement au Danemark en septembre 2020 dans le cadre de la Ligue des Nations (0-2), premier duel après la pause forcée liée à la pandémie de Covid-19, a vu Leandro Trossard et Jérémy Doku étrenner le maillot des Diables, comme Koen Casteels trois jours plus tard contre l’Islande (5-1).

Cinq nouveaux Diables contre la Côte d’Ivoire en octobre 2020

Avec cinq nouveaux venus (Zinho Vanheusden, Alexis Saelemaekers, Sebastiaan Bornauw, Hendrik Van Crombrugge et Joris Kayembe), la rencontre amicale contre la Côte d’Ivoire (1-1), disputée en octobre 2020, reste celle qui a lancé le plus de débutants sous l’ère Martinez. En guise de ponctuation d’une année 2020 riche en nouvelles têtes, Dodi Lukebakio, Hannes Delcroix et Charles De Ketelaere ont enregistré leur première cap contre la Suisse, en novembre.

Matz Sels, contre la Grèce en juin 2021 (1-1), Albert Sambi Lokonga en Estonie, en septembre de la même année (2-5), ainsi que le duo Arthur Theate et Dante Vanzeir, au pays de Galles (1-1) en novembre de la même année, sont les quatre nouveaux visage de l’année civile écoulée.

En novembre 2021, Dante Vanzeir disputait contre le pays de Galles ses premières minutes sous la vareuse nationale. (Photo by DIRK WAEM/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

En mars, lors d’un rassemblement réservé aux joueurs possédant moins de 50 caps, Orel Mangala, face à l’Irlande, ainsi que Siebe Van Der Heyden, face au Burkina Faso, ont disputé leurs premières minutes sous le maillot national. En juin, c’est Amadou Onana qui a impressionné son monde pour sa première apparition contre les Pays-Bas (1-4). Ensuite, Loïs Openda, buteur pour sa première en Pologne (6-1), et Wout Faes ont débloqué leur compteur. La dernière recrue diabolique en date reste le jeune défenseur anderlechtois Zeno Debast. Ce dernier a même été titularisé contre les Gallois (2-1) en Nations League, pour sa première cap.

Onze joueurs avec une seule apparition

Au final, onze de ces trente-deux joueurs se sont arrêtés à une seule apparition en équipe nationale : Anthony Limbombe, Birger Verstraete, Benito Raman, Elias Cobbaut, Zinho Vanheusden, Hendrik Van Crombrugge, Hannes Delcroix, Albert Sambi Lokonga, Dante Vanzeir, Siebe Van Der Heyden et Wout Faes.

Loïs Openda et Amadou Onana sont amenés à endosser un rôle plus important dans le onze des Diables rouges quand un ancien comme Jan Vertonghen aura quitté la sélection. (Photo by BRUNO FAHY/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Si certains sont appelés à en récolter davantage, à l’image d’Amadou Onana (2 caps), Arthur Theate (3 caps), Loïs Openda (4 caps) ou encore Alexis Saelemaekers (9 caps), Charles De Ketelaere et Jérémy Doku (10 caps), seuls Leandro Trossard (21 caps), Hans Vanaken (22 caps), Timothy Castagne (25 caps) et surtout Youri Tielemans (54 caps) se sont affirmés comme de réelles valeurs sûres de l’équipe nationale.