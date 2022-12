« C’est la génération de bronze »: à Al Rayyan, une page de l’histoire du football belge s’est refermée dans un mélange de tristesse et de fierté

A 19h54, à Doha, l’arbitre anglais Anthony Taylor sifflait la fin de la récréation pour la génération dorée de la Belgique, où plutôt celle de bronze. Rencontre avec les supporters belges présents à Al Rayyan pour cette triste dernière.

Par Sam Kunti, envoyé spécial au Qatar

À 19h54, le coup de sifflet final a retenti au stade Ahmed Bin Ali. Les supporters croates ont célébré la qualification et Luka Modric, toujours aussi doué à 37 ans, a levé les bras en l’air. Un point aura suffi au bonheur des vice-champions du monde. En huitième de finale, les Croates affronteront le vainqueur du groupe E, l’étonnant Japon. Un adversaire qui avait fait vibrer les Diables rouges à la toute dernière seconde voici quatre ans en 1/8e de finale. Cette fois, ils renteront chez eux avant ce stade de la compétition, dès vendredi soir.

Le sélectionneur national belge Roberto Martinez a regardé un moment devant lui, dans l’air raréfié de Doha. Romelu Lukaku pleurait et sanglotait. Sur le banc de touche, Thierry Henry avait préparé des mots réconfortants. Dans les tribunes se trouvent des supporters belges stupéfaits, certains en larmes. C’est ainsi que s’est achevée l’ère d’une génération dorée dans un stade anodin de la banlieue de Doha.

Il y a dix ans, la Belgique était moins bien classée au ranking mondial de la FIFA que l’Arménie, le Gabon, la Libye et la Zambie. Il y a quatre ans, les Diables Rouges ont remporté une médaille de bronze en Russie mais n’ont jamais pu charmer les observateurs au Qatar. La Coupe du monde 2022 est devenue la Coupe du monde de l’effondrement. Le déclin affiché au cours de ces trois matches de groupe a été déchirant. Les Belges ont été dépassés par le Canada, humiliés par le Maroc et finalement éliminés par la Croatie d’un Luka Modric, symbole d’une génération croate elle aussi vieillissante malgré la révélation derrière d’un roc de 20 ans: Josko Gvardiol.

Le stress puis l’espoir vont faire place à l’inquiétude puis à la tristesse. (Photo by Pablo Morano/BSR Agency/Getty Images)

L’élimination belge n’aurait pas pu être plus embarrassante. « C’est la ‘génération debronze' », déclare Kris Beyen, un supporter qui suit les Diables rouges depuis sept ans. Beyen espérait encore un retournement de situation contre la Croatie. Lors de la Coupe du monde de 1986, la Belgique perd son match d’ouverture contre le Mexique, pays hôte, puis bat l’Irak 2-1 et obtient un point décisif contre le Paraguay, synonyme de billet pour le deuxième tour. A l’époque, le président fédéral Louis Wouters a forcé l’entraîneur belge de l’époque, Guy Thys, à changer d’orientation lors du dernier match.

L’interview de Kevin De Bruyne dans The Guardian et l’agitation médiatique qui a suivi autour des Diables Rouges ont également mis en émoi les supporters présents dans capitale qatarie. « Théoriquement, la déclaration de Kevin était correcte », déclare Inez Bouhmidi, une Belge marocaine d’Alost. « Nous sommes trop vieux et nous ne gagnerons jamais la Coupe du monde, mais c’est une conversation qui aurait dû être gardée à l’intérieur. C’est ainsi que l’on sape le groupe et que l’on critique publiquement ses camarades de jeu. »

« D’autre part, le football est un divertissement, du pain et des jeux », ajoute Beyen. « Les footballeurs et l’entraîneur devraient se rendre compte que la presse et toutes les histoires font précisément partie de ce divertissement et qu’ils gagnent aussi beaucoup grâce à cette ‘attention’. Vous ne devriez pas vous laisser abattre à ce sujet. »

Bouhmidi a visité l’hôtel des Diables Rouges, le luxueux Hilton Salwa Beach Resort, à une heure et demie de Doha, et y a rencontré Jan Vertonghen. L’expression sur le visage du défenseur en disait long, selon Bouhmidi.

Le sélectionneur Roberto Martinez n’était pas non plus épargné. Les résultats et le niveau de jeu des Diables Rouges ont été dramatiques lors de cette Coupe du Monde. L’atmosphère autour des Diables Rouges est très négative et l’Espagnol s’accroche trop à ses vétérans. « Martinez est une figure très discutée », estime Bouhmidi. « Sa façon de jouer au football ne correspond pas bien à notre génération dorée, trop peu d’attaque, de jeu offensif. Dans certains matches, c’était tout simplement trop peu – il suffit de penser à la demi-finale contre France. Il a échoué. Il aurait dû rajeunir le noyau mais nos joueurs jouent dans les plus grands clubs du monde et il s’appuie donc sur l’expérience et la bonne volonté. Il ne jette pas les jeunes aux lions. Il doit changer de tactique. »

C’est ce que Martinez a essayé de faire avec sa composition du jour contre l’Italie, mais il n’a pas non plus fait le choix de l’avenir. Leandro Trossard, Dries Mertens, Yannick Carrasco et Leander Dendoncker sont titularisés et la Belgique joue avec une défense à quatre. Il est étonnant que Mertens retrouve la confiance du sélectionneur.

Romelu Lukaku, l’anti-héros de ce Croatie-Belgique. (Photo by Visionhaus/Getty Images)

À ce moment-là, la presse internationale a déjà déclaré les Diables Rouges étaient morts et enterrés. Au centre de presse, l’analyste de NOS, la chaîne de télévision néerlandaise, Pierre Van Hooijdonk déclare : « Je crains qu’il s’agisse d’un autre match au cours duquel le sélectionneur national s’en tient à nouveau à de vieux noms. Le sport de haut niveau est implacable. L’année dernière, nous avions découvert Doku. Il était génial et maintenant il n’a plus de temps de jeu. Maintenant, Leandro Trossard doit sauver les meubles. Je n’y crois pas. »

Sur la pelouse, les Diables rouges chantent l’hymne national, mais Kevin De Bruyne garde les lèvres fermées. Les Belges ont particulièrement mal commencé le match, échappant à un penalty lorsque la VAR a annulé une faute de Carrasco en raison d’un hors-jeu sur le coup franc donné auparavant. Dans une première mi-temps laborieuse, les Belges n’ont jamais approché leur meilleur niveau, à l’image de l’ensemble de leur tournoi.

Après une première mi-temps insipide, Romelu Lukaku remplace alors Dries Mertens. Thibaut Courtois devient alors le seul Belge à s’illustrer. Il empêche Modric, Marcelo Brozovic et Mateo Kovacic de marquer un but grâce à de superbes arrêts. Lukaku expédie alors un ballon sur l’intérieur du poteau, mais celui ne franchit pas la ligne . À ce moment-là, le rêve d’un pays meurt, le rêve de la génération dorée. L’attaquant se transforme en anti-héros et rate trois autres occasions que d’habitude il mettait.

La Belgique quitte donc le tournoi en réalisant son pire résultat depuis l’édition 1998 en France, malgré la volonté et l’engagement de Lukaku. Seul Youri Tielemans s’est avancé vers l’inconsolable Lukaku.

Une fin amère pour la génération dorée ? « Oui et non », dit Bouhmidi. « Si vous regardez les précédents championnats d’Europe et les coupes du monde, en tant que petit pays sur la carte du monde, vous pouvez être très fier de leurs accomplissements. »